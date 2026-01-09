Lo que dice la psicología de las personas que hablan solas

El hábito de hablar en voz alta constituye una herramienta eficaz para recuperar recuerdos y focalizar la atención, en contraposición a la creencia popular que lo vincula con patologías. La psicología define este mecanismo como un signo de éxito y un recurso funcional para el procesamiento de datos.

Qué significa hablar solo, según la psicología

Gary Lupyan, profesor de psicología de la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos, dedicó su investigación al análisis de esta conducta. Sus hallazgos determinaron que hablar con uno mismo conlleva beneficios concretos, como la recuperación efectiva de recuerdos, una mayor seguridad personal y un aumento en la capacidad de atención. El especialista explicó en diálogo con la BBC que este accionar “no es algo que se haga irracionalmente”, ya que “no sabés todo lo que vas a decir” antes de pronunciarlo.

Según la psicología, pronunciar los pensamientos en voz alta facilita la recuperación de recuerdos PeopleImages

El equipo de Lupyan llevó a cabo un estudio para probar esta hipótesis. Los participantes observaron objetos en una pantalla de computadora bajo dos consignas diferentes. Un grupo leyó lo que veía en voz alta, mientras que el otro debió hacerlo en silencio. Los resultados demostraron que quienes pronunciaban los títulos hacia afuera tenían más posibilidades de recordarlos luego.

El investigador destacó la función del habla en este proceso: “Decir un nombre en alto es una poderosa clave de recuperación”. El psicólogo profundizó sobre el mecanismo cerebral que se activa: “Pensá en eso como un indicador para una parte de información en tu mente. Escuchar el nombre exagera lo que podría suceder normalmente cuando solo lo traés a la memoria. El lenguaje impulsa ese proceso”. Los especialistas coinciden en que el habla funciona como un músculo del cerebro. La repetición en voz alta de un número telefónico o una lista de productos facilita el almacenamiento de esa información.

Según los expertos, hablar con uno mismo funciona como una herramienta de autoconocimiento

La psicoterapeuta y escritora Anne Wilson Schaef también aborda este fenómeno desde una perspectiva terapéutica. La experta recomendó a sus pacientes esta práctica como una herramienta de autoconocimiento: “Todos necesitamos hablar con alguien interesante, inteligente, que nos conoce bien y está de nuestra parte, y esa persona somos nosotros mismos” señaló.

La autora enfatizó la importancia de la relación interna para el desarrollo personal: “Probablemente, sos la persona más interesante que conocés. Conocerte y saber cómo te sentís, puede ayudarte a ser mejor”. El lenguaje trasciende así su rol de comunicación externa y se convierte en un instrumento para desarrollar procesos cognitivos y clarificar objetivos.

Uno por uno, todos los beneficios de hablar solo

Los expertos identificaron una serie de beneficios puntuales que surgen al aplicar esta técnica en la vida diaria:

Mejora de la memorización: El estudio demuestra la importancia de las palabras en el procesamiento visual cerebral. Hablar en voz alta refuerza la retención de datos.

El estudio demuestra la importancia de las palabras en el procesamiento visual cerebral. Hablar en voz alta refuerza la retención de datos. Gestión de desafíos: Ante situaciones difíciles, el autodiálogo sirve para dar ánimos. Esto incrementa la productividad y la capacidad resolutiva.

Ante situaciones difíciles, el autodiálogo sirve para dar ánimos. Esto incrementa la productividad y la capacidad resolutiva. Claridad en los objetivos: Exponer las metas en voz alta ayuda a ordenarlas y fortalece su recuerdo.

Exponer las metas en voz alta ayuda a ordenarlas y fortalece su recuerdo. Aprendizaje acelerado: Al realizar actividades que requieren una pauta de comportamientos, hablar con uno mismo permite aprender con mayor rapidez.

Al realizar actividades que requieren una pauta de comportamientos, hablar con uno mismo permite aprender con mayor rapidez. Refuerzo de la autoestima: Felicitarse por el trabajo bien hecho resulta saludable. Reconocer los propios éxitos en voz alta es recomendable en épocas de mucha exigencia.

Felicitarse por el trabajo bien hecho resulta saludable. Reconocer los propios éxitos en voz alta es recomendable en épocas de mucha exigencia. Resolución de problemas: Cuantas más dificultades presenta aquello que se debe resolver, más recurre el cerebro al uso del lenguaje en voz alta como estrategia para encontrar soluciones de manera más fácil.

