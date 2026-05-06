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A qué hora se esperan las fuertes lluvias en Buenos Aires este miércoles 6 de mayo, según el SMN

El Servicio Meteorológico Nacional prevé una temperatura mínima de 18°C y una máxima de 24°C; las advertencias que emitió el organismo

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Un ciclón extratropical traerá un brusco cambio en las condiciones climáticas (foto ilustrativa)
Un ciclón extratropical traerá un brusco cambio en las condiciones climáticas (foto ilustrativa)Freepik

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé este miércoles 6 de mayo el avance de un frente con fuertes lluvias en Buenos Aires. Según el ente, la jornada iniciará con nubosidad que dará paso a chaparrones y tormentas con actividad eléctrica durante la tarde. La mínima será de 18°C y la máxima de 24°C.

El pronostico del tiempo
El pronostico del tiempo

A qué hora se esperan las fuertes lluvias en Buenos Aires

De acuerdo a la información que brindó el organismo meteorológico, las fuertes lluvias tocarían la provincia de Buenos Aires desde las primeras horas de la mañana y se intensificarían hacia la tarde. En tanto, recomendó mantenerse al tanto de las novedades y las alertas que publica a través de sus canales de comunicación.

Lluvias y tormentas en la ciudad de Buenos Aires y alrededores
Lluvias y tormentas en la ciudad de Buenos Aires y alrededoresRicardo Pristupluk

Medio país bajo alerta

Según informó el organismo, la situación meteorológica para este miércoles será complicada. De hecho, ya emitió alerta amarilla por lluvias, tormentas y viento sobre la mitad del país.

En tanto, Buenos Aires, Santa Fe, San Luis, Córdoba, La Pampa, Chubut, Río Negro, Neuquén, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca y Salta están bajo alerta.

Medio país bajo alerta amarilla
Medio país bajo alerta amarilla

Cómo seguirá el tiempo en la Ciudad

El jueves se espera una temperatura mínima de 16°C. A la tarde, la temperatura máxima será de 20°C. El viernes se prevé una mínima de 8°C y máxima de 14°C.

El sábado, en tanto, se estima una mínima de 8°C y una máxima de 15°C, mientras que el domingo la mínima tocará los 7°C y la máxima 16°C.

Pronóstico del tiempo en la Ciudad
Pronóstico del tiempo en la Ciudad

Advertencias del SMN

  • Evitá salir.
  • No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
  • Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
  • Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
  • Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
  • Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
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