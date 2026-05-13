Psicosis y fake news: en medio del temor en Italia por casos sospechosos de hantavirus, una argentina fue aislada y dio negativo

ROMA.- No tiene hantavirus y ya no está aislada la turista argentina que llegó a Italia hace unos días con un vuelo Buenos Aires-Roma, que se encuentra internada en Messina, Sicilia, con neumonía. A su vez, los demás casos sospechosos de hantavirus en Italia también resultaron negativos.

“La argentina hospitalizada en nuestra unidad no tiene hantavirus, lo cual nos tranquiliza, ya que este virus, como sabemos, tiene una serie de complicaciones que pueden empeorar significativamente el cuadro clínico, y porque actualmente no existen vacunas”, dijo Giovanni Francesco Pellicanò, director de la unidad de enfermedades infecciosas del Policlínico “G. Martino” de Messina, según informó la agencia ANSA.

El caso de la turista argentina tomó relevancia pública en medio de un clima de gran revuelo mediático y de una verdadera psicosis en Italia, donde muchos ya se preparan para lo peor, en un virtual déjà vu de la catástrofe del coronavirus, que causó más de 200.000 muertes en el país.

Cómo sigue

“La mujer tiene 49 años y padece neumonía”, indicó Pellicanò, a la vez que destacó: “Ahora que hemos descartado el hantavirus, necesitamos determinar qué bacteria o virus está causando la neumonía y actuar en consecuencia. La mujer está respondiendo bien a la medicación y su estado está mejorando significativamente. Ya no se encuentra aislada y podrá volver a ver a su pareja y a su hija lo antes posible”, añadió el médico.

Pellicanó también remarcó que la paciente no fue pasajera del crucero MV Hondius, donde se desató el brote del virus, ni provenía de ninguno de los vuelos sospechosos. Sin embargo, destacó: “En cuanto confirmamos que venía de Santa Fe, Argentina, donde el hantavirus está bastante extendido, quisimos realizar más pruebas con los médicos del Spallanzani, con quienes estábamos en contacto”, sumó.

El hospital “Lazzaro Spallanzani” de Roma es considerado una excelencia para las enfermedades infecciosas y se hizo famoso por curar a la pareja de turistas chinos llegados a la ciudad eterna en 2020 con covid-19.

La turista argentina internada en Roma había viajado recientemente desde Buenos Aires. Luego fue viajando hacia el sur, pasando por Nápoles, Salerno, la Costa Amalfitana y la Costa de Sorrento, hasta llegar finalmente a Messina, Sicilia. Es allí donde se descompuso. Sus síntomas eran fatiga y fiebre, por lo que acudió a la guardia del policlínico local. Los médicos le realizaron una tomografía computada que confirmó que tenía neumonía y la internaron.

Los otros casos monitoreados

Otro caso que está siendo monitoreado en Italia es el de Federico Amaretti, oficial de navegación de Grimaldi Lines, de 25 años, que el 25 de abril pasado tomó el mismo vuelo KLM desde Johannesburgo a Amsterdam que Mirjam Schilperoord, la mujer del ornitólogo muerto 13 días antes en el crucero MV Hondius, quien también falleció por hantavirus, tras llegar a Sudáfrica.

“Estoy siendo considerado el primer enfermo de Italia por un equívoco, estoy bien, sin tos, aburriéndome en mi casa”, aseguró Amaretti al Corriere della Sera Amaretti. Mencionó que se encuentra en cuarentena, pero a quien el hospital Spallanzani, que analizó muestras, también le confirmó que no tienen hantavirus.

En un fiel reflejo del temor al hantavirus que reina en Italia, Amaretti fue ayer víctima de una fake news: durante algunas horas, diversos medios hicieron circular la noticia de que se trataba del primer “contagiado de hantavirus de Italia”, lo cual era falso.

“Esta mañana recibimos los resultados de las pruebas de las muestras y volvió la tranquilidad, ya que ayer cundió el pánico y la gente ya se imaginaba que terminaríamos como la localidad de Codogno con el Covid”, suspiró Giusy Caminiti, alcaldesa de la localidad de Villa San Giovanni, en la región de Calabria, donde vive el joven.

“Federico sigue bien. No tiene fiebre ni ningún síntoma de gripe. Lleva la cuarentena, que es de 45 días desde el 9 de mayo, conectado con sus amigos y no quiere que lo contacten. Como marinero que hace largas travesías, está acostumbrado al aislamiento”, explicó Caminiti.

También hubo alivio en Milán, donde resultó negativo un turista británico de 60 años considerado otro contacto de la esposa del “paciente cero”, ya que estuvo en el mismo vuelo que ella tomó en Santa Helena, tras bajar del buque. El ciudadano británico se encuentra internado en el Hospital Sacco de esa ciudad del norte.

“La situación está totalmente bajo control”, aseguró al respecto Guido Bertolaso, consejero regional de Bienestar Social de Lombardía, durante una rueda de prensa en el centro médico. Bertolaso explicó: “La persona que viajó en este vuelo, quien, repito, dio negativo en las pruebas clínicas realizadas, debe permanecer aislada hasta el 6 de junio, ya que el aislamiento comienza desde el momento de cualquier contacto”, precisó. Bertolaso también aseguró que Lombardía, que fue epicentro del coronavirus hace seis años, ahora “se encuentra preparada” para una emergencia similar, ya que “aprendió la lección”.

El turista británico “es asintomático, no es contagioso en este momento y no lo ha sido hasta ahora. Por lo tanto, no hay problema para las personas con las que haya podido tener contacto en los últimos días”, sumó Andrea Gori, director del Centro Regional de Enfermedades Infecciosas de Lombardía.

Mientras los medios italianos continúan obsesionados con el tema, el ministro de Salud, Orazio Schillaci, que debió responder preguntas en una sesión del Parlamento sobre las medidas puestas en marcha para enfrentar el hantavirus, intentó calmar a la opinión pública: “La ciudadanía puede estar tranquila, no se trata de covid, es algo que ya conocemos y las personas que ahora están en Italia, que estuvieron a bordo del vuelo Johannesburgo-Ámsterdam del 25 de abril, son asintomáticas y están siendo monitoreadas de cerca. Las pruebas realizadas hasta el momento han dado negativo. Los dos casos reportados ayer en Milán y Messina también dieron negativo”, aseguró.

“El riesgo para la población general de la UE vinculado al brote en el MV Hondius siempre ha sido y sigue siendo muy bajo, como han confirmado las más altas autoridades sanitarias internacionales”, insistió. Y aseguró: “El Plan de Pandemia 2025-2029 está funcionando. Lo está demostrando ahora mismo. A diferencia del plan anterior, permite respuestas adaptadas a diferentes escenarios. Las redes previstas en el plan se activaron de forma coordinada. No se trató de un ejercicio teórico, sino de una respuesta concreta, oportuna y proporcionada”.

Asimismo subrayó que el ministerio de Salud “sigue monitoreando constantemente la evolución de la situación epidemiológica internacional”. “Emitiremos nuevas directrices si la evidencia científica así lo requiere”, prometió.