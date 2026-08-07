Qué días estará cerrado Aeroparque en agosto

El Aeroparque Jorge Newbery atraviesa un periodo de transformación integral para adaptarse a su creciente demanda, lo que exigirá una pausa técnica en sus actividades operativas durante las próximas semanas para garantizar la seguridad aeronáutica y la eficiencia de los servicios en la estación aérea porteña.

En concreto, las operaciones comerciales se suspenderán por completo entre la mañana del martes 25 de agosto y la tarde del jueves 27 de agosto. Durante este lapso, la empresa operadora ejecutará un mantenimiento preventivo exhaustivo en toda la extensión de la pista, con el fin de evitar incidentes como el ocurrido en diciembre pasado, cuando un desprendimiento de asfalto obligó a cerrar la terminal durante varias horas en pleno despegue de una aeronave.

La terminal cerrará por obras de mantenimiento entre el 25 y 27 de agosto Hernan Zenteno - La Nacion

Según precisó la compañía, los trabajos incluyen el sellado de fisuras, reparación de juntas, descontaminación y tareas de repintado de demarcación, además de ajustes en el sistema de balizamiento. “Nunca es una noticia feliz para la industria, pero trabajamos desde hace varios meses con las aerolíneas para encontrar la mejor ventana posible y evitar situaciones como la del año pasado”, sostuvo Federico Laborde, gerente general de la unidad de negocios Centro de Aeropuertos Argentina.

La interrupción, que demandará entre 48 y 55 horas, impactará en aproximadamente 900 vuelos. Mientras que los servicios internacionales serán derivados al Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza, la reubicación de los 600 vuelos de cabotaje dependerá de las estrategias logísticas de cada compañía, aunque Ezeiza cuenta con capacidad para absorber hasta la mitad de esa demanda interna.

Por lo que se dio a conocer, unos 900 vuelos se verán afectados Hernan Zenteno - La Nacion

La necesidad de estas obras responde a los números récord de pasajeros: en 2025 circularon por la terminal 17.812.311 personas, con un promedio diario de 409 vuelos en el primer trimestre de este año. La inversión, superior a los 85 millones de dólares, también contempla la modernización de áreas de preembarque, la incorporación de nueva tecnología para procesos de check-in y la ampliación del sector comercial. En el área nacional se sumarán 400 metros cuadrados adicionales, mientras que el sector internacional crecerá en 1000 metros cuadrados operativos.

La renovada oferta gastronómica incluirá propuestas como Bis Café, con una carta diseñada por el chef Gonzalo Aramburu, y la apertura de una nueva sucursal de Outback Steakhouse. Estas reformas, junto con la nueva sala VIP con vista al Río de la Plata, buscan elevar el estándar de servicio en la terminal más transitada del país.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por María Julieta Rumi.