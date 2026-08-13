Provincia: proponen crear por ley una red estatal de atención integral de la ansiedad digital y trastornos alimentarios

Un proyecto de ley que ingresó a la Legislatura bonaerense apunta a que en ese distrito empiece a funcionar una Red de Atención Integral de Trastornos de la Conducta Alimentaria y la Ansiedad Digital (REDA) frente a la emergencia de salud mental que atraviesa especialmente a chicos y adolescentes.

La iniciativa que lleva la firma de la diputada provincial Romina Braga (Coalición Cívica) apunta, según detalló, a mejorar “el acceso a diagnósticos tempranos, tratamientos interdisciplinarios y políticas de prevención vinculadas al impacto del entorno digital sobre la salud mental” en la provincia.

“El impacto de las redes sociales y de los sistemas algorítmicos sobre la autoestima, la ansiedad y la conducta alimentaria ya no puede ser ignorado. El Estado tiene que generar herramientas concretas de prevención, asistencia y acompañamiento”, sostuvo la legisladora.

Otros tres proyectos, presentados simultáneamente, complementan la creación de esa red provincial: son la incorporación en la currícula educativa de la alfabetización crítica de la imagen y la seguridad digital, la incorporación de una advertencia en publicidades o comunicaciones institucionales que utilicen imágenes corporales retocadas digitalmente y, por último, implementación en redes sociales y otras plataformas de herramientas que garanticen mayor seguridad del diseño de los algoritmos de recomendación para identificar consumos compulsivos.

Los legisladores definen la ansiedad digital como “un estado de malestar psicofísico y angustia asociado a la interacción permanente con entornos virtuales, caracterizado por la comparación constante, la dependencia de aprobación online y la presión estética promovida por plataformas digitales”

“La legislación en estos aspectos tiene que ir en su totalidad, de ahí la presentación de los cuatro proyectos juntos. No se puede pesar que mientras se educa sobre el consumo digital y concientiza sobre los riesgos, no hay personas, sean chicos, adolescentes o adultos, que ya sufren. A diario podemos observar la promoción de estándares de belleza o éxito inmediato que están por fuera de la realidad: por ejemplo, mujeres de 50 años que parecen de 15”, agregó Braga en diálogo con LA NACION.

La red que propone crear quedaría en la órbita del Ministerio de Salud bonaerense y contempla el acceso sin costo a intervenciones interdisciplinarias en salud mental necesarias y cobertura de parte de obras sociales prepagas, la disponibilidad de “al menos” una unidad especializada en trastornos de la conducta alimentaria y la ansiedad digital por región sanitaria, como así también la creación de un fondo de asistencia a la salud mental digital para la adquisición de equipamiento, la capacitación del personal de salud, campañas de prevención y la investigación para contar con datos epidemiológicos locales, junto con el uso de la historia clínica electrónica integrada “para garantizar el seguimiento” de la población que requiera la atención en las unidades especializadas y dentro de la red. Además, el proyecto prevé que el Estado provincial garantice la protección de datos personales.

A los fines legislativos, en el proyecto se definió la ansiedad digital como “un estado de malestar psicofísico y angustia asociado a la interacción permanente con entornos virtuales, caracterizado por la comparación constante, la dependencia de aprobación online y la presión estética promovida por plataformas digitales”.

Para la legisladora, estos proyectos son una “gran oportunidad” para la provincia de Buenos Aires. “Por su envergadura, peso territorial y complejidad social, puede ser un motor para abrir discusiones fundamentales sobre la salud mental de la población, en especial de chicos y adolescentes. Que la Legislatura pueda empezar a tratar estos temas permitiría comenzar con esas discusiones a la altura de lo que hoy la comunidad necesita. De darse, permitiría que haya cambios sociales, se dispongan de datos y se facilite la consulta oportuna, entre otras mejoras. Vemos que sigue costando mucho que se aborden con seriedad estos riesgos, cómo prevenirlos y dar respuesta cuando ocurren”, agregó Braga.

Las cuatro iniciativas coinciden en la protección de la salud mental y socioeducativa. “Proponen abordar de manera integral las consecuencias psicológicas y emocionales derivadas de los entornos digitales, especialmente en adolescentes y jóvenes expuestos a estándares de belleza alterados, mecanismos de validación algorítmica y dinámicas de violencia simbólica en plataformas digitales”, resumió.