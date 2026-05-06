A qué hora se esperan las fuertes lluvias en Buenos Aires este miércoles 6 de mayo, según el SMN

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé este miércoles 6 de mayo el avance de un frente con fuertes lluvias en Buenos Aires. Según el ente, la jornada iniciará con nubosidad que dará paso a chaparrones y tormentas con actividad eléctrica durante la tarde. La mínima será de 18°C y la máxima de 24°C.

El pronostico del tiempo

A qué hora se esperan las fuertes lluvias en Buenos Aires

De acuerdo a la información que brindó el organismo meteorológico, las fuertes lluvias tocarían la provincia de Buenos Aires desde las primeras horas de la mañana y se intensificarían hacia la tarde. En tanto, recomendó mantenerse al tanto de las novedades y las alertas que publica a través de sus canales de comunicación.

Lluvias y tormentas en la ciudad de Buenos Aires y alrededores Ricardo Pristupluk

Medio país bajo alerta

Según informó el organismo, la situación meteorológica para este miércoles será complicada. De hecho, ya emitió alerta amarilla por lluvias, tormentas y viento sobre la mitad del país.

En tanto, Buenos Aires, Santa Fe, San Luis, Córdoba, La Pampa, Chubut, Río Negro, Neuquén, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca y Salta están bajo alerta.

Medio país bajo alerta amarilla

Cómo seguirá el tiempo en la Ciudad

El jueves se espera una temperatura mínima de 16°C. A la tarde, la temperatura máxima será de 20°C. El viernes se prevé una mínima de 8°C y máxima de 14°C.

El sábado, en tanto, se estima una mínima de 8°C y una máxima de 15°C, mientras que el domingo la mínima tocará los 7°C y la máxima 16°C.

Pronóstico del tiempo en la Ciudad

Advertencias del SMN