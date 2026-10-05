Premio Nobel de Medicina 2026: Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel, reconocidos por sus hallazgos sobre canales iónicos y la optogenética

El Premio Nobel de Medicina 2026 otorgado por la Asamblea Nobel del Instituto Karolinska fue para el estadounidense Karl Deisseroth y los alemanes Peter Hegemann y Georg Nagel por sus descubrimientos “relativos a los canales iónicos activados por luz y la optogenética”. Esta disciplina permite ver con mayor claridad la actividad de células nerviosas individuales en un cerebro vivo y no ya como un mapa borroso.

Gracias a este descubrimiento, se pueden revivir recuerdos, generar emociones, influir en los comportamientos y estudiar los tipos de neuronas implicadas en diversos trastornos psiquiátricos y neurológicos.

La temporada de anuncios de los galardones de este año se celebra desde este lunes hasta el próximo 12 de octubre y abarca los campos de la física, la química, la literatura, la paz y la economía. Por estas distinciones, los laureados de cada categoría reciben un premio de 12 millones de coronas suecas (aproximadamente US$1,22 millones).

The 2026 #NobelPrize laureates in physiology or medicine have laid the foundation of a new era in neuroscience.



Using optogenetics, researchers have been able to reveal neural circuits governing specific memories, feelings, and behaviours relevant for neurological and… pic.twitter.com/VBajdQuD9c — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2026

Desde la antigüedad, los investigadores intentaron entender el cerebro y sus múltiples funciones. En el siglo XX, por ejemplo, lograron identificar qué regiones de ese órgano controlan diversas funciones fisiológicas. Si bien esto proporcionó un conocimiento invaluable, los métodos disponibles en aquel entonces eran relativamente imprecisos y no podían demostrar que un tipo específico de célula nerviosa causara directamente una determinada sensación o comportamiento. La imagen del cerebro que surgió, por lo tanto, era como una fotografía borrosa, carente de muchos detalles, porque las señales en las células nerviosas son extremadamente rápidas.

Deisseroth, Hegemann y Nagel descubrieron un interruptor molecular para las células nerviosas. Mediante la luz, los investigadores ahora pueden activar o desactivar circuitos neuronales individuales en el cerebro. La optogenética está transformando radicalmente nuestra comprensión del cerebro.

This year’s medicine laureate Karl Deisseroth transformed the protein channelrhodopsin into a light-controlled switch for nerve cells.



Deisseroth introduced the gene for channelrhodopsin into nerve cells from rats. By illuminating the cells with blue light, he was able to… pic.twitter.com/PreWszcJhs — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2026

Quiénes son los galardonados

Deisseroth nació en 1971 en Estados Unidos. Es doctor en Filosofía y en Medicina. Ejerce como profesor de Bioingeniería y de Psiquiatría y Ciencias del Comportamiento en el Instituto Médico Howard Hughes y la Universidad de Stanford, EE. UU.

Hegemann nació en Alemania en 1954. Es doctor por el Instituto Max Planck de Bioquímica, Martinsried, Alemania. Actualmente, es profesor titular Hertie de Neurociencia en la Universidad Humboldt de Berlín.

Nagel nació en 1953, también en Alemania. Es doctor en 1988 por la Universidad de Frankfurt, Alemania, y profesor de Fisiología Molecular Vegetal en el Departamento de Fisiología Molecular Vegetal y Biofísica – Botánica I, Universidad de Würzburg, Alemania.

Peter Hegemann and Georg Nagel – awarded the 2026 medicine prize – discovered a remarkable protein, channelrhodopsin, in a single-celled alga.



Hegemann wondered how Chlamydomonas, a single-celled alga, is able to swim towards a light source. In the early 2000s, he and Georg… pic.twitter.com/bOSRlBum8C — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2026

Los premios Nobel

Las instituciones oficiales en Estocolmo y Oslo revelan a los ganadores de cada categoría de manera progresiva a través de transmisiones en directo en sus plataformas digitales. Este martes será el turno del Nobel de Física; el miércoles, de Química; el jueves, de Literatura; el viernes, del Nobel de la Paz; y el próximo lunes, del Nobel de Economía.

Respecto de uno de los Nobel más esperados, el de la Paz, que se anunciará en Oslo, el jurado podría inclinarse este año por una figura de consenso, tras la polémica generada por el premio de 2025 a la opositora venezolana María Corina Machado, quien le obsequió su medalla al presidente estadounidense, Donald Trump.

Siguiendo la tradición, los diplomas y las medallas de oro se entregarán formalmente el 10 de diciembre de 2026, coincidiendo con el aniversario del fallecimiento de Alfred Nobel. Las ceremonias científicas y literarias se realizarán en Estocolmo, Suecia, mientras que el Nobel de la Paz se otorgará en Oslo, Noruega.

El Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2025 fue otorgado conjuntamente a los científicos Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi por sus descubrimientos relacionados con la tolerancia inmunitaria periférica y las células T reguladoras. El jurado del Instituto Karolinska reconoció entonces a los investigadores por explicar cómo el cuerpo humano mantiene bajo control al sistema inmunitario para evitar que ataque por error sus propios tejidos y órganos.