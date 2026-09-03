Qué pasa con la SUBE, que no deja acreditar el saldo en la aplicación

En las primeras horas de este jueves, miles de usuarios del transporte público experimentaron serios inconvenientes con el sistema de carga y acreditación de la tarjeta SUBE.

La falla, que genera problemas a la hora de recargar saldo, afecta de manera directa a los pasajeros que intentan recargar dinero mediante teléfonos celulares o aplicaciones de billeteras virtuales.

El comunicado de Tarjeta SUBE en X

“Información importante. Por inconvenientes técnicos ajenos a SUBE, la compra y acreditación de saldo puede presentar intermitencias en su funcionamiento. Disculpa las molestias ocasionadas”, informaron desde la cuenta oficial de SUBE en X.

Según los reportes iniciales, los problemas técnicos se concentran principalmente en las máquinas instaladas en las estaciones de tren y subte. A su vez, muchos usuarios denuncian una situación similar en diversas líneas de colectivos.

Muchos usuarios son afectados por la caída del servicio de la tarjeta SUBE Secretaría de Transporte

Debido a este problema que afectó a muchos ciudadanos que utilizan el transporte público a diario, el organismo no brindó precisiones sobre el origen exacto del desperfecto ni ofreció un plazo estimado para la normalización del servicio integral.

Cómo acreditar el saldo en la SUBE ante la falla de la aplicación

Una de las soluciones momentáneas es acercarse a las estaciones, con boleterías habilitadas, y solicitar la acreditación de saldo de forma manual, como si realizaran una carga en efectivo.

Esta medida temporal busca paliar la imposibilidad de utilizar los medios digitales de carga que suelen facilitar el acceso al transporte diario en todo el país.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA