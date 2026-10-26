Qué dice la psicología de las personas que hablan solas mientras cocinan

Hablar en voz alta cuando uno está en soledad es una situación que parece extraña si se la observa desde lejos, pero en la cotidianidad se trata de un hecho que muchas personas lo replican. Cuando se cocina, se busca un objeto y hasta incluso se trabaja, es un comportamiento que dentro de ciertos parámetros se considera “normal” y tiene un aspecto positivo, según la psicología.

Hablar solo siempre fue objeto de prejuicios y décadas atrás las personas eran señaladas por hacerlo. Se especulaba con el padecimiento de demencia o alucinaciones, pero más tarde se comprendió que el ser humano tiene la capacidad de pensar en voz alta para reafirmar o poner en duda sus percepciones.

En ciertos casos, hablar solo no demuestra un signo de locura, sino que ayuda al cerebro a procesar la información (Foto: Shutterstock)

Si un individuo habla solo en una situación particular, esto puede contribuir a tomar una decisión mejor; a diferencia de si construye diálogos y asume que está interactuando con un tercero. Esto último sí es una señal de alarma.

Discutir los pensamientos en voz alta sirve para organizar la información y entender qué es prioridad. Es una estrategia natural del cerebro para procesar lo que ocurre.

Los expertos en salud mental aseguran que verbalizar los pensamientos ayuda a mejorar el desempeño de los sujetos frente a determinadas situaciones. Es una herramienta útil para preparar discursos, conversaciones con un cercano y distanciarse de las preocupaciones para analizar desde otra perspectiva un hecho.

En el cerebro se genera la misma sensación que cuando se lee en voz alta. Permite procesar cada palabra, su significado y dirimir si es importante o no para poder actuar al respecto.

Los expertos en salud mental aseguran que verbalizar los pensamientos ayuda a mejorar el desempeño de los sujetos frente a determinadas situaciones (Foto: FreeP¡CK)

¿Qué significa hablar solo?

Gary Lupyan, profesor de psicología de la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos, dedicó su investigación al análisis de esta conducta. Sus hallazgos determinaron que hablar con uno mismo conlleva beneficios concretos, como la recuperación efectiva de recuerdos, una mayor seguridad personal y un aumento en la capacidad de atención. El especialista explicó en diálogo con la BBC que este accionar “no es algo que se haga irracionalmente”, ya que “no sabés todo lo que vas a decir” antes de pronunciarlo.

El investigador destacó la función del habla en este proceso: “Decir un nombre en alto es una poderosa clave de recuperación”. El psicólogo profundizó sobre el mecanismo cerebral que se activa: “Pensá en eso como un indicador para una parte de información en tu mente. Escuchar el nombre exagera lo que podría suceder normalmente cuando solo lo traés a la memoria. El lenguaje impulsa ese proceso”.

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Los especialistas coinciden en que el habla funciona como un músculo del cerebro. La repetición en voz alta de un número telefónico o una lista de productos facilita el almacenamiento de esa información.

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