¿Por qué en la Noche de San Juan se hace una fogata?

Cada 23 de junio se celebra la Noche de San Juan. Esta jornada especial comienza por la noche, en la víspera del Día de Juan Bautista, que cae al día siguiente, el 24. La celebración se lleva a cabo en distintas partes del mundo y consiste en rituales de purificación, tales como el salto de la hoguera, uno de los más populares y conocidos.

En la Argentina, durante la Noche de San Juan se suelen prender fogatas en distintos puntos del país para la limpieza energética GCBA

La Noche de San Juan es una festividad de origen pagano que se celebra en Europa y América Latina. El fin de este evento es alejar los espíritus malignos y atraer buenas energías. Para ello, se utiliza el fuego como elemento de limpieza energética y eso atrae a multitudes alrededor de una hoguera o fogata, donde se queman objetos o pertenencias que desean deshacerse como acto de depuración.

Qué rituales se hacen en la Noche de San Juan

Con la intención de dejar atrás todo lo nocivo del pasado y dar paso a una nueva etapa, la Noche de San Juan reúne algunas actividades específicas para lograr un cambio energético y espiritual:

Encender hogueras : el fuego es el elemento protagonista de esta noche, que sirve para dar fin a etapas y comienzo a un nuevo capítulo. Una tradición es realizar siete saltos sobre esta para tener buena suerte y purificar energías. Sin embargo, esta actividad puede resultar peligrosa, por lo que muchos optan por saltar siete veces encima de una vela.

: el fuego es el elemento protagonista de esta noche, que sirve para dar fin a etapas y comienzo a un nuevo capítulo. Una tradición es realizar siete saltos sobre esta para tener buena suerte y purificar energías. Sin embargo, esta actividad puede resultar peligrosa, por lo que muchos optan por saltar siete veces encima de una vela. Escribir deseos en papel : durante esta jornada, muchos realizan peticiones y arrojan estos papeles en el fuego, hoguera o chimenea como acto de manifestación.

: durante esta jornada, muchos realizan peticiones y arrojan estos papeles en el fuego, hoguera o chimenea como acto de manifestación. Bañarse en el mar o en ríos : en el hemisferio norte, esta fecha coincide con el solsticio de verano, por lo que muchos realizan rituales con el agua para protegerse y “curarse” de malas energías.

Fogata de San Juan

Quema de muñecos : es una tradición popular en nuestro país, especialmente en localidades como Escobar o Ingeniero Maschwitz. Durante esta noche, se prende una fogata o fogaras en la que se prende fuego un muñeco conocido como juda como símbolo de purificación e inicio de algo nuevo.

: es una tradición popular en nuestro país, especialmente en localidades como Escobar o Ingeniero Maschwitz. Durante esta noche, se prende una fogata o fogaras en la que se prende fuego un muñeco conocido como juda como símbolo de purificación e inicio de algo nuevo. Dormir con objetos bajo la almohada : es una tradición para manifestar ciertas mejoras en áreas específicas. El laurel sirve para la prosperidad económica, el romero para la limpieza energética, el cuarzo rosa para la paz interior o incluso puede servir un deseo escrito en un papel.

: es una tradición para manifestar ciertas mejoras en áreas específicas. El laurel sirve para la prosperidad económica, el romero para la limpieza energética, el cuarzo rosa para la paz interior o incluso puede servir un deseo escrito en un papel. Saltar olas : es un ritual similar al salto de la hoguera que se realiza en lugares cálidos o que se encuentren en verano. Se cree que ayuda a atraer la fertilidad, salud y amor.

Cuáles son los orígenes de la Noche de San Juan

Sus orígenes son paganos, por los cuales en Europa se recibía el solsticio de verano. Luego, el cristianismo lo tomó como propio por su cercanía con el Día de San Juan Bautista, que es el 24 de junio. Con el tiempo, estas festividades se expandieron a otros países, como la Argentina, donde adoptaron diferentes costumbres y rituales, como es el caso del salto a la hoguera.