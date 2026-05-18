Ciudadanía italiana: el servicio premium que transforma un trámite complejo en una experiencia exclusiva

El reconocimiento de la ciudadanía italiana para personas de entre 60 y 80 años dejó de ser únicamente un trámite burocrático para convertirse en una experiencia jurídica y humana de profundo valor familiar.

En un escenario normativo cada vez más exigente y complejo, De.Martin & Asociados Servicios Legales | Law Firm desarrolló un modelo integral “llave en mano” orientado especialmente a quienes buscan respaldo jurídico, atención personalizada y tranquilidad durante todo el proceso.

El fenómeno crece de manera sostenida impulsado por una realidad cada vez más frecuente: miles de familias argentinas tienen hoy a sus hijos y nietos radicados en Europa. Frente a ese escenario, muchos padres y abuelos comenzaron a iniciar procesos de ciudadanía italiana no solo por una cuestión documental o patrimonial, sino también por motivos profundamente emocionales y familiares.

“Quieren volver a compartir tiempo con sus hijos, acompañar el crecimiento de sus nietos y tener libertad para permanecer en Europa sin restricciones migratorias”, explican desde De.Martin & Asociados Servicios Legales | Law Firm, firma que viene observando un fuerte incremento de consultas vinculadas a este perfil de clientes.

De. Martin & Asociados Servicios Legales | Law Firm ofrece un servicio exclusivo de acompañamiento personal en Italia con vivienda incluida, tras marcar un hito mundial en la jurisprudencia.

Acompañamiento personal en Italia con vivienda incluida

Bajo la dirección legal de Mariel Bartolomeo, el estudio se distingue por brindar un acompañamiento integral en territorio italiano. Este servicio premium no solo contempla la solvencia técnica en el armado del legajo y la estrategia judicial, sino también la coordinación de vivienda y asistencia personalizada en Italia, permitiendo que cada cliente transite este camino con comodidad, seguridad y contención humana.

En ese contexto, el estudio desarrolló una experiencia integral especialmente pensada para personas adultas que desean resolver este proceso con seriedad, discreción y acompañamiento permanente, evitando el desgaste físico y emocional que suelen generar los trámites internacionales complejos.

El valor de un acompañamiento ético, humano y personalizado

Entre los principales servicios diferenciales se destacan:

Presencia física en Italia con acompañamiento personalizado en comunas, registros civiles y tribunales italianos.

Servicio de vivienda coordinada por el estudio para brindar tranquilidad y comodidad durante la permanencia en Italia.

Análisis documental de alta complejidad, incluyendo rectificación de actas, búsqueda de sentencias de naturalización y reconstrucción jurídica familiar.

Consultoría estratégica personalizada con evaluación integral de cada caso bajo criterios jurídicos actualizados tras la reforma legislativa italiana.

Para muchos hijos y nietos de italianos, este proceso representa mucho más que la obtención de una ciudadanía: significa recuperar una historia familiar, transmitir un legado y abrir nuevas oportunidades para las próximas generaciones.

Contacto y asesoramiento especializado

Para conocer más sobre este servicio exclusivo y sobre el precedente judicial publicado por La Nación, ingresá a los canales oficiales del estudio:

Sitio web oficial: www.estudiodemartin.com

Instagram oficial: @ciudadaniaitalianadmartin

WhatsApp de contacto directo: +54 11 6179-4486

Firma legal: De. Martin & Asociados Servicios Legales | Law Firm

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