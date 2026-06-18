¿Qué era la intensa luz que apareció junto a la Luna? El fenómeno astronómico que captó la atención de miles de personas

Quienes levantaron la vista al cielo durante la noche del miércoles se encontraron con una imagen que rápidamente llamó la atención. Junto a una fina Luna creciente aparecía un punto de brillo intenso que destacaba por encima de cualquier estrella visible. La escena pudo observarse desde distintos puntos de la Argentina y generó una ola de consultas, fotografías y comentarios en redes sociales de personas que intentaban identificar qué era ese objeto luminoso que parecía acompañar al satélite natural de la Tierra.

A medida que avanzaba la noche, las imágenes comenzaron a multiplicarse en redes sociales. Desde grandes ciudades hasta pequeñas localidades, usuarios compartieron fotografías de la misma postal: una Luna en forma de delgado arco iluminado y, a pocos grados de distancia, una luz blanca brillante que dominaba el horizonte occidental. En algunos casos, la cercanía visual entre ambos cuerpos celestes llevó a que quienes observaban el fenómeno se preguntaran si se trataba de una estrella especialmente luminosa o de algún otro objeto visible en el cielo.

🔴 AHORA espectacular conjunción entre LA LUNA Y VENUS 🌕⭐️ pic.twitter.com/fqW0FGFdXB — Satélites Argentina (@SatelitesArg) June 17, 2026

La explicación llegó rápidamente. El punto brillante era Venus, el planeta más luminoso observable desde la Tierra, que durante la jornada protagonizó junto a la Luna una conjunción astronómica, uno de los fenómenos más llamativos del calendario astronómico de este año.

“Qué preciosa la luna de hoy y ahora me entero que estaba en conjunción con Venus”, escribió una usuaria en la red social X. Otro mensaje señalaba: “La Luna y Venus se han unido hoy en el cielo dejando estas preciosas imágenes. Muy cerca de esta pareja está el planeta Júpiter, menos brillante, y también Mercurio”. Entre las publicaciones también aparecieron experiencias personales. “Ayer con amigos vimos la conjunción de la luna con Venus y fue precioso”, compartió otro usuario.

La conjunción tuvo lugar este miércoles 17 de junio, aproximadamente 30 minutos después de la puesta del Sol. Quienes dirigieron la mirada hacia el horizonte noroeste pudieron observar cómo la Luna creciente y Venus parecían encontrarse prácticamente pegados en el cielo del crepúsculo, con las estrellas de la constelación de Cáncer como telón de fondo.

Fotos, consultas y asombro en redes: la conjunción entre la Luna y Venus que se robó las miradas de todos Belén Rodríguez Freire

Según los datos astronómicos difundidos por un artículo de Star Walk, la conjunción se produjo a las 20.20 GMT. El acercamiento máximo ocurrió apenas nueve minutos después, a las 20.29 GMT, cuando ambos cuerpos alcanzaron una separación aparente de apenas 0°16’. Se trató de una distancia extremadamente reducida para la observación desde la Tierra, lo que contribuyó a que el fenómeno resultara tan llamativo para observadores ocasionales y aficionados a la astronomía.

A pesar de la impresión visual que ofrecía el cielo, la cercanía entre ambos cuerpos era solamente aparente. La denominada conjunción astronómica es un efecto óptico generado por la perspectiva desde la Tierra. Aunque la Luna y Venus parecían encontrarse uno junto al otro, en realidad permanecen separados por enormes distancias en el espacio. La Luna orbita alrededor de la Tierra a unos 384.000 kilómetros de distancia, mientras que Venus se encuentra a decenas de millones de kilómetros de nuestro planeta.

El espectáculo adquirió una relevancia especial debido a los protagonistas involucrados. Venus es el planeta más brillante visible desde la Tierra y suele destacarse como una intensa luz blanca en el cielo del amanecer o del atardecer. Debido a su luminosidad, muchas veces es confundido con una estrella. Su brillo durante esta aparición alcanzó una magnitud cercana a -4,0, suficiente para que pudiera observarse incluso desde áreas urbanas con elevados niveles de contaminación lumínica.

La Luna, por su parte, se encontraba en fase creciente. Su aspecto delgado y curvado aportó un atractivo adicional a la escena, generando una postal que numerosos usuarios decidieron registrar con teléfonos celulares y cámaras fotográficas.

La fina Luna creciente uniéndose a la alineación planetaria

Además de la Luna y Venus, otros cuerpos celestes acompañaban la escena en el cielo vespertino. Júpiter y Mercurio también se encontraban en la misma región, aunque su observación resultaba considerablemente más difícil debido a la cercanía con el resplandor solar. Según distintas publicaciones astronómicas, ambos planetas permanecían demasiado próximos al Sol como para ofrecer una observación sencilla a simple vista.

Marte y Saturno también integraban el panorama astronómico de esos días. Aunque podían verse sin instrumentos ópticos, su brillo era mucho menor que el de Venus. En cambio, Urano y Neptuno quedaban fuera del alcance de la observación a simple vista y requerían telescopios potentes para ser detectados debido a su escasa luminosidad.

Mientras el crepúsculo llegaba y los grillos cantaban, vi a la Luna acercarse a Venus. ¡Danza planetaria en vivo!



Cada media hora, una imagen; cada imagen, una prueba de que el cielo está vivo. Hay noches en las que la astronomía y el asombro hablan el mismo idioma ✨🌙❤️

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La jornada también incluyó otro fenómeno asociado a la cercanía aparente entre la Luna y Venus. En algunas regiones del planeta se produjo una ocultación, un evento en el que el disco lunar pasa por delante del planeta y lo oculta temporalmente de la vista. Aunque no fue visible desde todos los lugares del mundo, formó parte de la dinámica astronómica que acompañó la conjunción.