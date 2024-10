Eclipse Solar “anillo de fuego”: la hora exacta para verlo desde la Argentina

Escuchar

Un nuevo eclipse solar anular va a darse este miércoles 2 de octubre. El fenómeno se puede ver desde muchos puntos de la Argentina en sus distintas fases hasta el llamado anillo de fuego, que es la etapa que evento que muestra el efecto clásico de los rayos solares que quedan por fuera de la superficie oscura del fenómeno.

El efecto del eclipse no es estático sobre la superficie de la Tierra, sino que cambia minuto a minuto de lugar. Esto se debe al giro del planeta y de los astros, por lo que el impacto del oscurecimiento y el reflejo va virando. En la Argentina este evento podrá verse desde todo el territorio, pero particularmente en Santa Cruz es el lugar donde tendrá el mayor impacto.

Esta vez, el cielo no se oscurecerá completamente, como sí sucede en un eclipse total, debido a que la Luna no llegará a tapar por completo al Sol. De hecho no se podrá ver la Luna en frente al Sol, ya que un 4% la superficie de la estrella quedará sin ocultar y será suficiente para encandilarnos, por lo que para poder observar el famoso anillo de fuego es necesario usar anteojos especiales para eclipses o cámaras de fotos con los filtros adecuados.

El eclipse solar anular se verá el 2 de octubre

A qué hora es el eclipse solar anular de este miércoles 2 de octubre

Con diferencia de pocos minutos según la localidad, desde la costa a la cordillera, todo el eclipse transcurrirá entre las 16 y las 18.20 aproximadamente, alcanzando su máximo cerca de las 17.25.

En tanto, la anularidad durará 6 minutos y 20 segundos en el sector central de la franja del eclipse.

Dónde y cómo ver el eclipse solar desde la Argentina

El eclipse solar anular puede verse desde toda la Argentina, pero hay sitios desde los cuales se podrá observar de forma privilegiada. De acuerdo al sitio oficial de Ambiente, que depende de la vicejefatura de Gabinete, el eclipse solar anular atravesará la región austral de América del Sur, pasando por Chile y la Argentina. En nuestro país se destaca Santa Cruz como la principal provincia de la Patagonia para ser testigos de este evento.

Para ver el eclipse solar anular, dos sitios se ofrecerán como puntos únicos para su observación: el sector La Ascensión, perteneciente al Parque Nacional Patagonia (APN) y ubicado al pie de la meseta del lago Buenos Aires; y diversos espacios dentro del sector Cañadón Pinturas, que contiene un tramo del río Pinturas y uno de los accesos al Parque Provincial Cueva de las Manos.

En tanto, para las áreas que se encuentran en el centro del país, el eclipse será parcial, por lo que el máximo de ocultamiento se ubicará en el 50%. La ocultación se dará en diferentes porcentajes y horarios, según la ciudad desde el que se observe el fenómeno. En la ciudad de Buenos Aires se podrá observar con lentes o cámaras a partir de las 16.23 cómo la Luna empieza a cubrir al Sol y el máximo ocultamiento se dará a las 17.38. En Ushuaia se verá el fenómeno unos 15 minutos antes. Mientras que, en Salta los tiempos de observación serán más similares a Buenos Aires.

Cuáles son las fases del eclipse solar anular

Según señala el sitio oficial del laboratorio especializado en astronomía Exploratorium, estas son las fases de un eclipse solar anular:

Primer contacto: es la fase inicial en la que la Luna pareciera tocar por primera vez el borde del disco solar y empieza el tránsito del satélite por delante del Sol. La Luna aparece como un disco negro que bloquea el Sol y durante la siguiente hora y media cubre lentamente una porción cada vez más grande de nuestra estrella.

es la fase inicial en la que y empieza el tránsito del satélite por delante del Sol. La Luna aparece como un disco negro que bloquea el Sol y durante la siguiente hora y media cubre lentamente una porción cada vez más grande de nuestra estrella. Segundo contacto: se produce cuando comienza la anularidad o el eclipse completo. Un momento antes de que esto suceda, es posible observar el último haz de luz brillando a través de los valles lunares y una cadena brillante, conocida como Perlas de Baily. Posteriormente, se podrá ver el anillo de fuego .

se produce cuando comienza la anularidad o el eclipse completo. Un momento antes de que esto suceda, es posible observar el último haz de luz brillando a través de los valles lunares y una cadena brillante, conocida como Posteriormente, se podrá ver el . Eclipse máximo: es el momento en el que La Luna cubre el centro del disco solar .

es el momento en el que . Tercer contacto: en esta fase la Luna comienza a separarse de la superficie del Sol , y nuevamente se podrán observar las Perlas de Baily en el borde delantero de la Luna. Paulatinamente, durante la siguiente hora y media, la Luna se moverá e irá apareciendo cada vez más el Sol.

en esta fase , y nuevamente se podrán observar las Perlas de Baily en el borde delantero de la Luna. Paulatinamente, durante la siguiente hora y media, la Luna se moverá e irá apareciendo cada vez más el Sol. Cuarto contacto: es el momento final en que la Luna parece estar tocando el borde del Sol para alejarse completamente.

Qué es un eclipse solar y por qué el de este miércoles 2 de octubre es anular y no total

Los eclipses de sol representan uno de los fenómenos más importantes de la naturaleza. El satélite natural se coloca entre el Sol y la Tierra cada 29,5 días. Cuando esa alineación es perfecta, algo que no siempre ocurre porque el plano orbital de la Luna está levemente inclinado con respecto al de la Tierra, la Luna puede pasar justo por delante del Sol y provocar un eclipse.

Cuando la Luna está cerca de su apogeo, es decir, en el punto de su órbita más alejado de la Tierra, el tamaño del satélite es ligeramente menor que el del Sol. Entonces, la Luna no alcanza a tapar por completo el Sol y se produce el eclipse anular, que es lo que sucederá este miércoles 2 de octubre.

Qué significa anillo de fuego

El eclipse solar anular es conocido como anillo de fuego, debido a que el Sol es tapado por la Luna y se podrá observar el círculo oscuro de la silueta lunar rodeado de un borde brillante compuesto por la luz solar de fondo.

Cómo mirar un eclipse solar de forma segura: cinco recomendaciones

Nunca mirar al sol directamente , ni siquiera con anteojos de sol tradicionales: con o sin eclipse, la luz del sol puede cegar. No utilizar filtros caseros (vidrio ahumado o placas radiográficas, por ejemplo) o lentes de sol tradicionales que, si bien suelen tener un filtro categoría 3, que protege los ojos de una fuerte luminosidad y de radiación UV, no son seguros para mirar al sol en forma directa.

, ni siquiera con anteojos de sol tradicionales: con o sin eclipse, la luz del sol puede cegar. No utilizar filtros caseros (vidrio ahumado o placas radiográficas, por ejemplo) o lentes de sol tradicionales que, si bien suelen tener un filtro categoría 3, que protege los ojos de una fuerte luminosidad y de radiación UV, no son seguros para mirar al sol en forma directa. Utilizar lentes especializados con la etiqueta ISO 12312-2: son aquellos que poseen un filtro que bloquea los rayos dañinos del sol (ultravioletas e infrarrojos) y reducen la luz que emana a niveles seguros y cómodos.

(ultravioletas e infrarrojos) y reducen la luz que emana a niveles seguros y cómodos. Asegurarse de que estén en perfecto estado: antes de colocar los lentes especiales o de asistir a los niños, verificar que el filtro no tenga rayones, perforaciones o signos de deterioro .

. No mirar el eclipse con instrumentos ópticos o dispositivos tecnológicos sin filtro : si se pretende utilizar cámaras, binoculares, telescopios o teléfonos celulares para observar o tomar fotos, consultar previamente con un astrónomo experto cuáles son los recaudos necesarios, ya que también necesitan una protección adecuada.

: si se pretende utilizar cámaras, binoculares, telescopios o teléfonos celulares para observar o tomar fotos, consultar previamente con un astrónomo experto cuáles son los recaudos necesarios, ya que también necesitan una protección adecuada. Observar por lapsos cortos y en forma intermitente: se recomienda no mirar en forma continua el eclipse por más de 30 segundos, efectuar pausas y utilizar en todo momento las gafas con el filtro solar indicado.

LA NACION