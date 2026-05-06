A qué hora se esperan las fuertes lluvias en Buenos Aires este miércoles 6 de mayo, según el SMN

El Servicio Meteorológico Nacional prevé una temperatura mínima de 18°C y una máxima de 24°C; las advertencias que emitió el organismo
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé este miércoles 6 de mayo el avance de un frente con fuertes lluvias en Buenos Aires. Según el ente, la jornada iniciará con nubosidad que dará paso a chaparrones y tormentas con actividad eléctrica durante la tarde. La mínima será de 18°C y la máxima de 24°C.
A qué hora se esperan las fuertes lluvias en Buenos Aires
De acuerdo a la información que brindó el organismo meteorológico, las fuertes lluvias tocarían la provincia de Buenos Aires desde las primeras horas de la mañana y se intensificarían hacia la tarde. En tanto, recomendó mantenerse al tanto de las novedades y las alertas que publica a través de sus canales de comunicación.
Medio país bajo alerta
Según informó el organismo, la situación meteorológica para este miércoles será complicada. De hecho, ya emitió alerta amarilla por lluvias, tormentas y viento sobre la mitad del país.
En tanto, Buenos Aires, Santa Fe, San Luis, Córdoba, La Pampa, Chubut, Río Negro, Neuquén, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca y Salta están bajo alerta.
Cómo seguirá el tiempo en la Ciudad
El jueves se espera una temperatura mínima de 16°C. A la tarde, la temperatura máxima será de 20°C. El viernes se prevé una mínima de 8°C y máxima de 14°C.
El sábado, en tanto, se estima una mínima de 8°C y una máxima de 15°C, mientras que el domingo la mínima tocará los 7°C y la máxima 16°C.
Advertencias del SMN
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
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