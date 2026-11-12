Qué dejó León XIV según los agustinos en la Argentina y cómo fue el encuentro que mantuvieron con el Papa

“Argentina, levántate y camina. Ama. Como nos dice San Agustín: ‘Ama y haz lo que quieras; si callas, calla por amor; si gritas, grita por amor; si corriges, corrige por amor; si perdonas, perdona por amor. Que exista dentro de ti la raíz de la caridad; de dicha raíz solo puede brotar el bien’”.

En la homilía de su última misa en la Argentina, en Luján, el papa León XIV recurrió a palabras del santo inspirador de la Orden de San Agustín (OSA), a la cual pertenece y de la que fue prior general. Son palabras que están en las reflexiones que hace unos 1600 años el entonces obispo de Hipona hizo sobre la primera carta de San Juan, uno de los libros del Nuevo Testamento.

¿Cómo vivieron la visita del Papa los religiosos agustinos que viven en la Argentina y qué destacan del mensaje que dejó?

El día de la llegada del Sumo Pontífice al país, 28 religiosos y religiosas identificados con el carisma agustiniano se reunieron con él en la Nunciatura Apostólica. El sacerdote responsable del Vicariato San Alonso de Orozco de la OSA (integrado por las parroquias y colegios de la Orden en la Argentina), Juan Antonio Gil Solórzano, le dijo que estaban allí para expresarle “el latido, la oración confiada y la entrega cotidiana de cada una de las comunidades”. Había integrantes de la OSA, de la Orden de Agustinos Recoletos (OAR), de la Congregación de los Agustinos de la Asunción de la Virgen María y de las Agustinas Misioneras.

Papa León XIV Religiosos agustinos Nunciatura Apostólica

“Aquí están sus hermanos, querido Santo Padre”, fue una de las frases del mensaje con tono de bienvenida, en el que se hizo mención al lema del pontificado: “En aquel que es Uno, somos uno”, una frase del santo que “resuena profundamente en nuestra espiritualidad” centrada en buscar ser “un solo corazón y una sola alma hacia Dios”.

Las marcas del carisma agustiniano son la interioridad y la búsqueda constante de la Verdad y también la amistad y la vida en comunidad, en procura de la unidad.

Llamado a la reconciliación

“El mensaje durante su visita a la Argentina estuvo marcado por un intenso llamado a la reconciliación, al compromiso con el bien común y a un testimonio de fe capaz de transformar la sociedad desde dentro -reflexiona, consultado por LA NACION, el padre Alejandro Moral Antón (OSA), amigo de Robert Prevost (León XIV) y también exprior general de la Orden-. Mostró una profunda preocupación por la dignidad de cada persona, especialmente de los trabajadores, los adultos mayores, los jóvenes que luchan por salir de las adicciones y las personas con discapacidad. Recordó que la economía debe estar al servicio de la persona y no al contrario, y subrayó que quienes ejercen autoridad están llamados a gobernar con prudencia, reconociendo los límites del poder recibido y orientándolo siempre al servicio del bien común”.

El sacerdote agustino Alejandro Moral Antón Nicolás Suárez

Moral Antón, que está en la Parroquia de San Martín de Tours de Buenos Aires, destaca también el mensaje sobre el valor de la familia, en la cual, “mediante la fe compartida y sencillos gestos de oración cotidiana, se renueva el amor” y se fortalece la capacidad de ser “una fuerza regeneradora para toda la sociedad”.

“León XIV insistió en que todos los bautizados están llamados a la santidad y a la misión”, recuerda el agustino. Y destaca la invitación a dar testimonio de la fe en Jesucristo resucitado con las palabras y con la vida, como también la evocación a la devoción a la Virgen de Luján y al legado del Papa Francisco. A los jóvenes, recuerda, los animó “a no encerrarse en el individualismo ni dejarse vencer por el miedo, el desánimo o la indiferencia”, y a “construir puentes, crear redes de solidaridad y descubrir la dimensión misionera”.

Hubo, destaca el religioso, un tema central que atravesó las intervenciones del Papa: el de la necesidad de unidad y reconciliación nacional, con una invitación “a superar divisiones y sanar heridas”.

”Su mensaje -agrega- puede resumirse como una exhortación a gobernar pensando en todos, a fortalecer las familias, a vivir la fe de manera coherente y misionera, y a convertirse, especialmente los jóvenes, en artesanos de reconciliación y fraternidad. En sus palabras: “No se conformen con mirar desde fuera; sean protagonistas de la reconciliación, la solidaridad y la renovación de la Argentina’”.

La necesidad de comprometerse fue un mensaje que el Pontífice dejó en su encuentro con agustinos. “El Papa nos exhortó a seguir brindando a la sociedad la grandeza de nuestro carisma agustiniano de fraternidad y de comunión, para fortalecer la unidad de todos los sectores de nuestra querida Patria”, cuenta el padre Pablo Hernando Moreno (OSA), de la Parroquia San Agustín, del barrio porteño de Recoleta.

El padre Pablo Hernando Moreno (OSA) con el papa León XIV, en la Nunciatura Apostólica

“Fue una entrevista muy amena, fraternal y extremadamente agustiniana; él entró a la sala con una amplia sonrisa, mirándonos a todos; me emocionó el cariño y la amabilidad con todos, en especial con los más jóvenes”, recuerda.

Hernando Moreno -como Moral Antón- es español, fue ordenado sacerdote en 1970 y desde entonces y durante cuatro décadas vivió en el norte argentino, en la Prelatura de Cafayate. “León XIV se acordaba de mi nombre y de los momentos que compartimos en el noroeste”, contó a LA NACION, al recordar que en 2004 acompañó al entonces padre Robert Prevost en una recorrida por los valles calchaquíes.

Carisma de gran valor social

Desde la porteña parroquia de San Martín de Tours, el padre José Domingo (OSA), dice que aún le cuesta poner en palabras todo lo vivido durante la visita de León XIV. “Tuve la gracia de estar en el encuentro con agustinos; fue un saludo cercano, con pocas palabras, de un hermano que conoce nuestra casa desde dentro. Y allí resumió lo que fue predicando al país. Nos dijo que los agustinos tenemos un carisma de gran valor social para un mundo de odio, guerras, mentiras, polarizaciones y tantas formas de deshumanización. Y nos pidió ofrecer la espiritualidad de San Agustín: la interioridad, la comunión, la fraternidad, el compartir juntos las alegrías y las penas”.

Según reflexiona el religioso, “todo empieza por la interioridad, porque es la primera respuesta a tanta deshumanización”. En Córdoba, recuerda, el Papa advirtió del riesgo de trabajar mucho para Dios y rezar poco: “Confieso que me sentí interpelado”, afirma.

Sobre el multitudinario encuentro con jóvenes en Palermo, una actividad pedida por León XIV, destaca: “Les habló de los ídolos que no pueden dar vida, y, entonces, era imposible no escuchar de fondo aquella confesión de San Agustín: ”Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti". Porque en un tiempo de tantas mentiras, quien se anima a entrar en su corazón, encuentra la verdad que lo hace libre".

En el frente de la Parroquia San Agustín, en Buenos Aires, un cartel recuerda las palabras dichas por León XIV apenas asumido el Pontificado Silvia Stang

Cada vez que habló, afirma Domingo, el Papa buscó “lo que nos une” y habló de reconciliación y de “las religiones que custodian juntas la dignidad humana”.

“Nos dejó también una mirada llena de esperanza, y quizá es lo que más guardo en el corazón”, agrega, tras destacar que habló de la alegría, de las personas y de las posibilidades que tiene la Argentina. “Nos despidió con la palabra: ¡adelante! y, al escucharla, pensé en nuestras parroquias y colegios, en los rostros que acompañamos cada día”, dice.

Iglesia abierta

El haber hablado de una Iglesia abierta es algo que destaca el padre Diego Corvalán (OSA), de la Parroquia San Agustín, sobre el mensaje papal. Él vino al encuentro “con palabras de esperanza, realizando gestos de amor, animando la fe y haciendo un llamado fuerte, cuando en la vigilia de los jóvenes dijo: ‘Hay un lugar para tí en la Iglesia, con tus preguntas, tus heridas y tu historia’”. La apertura de la Iglesia, enfatiza Corvalán, “es para que todos puedan experimentar el amor del Padre”.

El llamado a la solidaridad hecho con especial énfasis frente a los jóvenes es otro rasgo de la visita que destaca el religioso agustino. El Papa instó a compartir el pan con quien pasa hambre, a abrir las puertas a quien no tiene hogar y a visitar a los enfermos y a las personas que nadie visita. Y, más allá de las necesidades visibles, advirtió: “Existen también sufrimientos que no se ven: una persona que necesita consejo o corrección, alguien que espera palabras de consuelo, otro que necesita sentirse amado”.

La Parroquia de San Agustín, en el barrio porteño de la Recoleta Silvia Stang

Tras destacar esas palabras, Corvalán recuerda que “el amor de Dios no es para guardarlo, sino para compartirlo”.

La visita del Papa agustino, afirma, no marca un hecho histórico solo en el país, “sino también en el corazón de cada creyente y de cada ciudadano que se sintió tocado por sus palabras; él nos recordó que el llamado de Jesus sigue vigente: Vayan y anuncien”.

El sacerdote rememora una frase muy significativa para su comunidad, que está hoy expuesta en los templos porteños donde hay agustinos: “El 8 de mayo de 2025, día de su elección, desde el balcón de San Pedro, el Papa se presentó al mundo como hijo de Agustín con las palabras del santo: ‘Con ustedes soy cristiano y para ustedes obispo’. Tenerlo ahora cerca le dio a esa frase un sentido nuevo para mí y es una gracia que no olvidaré”.