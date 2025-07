¿Qué pasó con Cuernavaca? El boliche que lideraba la noche en la zona norte y no abre hace ocho meses

Un boliche lleno de gente. La pista encendida, luces girando sobre 1500 personas cada fin de semana. Parlantes que retumban, vasos servidos sobre la barra, baños abiertos y limpios, la terraza con grupos que charlan para despejarse del calor de la pista, el VIP de arriba reservado para pocos, sillones ocupados hasta la madrugada. Así era Cuernavaca, en Avenida 12 de Octubre 1251, Del Viso, partido de Pilar, hasta la madrugada en que todo cambió.

Fue el 24 de noviembre cuando ocurrió el episodio que desató todo. Esa noche, un joven que se encontraba dentro del boliche fue retirado por su estado de ebriedad. Minutos después, intentó volver a entrar: trepó por un galpón vecino, saltó un portón y se subió a una estructura de durlock creyendo que era techo. Esta cedió y cayó al piso del patio interno del local bailable. Se levantó de inmediato y recibió atención de una ambulancia. No presentaba lesiones graves.

@tomogarat Lo que pasó y sigue pasando con Cuernavaca (ex Puro Escabio Club) en Pilar Soy Tomo y soy uno de los dueños del negocio y hago este video para responder a las preguntas que me hacen todos los días. Espero que este video les de claridad y a su vez me ayude a ponerme en contacto con la persona indicada para poder resolverlo y devolverle la noche a Pilar. Este es el primer video de una serie que quiero compartir para que conozcan las personas que hacemos que suceda y que vean lo increíble que está lo que hicimos. Es una locura no poder estar compartiendo este hermoso lugar con todos ustedes. Si llegaste hasta acá, déjame un comentario si sabes de alguien que nos pueda ayudar. Un abrazo, Tomo . . freecuerna . . pilar boliche argentina negocios ayuda ♬ Suspense Cinematic - Guzer Music

Sin embargo, al día siguiente, comenzó a circular por WhatsApp un video filmado por otro cliente. En las imágenes se lo ve al joven caído, sin contexto ni explicación. El texto que acompañaba decía: “Se cayó el techo en Cuerna”. El mensaje se viralizó rápidamente. Al lunes siguiente, inspectores de la Municipalidad de Pilar llegaron al lugar a primera hora y colocaron la faja de clausura. El acta fue la 17251, bajo el expediente 228/24. Desde aquella madrugada de noviembre, pasaron ocho meses y el boliche permanece cerrado. Cada rincón sigue detenido en el tiempo: la pista cubierta de polvo, la terraza vacía, la barra intacta, los conos naranjas quietos en la entrada. Afuera, la noche de Pilar espera; adentro, nada se mueve.

El nombre Cuernavaca tiene historia en Pilar. Durante décadas funcionó un boliche con ese nombre en otro punto del distrito, y por allí pasaron generaciones de vecinos. Consciente de ese valor simbólico, el nuevo equipo decidió comprar el registro de la marca en 2024. “Sabíamos que no podíamos hacer cualquier cosa si íbamos a usar ese nombre. Cuernavaca tenía un peso en Pilar, y teníamos que estar a la altura”, explica Tomás Garat, uno de los socios, en diálogo con LA NACION. Eligieron un terreno nuevo, arrancaron desde cero y presentaron un proyecto integral: estructura nueva, terraza, baños, VIP, cabina de DJ, salidas de emergencia, ventilación central y techo ignífugo. “Nada de lo que había antes servía. Lo tiramos abajo. Esto no es un boliche improvisado”, señala.

El nuevo Cuernavaca, en Avenida 12 de Octubre 1251, Del Viso, detenido en el tiempo Cuernavaca

La habilitación como confitería bailable está vigente desde 2020. Al cambiar el nombre de fantasía, el equipo presentó una carpeta técnica completa con los nuevos planos del establecimiento. La inversión incluyó pisos nuevos, barra completa, ventilación central, salidas de emergencia, materiales ignífugos, un VIP en la planta alta y una terraza para que el público pudiera salir a tomar aire sin dejar el lugar. Se instalaron 16 baños. Todo fue aprobado por las dependencias oficiales correspondientes. “Cuando lo teníamos terminado, en 2023 se modificó el Código de Ordenamiento Territorial. Ahí empezó todo el problema”, cuenta Garat.

Según recuerda, al intentar presentar el pedido de zonificación correspondiente para reabrir, la respuesta fue el silencio. “Voy, pregunto, y nadie me sabe explicar por qué no se puede levantar la clausura. Presentamos todo lo que pidieron, cumplimos con cada requisito, y no hay respuestas. Ya no sabemos qué más hacer”, dice. La incertidumbre crece cada mes, mientras los costos se acumulan y el boliche sigue cerrado.

El boliche fue clausurado a fines de noviembre del año pasado

Mientras tanto, el impacto social es grande. Más de 70 familias se quedaron sin ingresos. Muchos eran trabajadores estables: mozos, camareros, DJ, personal de limpieza, seguridad. Otros eran jóvenes en su primer empleo. Yanina, exencargada del local, describe su rutina con precisión: “Coordinaba los turnos, organizaba los equipos de camareros, bartenders, limpieza y seguridad. Hacíamos capacitaciones todas las semanas para que todo funcionara como debía. Este lugar no era solo un laburo para mí. Era un proyecto de vida que me permitía estar más con mis hijos y tener un trabajo estable, en equipo”.

Afuera, la escena se repite cada fin de semana: autos que salen de Pilar hacia la Capital, jóvenes que se desplazan más de 40 kilómetros por una noche de diversión. “La noche de Pilar está vacía. Antes, si alguien no quería manejar hasta la ciudad, venía a Cuerna. Ahora no hay nada. Y eso es un riesgo real. Los chicos se accidentan volviendo”, dice Garat.

Parte del equipo de Cuernavaca en la entrada del boliche

Adentro del local, la música no suena. Pero los ecos de lo que pasaba siguen presentes. Las luces apagadas, la barra cerrada, los baños sin uso, los sillones del VIP cubiertos de polvo. Todo parece esperar el regreso de una actividad interrumpida de forma abrupta. En los testimonios que LA NACION pudo recopilar, se repite una idea: no se trata de volver a abrir por capricho, sino por necesidad.

Entre quienes trabajaban allí, el pedido por la reapertura se repite con angustia. “Mi nombre es Jaqueline, pertenezco al personal de limpieza del boliche Cuernavaca Pilar. Hace siete meses que me veo afectada por el cierre, ya que soy madre soltera y sostén para mi hija. Pedimos que el lugar vuelva a abrir, porque cada fin de semana brindaba trabajo a muchos jóvenes que estaban en su primer empleo o buscando experiencia”, detalla. Jimena Villalba, camarera, también se suma al reclamo: “Quedé sin trabajo como tantas otras personas, ojalá que logremos que Cuernavaca vuelva a abrir sus puertas. Queremos volver a trabajar”. Gisela, otra de las trabajadoras de limpieza, completa: “Las autoridades tienen que evaluar la posibilidad de que recuperemos nuestros puestos. En el boliche había un grupo enorme de personas que contaban solo con este ingreso, muchos éramos jefes y jefas de hogar. Por favor, que nos escuchen”.

"Si hay que ajustar algo, lo ajustamos; si falta algo, lo presentamos. Pero que nos digan qué", pide Tomás Garat, socio de Cuernavaca Cuernavaca

Además de los testimonios, los documentos acompañan el reclamo. El parte médico, la denuncia policial, la declaración jurada del joven que cayó en la que asume su responsabilidad, la certificación de habilitación, los planos visados y la carpeta completa están a disposición. Incluso la propia certificación del municipio indica que lo único faltante es el trámite de zonificación. “Eso es lo que nadie responde. Todo lo demás está”, remarca Garat.

Mientras tanto, el equipo se sostiene como puede. Algunos consiguieron trabajo en bares o salones de fiestas, otros siguen buscando. “No queremos nada que esté fuera de la ley. No pedimos favores. Solo que nos contesten. Si hay que ajustar algo, lo ajustamos. Si falta algo, lo presentamos. Pero que nos digan qué. Cuernavaca está listo para volver. Solo falta que lo dejen”, concluye Garat.

@tomogarat Esto es lo que pasó la Nacho del 24 de Noviembre en Cuernavaca. Censure la identidad del pibe porque no quiero perjudicarlo, todos cometemos errores. Lo comparto para que no haya ninguna duda y porque todavía no recibimos ningún tipo de respuesta. Hay más de 50 familias sin trabajo. Ayúdame a recuperarlo! ♬ Suspense Cinematic - Guzer Music

La Municipalidad de Pilar fue consultada en reiteradas oportunidades por LA NACION para conocer su posición. Hasta el cierre de esta nota, no brindó ninguna explicación sobre el expediente 228/24 ni sobre los motivos que todavía impiden levantar la clausura.

Como se dijo, el Cuernavaca original, que funcionó durante décadas, fue una referencia nocturna en Pilar. Su cierre dejó un vacío. “Cuando decidimos abrir el nuestro, lo hicimos con respeto por esa historia. Por eso compramos la marca, porque todos los que crecimos en Pilar sabemos lo que significaba. No queríamos hacer algo a medias”, sostiene Garat. El nuevo Cuernavaca no solo intentaba rendir homenaje: buscaba también subir el estándar. “Mucha gente viajaba hasta la Capital para ir a un boliche, porque no había una oferta sólida acá. Con Cuernavaca, eso cambió”, afirma.

Durante el primer año de funcionamiento, el lugar fue un éxito. Con capacidad para más de 1500 personas, el espacio se consolidó como un punto de encuentro para jóvenes de Pilar, Escobar y Tigre. Las entradas se vendían anticipadas, las fiestas temáticas reunían a cientos y los shows en vivo fueron creciendo. Se trabajó también con operativos de seguridad en coordinación con fuerzas locales, presencia de médicos y protocolos ante incidentes. Todo eso quedó en pausa tras la clausura.

Todo quedó en pausa tras la clausura: la barra intacta, la pista cubierta de polvo, la terraza vacía, los conos naranjas quietos en la entrada Cuernavaca

Desde entonces, la incertidumbre marcó cada semana. “Tuvimos que frenar todo. Teníamos artistas programados, contratos firmados, compromisos asumidos. Perdimos todo eso. Y lo peor es no saber si algún día vamos a poder volver”, lamenta Garat.

En los grupos de WhatsApp de Pilar, las preguntas se repiten: “¿Cuándo vuelve Cuerna?”. En redes sociales, los posteos siguen apareciendo. La nostalgia se mezcla con bronca. “El lugar está perfecto. No es que hay que arreglar algo. Solo falta que lo habiliten. La carpeta está completa. El plano aprobado. ¿Qué más hay que hacer?“, insiste Garat, a la espera de una respuesta.