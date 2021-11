Qué es la Peste Porcina Africana y cómo puede afectar a la Argentina

Este miércoles, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) declaró a través de una Resolución en el Boletín Oficial la alerta sanitaria en todo el país por la amenaza de la Pese Porcina Africana.

El organismo estatal notificó sobre la amenaza de esta enfermedad viral contagiosa que afecta a los cerdos domésticos y salvajes y que se detectó por primera vez en Asia hace un año. Según advirtió Naciones Unidas, no es peligrosa para los humanos, pero se trata de una peste que puede causar la mortalidad en cerdos, lo que puede conducir a graves pérdidas económicas.

La peste porcina africana (PPA) es una enfermedad viral hemorrágica altamente contagiosa de los cerdos domésticos y salvajes, que es responsable de graves pérdidas económicas y de producción, de acuerdo a la descripción de la Organización Mundial de la Sanidad Mundial (OIE).

Asimismo, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura alertó el último mes de agosto que la enfermedad ya tiene presencia en todos los continentes del mundo. “En África, Europa, y Asia, donde ya afecta a más de 50 países, perjudicando el acceso a los alimentos, así como los medios de subsistencia que dependen de la cadena de valor de la porcicultura”, se indicó, al tiempo que se destacó que “también afecta a la biodiversidad, ya que la enfermedad impacto sobre la fauna silvestre”.

“Con su alta tasa de mortalidad animal, la diseminación progresiva y la persistencia endémica de la peste porcina africana podría afectar seriamente la producción porcina y también el comercio nacional e internacional de sus productos”, advirtió la ONU.

La alerta de SENASA

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) declaró la alerta sanitaria en todo el país luego de que se detectara la presencia de Peste Porcina Africana en cerdos domésticos en República Dominicana y Haití, con potencial propagación por el continente americano.

“Se adoptan nuevas medidas de prevención y se fortalecen las ya existentes, con el fin de disminuir el riesgo de ingreso, exposición y diseminación del VPPA en huéspedes susceptibles, tanto cerdos domésticos como asilvestrados y jabalíes, en todo el Territorio Nacional”, indicaron en la resolución 564/2021 publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

La Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) había notificado en agosto que el virus afecta a cerdos de granjas de traspatio en 11 provincias dominicanas y advirtió que los brotes comenzaron el 10 de abril del corriente año. Por su parte, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) comunicó que el país afectado envió muestras al laboratorio del del Centro de Enfermedad Animal Plum Island de Estados Unidos, gracias a un programa de vigilancia cooperativa.

Tal como explica la autoridad que se dedica al control y la erradicación de las enfermedades y de las plagas que afecten la producción silvoagropecuaria nacional, la flora y la fauna, la peste porcina africana es una enfermedad de los cerdos cuyo virus tiene la capacidad de permanecer viable en materia orgánica por largos períodos (sangre, alimentos cárnicos no procesados térmicamente, cadáveres, etc.). Además, tiene alta letalidad y no existe una vacuna eficaz que permita la contención de la enfermedad.