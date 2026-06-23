Qué es la Noche de San Juan y qué rituales se hacen el 23 de junio

La Noche de San Juan se celebra cada 23 de junio. Es una festividad de origen pagano que se celebra en el continente europeo y América Latina. El fin del evento es alejar los espíritus malos y atraer buenas energías. Para ello, se utiliza al fuego como un elemento sanador al armarse fogatas u hogueras para quemar objetos, pertenencias y otro tipo de elementos que deseen ser depurados.

La festividad comenzó asociada con el cristianismo, debido a la proximidad de la fecha con el nacimiento de San Juan Bautista. Nació en el siglo I a.C., y era el hijo Zacarías, un sacerdote judío, e Isabel, pariente de María, madre de Jesús. Su llegada fue anunciada por el Arcángel Gabriel a su padre durante su oficio en un templo. La noticia causó una gran sorpresa a Zacarías e Isabel, quienes la consideraron como un milagro por su avanzada edad.

En la Argentina, durante la Noche de San Juan se suelen prender fogaratas en distintos puntos del país para quemar judas GCBA

En su juventud, Juan predicó el arrepentimiento y bautizó a los creyentes en el río Jordán (Oriente Medio), entre ellos, al mismo Jesús. Se cree que en este suceso, el Espíritu Santo descendió sobre Cristo y se manifestó la voz de Dios.

Con el ascenso de cristianismo en Europa, se comenzó a asociar cada vez más la figura de San Juan Bautista con esta noche, lo que provocó que muchos fieles se sumaran a las festividades. Gracias a la migración proveniente de países europeos a Latinoamérica, la Noche de San Juan comenzó a celebrarse en diferentes puntos de la Argentina durante la primera mitad del siglo XX.

La Noche de San Juan se celebra en Europa y América Latina

Además, muchos aprovechan esta fecha también para realizar peticiones o dejar atrás lo que ya no desean mantener en sus vidas.

¿Quién fue Juan Bautista?

Juan el Bautista, también llamado San Juan, es una figura central en el cristianismo, conocido principalmente por ser el precursor de Jesucristo. También es considerado un profeta para otras religiones, como el judaísmo y el islam.

Juan Bautista

Nació en el siglo I a.C., unos seis meses antes de Jesús. Fue el hijo Zacarías, un sacerdote judío, e Isabel, quien era pariente de María, la madre de Jesús. Su nacimiento fue anunciado por el ángel Gabriel a Zacarías mientras este oficiaba en el Templo, lo que lo dejó mudo hasta que nació el niño. Su llegada al mundo es considerada milagrosa porque Isabel era “anciana y estéril”.

Qué rituales se hacen en la Noche de San Juan

La Noche de San Juan se asocia con una energía mística y festiva, marcada por la conexión con el fuego, el agua y los deseos más profundos. Es una fecha en la que se busca purificar, dejar atrás lo viejo y atraer la buena fortuna. A continuación, distintas formas en que se celebra esta fecha:

Encender hogueras : el fuego es el elemento protagonista de esta noche, que sirve para dar fin a etapas y comienzo a un nuevo capítulo. Una tradición es realizar siete saltos sobre esta para tener buena suerte y purificar energías. Sin embargo, esta actividad puede resultar peligrosa, por lo que muchos optan por saltar siete veces encima de una vela.

: el fuego es el elemento protagonista de esta noche, que sirve para dar fin a etapas y comienzo a un nuevo capítulo. Una tradición es realizar siete saltos sobre esta para tener buena suerte y purificar energías. Sin embargo, esta actividad puede resultar peligrosa, por lo que muchos optan por saltar siete veces encima de una vela. Escribir deseos en papel : durante esta jornada, muchos realizan peticiones y arrojan estos papeles en el fuego, hoguera o chimenea como acto de manifestación.

: durante esta jornada, muchos realizan peticiones y arrojan estos papeles en el fuego, hoguera o chimenea como acto de manifestación. Bañarse en el mar o en ríos : en el hemisferio norte, esta fecha coincide con el solsticio de verano, por lo que muchos realizan rituales con el agua para protegerse y “curarse” de malas energías.

Fogata de San Juan