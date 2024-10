Qué gafas debo utilizar para ver el eclipse solar anular de hoy, miércoles 2 de octubre

Escuchar

Hoy, miércoles 2 de octubre de 2024, ocurrirá un espectacular eclipse anular de Sol, que se produce cuando la Luna pasa entre el astro rey y la Tierra, creando un “anillo de fuego” en el cielo que será visible en partes de Sudamérica, la Antártida, Norteamérica y los océanos circundantes. Millones de personas podrán presenciar un hecho que ocurre ocasionalmente en el tiempo, donde observar estas fases parciales directamente con los ojos, puede ser muy peligros. ¿Qué gafas debo utilizar para presenciar este episodio? Aquí te comparto algunos detalles que debes tener en cuenta.

Debes recordar que las gafas para eclipse no son lentes de sol normales; las gafas de sol normales, por muy oscuras que sean, no son seguras para observar el Sol. Los visores solares seguros son miles de veces más oscuros y deben cumplir con la norma internacional ISO 12312-2. La NASA no aprueba ninguna marca en particular de visores solares.

Puedes construir un proyector de eclipse casero utilizando cartón, papel, cinta adhesiva y papel de aluminio eluniverso.com

Puedes hacer tu propio proyector de eclipse usando una caja de cartón, una hoja de papel blanco, cinta adhesiva, tijeras y papel de aluminio. Con el Sol atrás tuyo, la luz del sol se filtrará a través de un orificio perforado en el papel de aluminio pegado con cinta adhesiva sobre un orificio en un lado de la caja. Durante las fases parciales de un eclipse solar, esto proyectará un Sol en cuarto creciente sobre una hoja de papel blanca pegada con cinta adhesiva al interior de la caja. Mira dentro de la caja a través de otro orificio cortado en la caja para ver la imagen proyectada.

¿Qué gafas debo usar para ver el eclipse solar de anillo de fuego?

Nunca mires directamente a un eclipse solar parcial o anular sin la protección ocular adecuada, ya que el sol puede quemar las retinas de los ojos y provocar daños permanentes o incluso ceguera. Esto puede ocurrir incluso si los ojos se exponen a la luz solar directa durante solo unos segundos. Por eso, se sugiere utilizar gafas para eclipses o un visor solar de mano que son mucho más oscuras que las convencionales ya que cumplan las normas ISO 12312-2. La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, más conocida como NASA, también recomienda gafas de soldador de graduación 14 o superior.

Ni las gafas de sol normales, los rollos de película en color, las placas de rayos X, los cristales ahumados o los disquettes no son seguros. Asimismo, evite utilizar dispositivos ópticos como cámaras, telescopios o prismáticos mientras contempla el eclipse, ya que pueden concentrar los rayos solares y dañarle los ojos. Si no dispone de gafas especiales para eclipses, pruebe métodos de visión indirecta como la proyección estenopeica, haciendo un pequeño agujero en un trozo de cartón y proyectando la imagen del sol sobre una superficie, o utilizar los agujeros naturales que crean las hojas de los árboles.

Los orificios circulares de un colador proyectan formas de media luna sobre el suelo durante las fases parciales de un eclipse solar Joy Ng / science.nasa.gov

Cuándo utilizar gafas de eclipse

Para ver con seguridad un eclipse solar, es esencial utilizar gafas de eclipse o un filtro solar. Estos filtros especializados protegen los ojos de la dañina radiación ultravioleta e infrarroja emitida por el Sol. Las gafas de eclipse deben llevarse en todo momento durante un eclipse parcial o anular, incluidos los breves momentos de totalidad en un eclipse total. Solo durante los pocos minutos del eclipse total, cuando el Sol está completamente oculto por la Luna, puede quitarse la protección ocular para contemplar la impresionante corona solar.

No se deje engañar: las gafas de sol comunes no son seguras para ver el eclipse

¿Crees que las gafas de sol protegerán tus ojos durante un eclipse solar? Piénsatelo dos veces. Aunque puedan parecer similares, las gafas de eclipse y las gafas de sol están fabricadas con materiales totalmente distintos, por lo que las gafas de sol no son adecuadas para la observación directa del sol. “Las gafas de sol normales dejan pasar demasiada luz solar”, explica el Dr. Stephen Fienberg a Space.com. Aunque los cristales estén tintados, solo bloquean entre el 10 y el 20% de la luz, mientras que los filtros solares son 100.000 veces más oscuros.

Las gafas de sol están hechas de plástico, vidrio o policarbonato, y ofrecen poca protección. Por el contrario, los filtros solares utilizan materiales especializados, como película de poliéster recubierta de aluminio o polímero negro. Este polímero negro, una opción popular para las gafas de eclipse, es una resina flexible que contiene partículas de carbono. Ambos tipos de filtro reducen eficazmente la luz visible a niveles seguros, garantizando la protección de los ojos durante los fenómenos solares.

La trayectoria del eclipse anular se marca en rojo. Mientras que las líneas amarillas paralelas trazan la extensión de la parcialidad. Los porcentajes en cada una de esas curvas indican el área máxima del Sol cubierta por la Luna NASA

¿Qué es un eclipse solar anular o anillo de fuego?

Un eclipse solar anular ocurre cuando la Luna pasa directamente frente al Sol, pero parece demasiado pequeña para cubrirlo por completo, lo que crea el efecto de “anillo de fuego”. Este fenómeno ocurre porque la Luna se desplaza en una órbita elíptica alrededor de la Tierra, variando de tamaño a medida que se mueve. Según la NASA, la alineación del Sol, la Luna y la Tierra es crucial para este evento, y suele ocurrir de dos a cinco veces al año.

El Comercio (Perú)