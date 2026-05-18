Hay alerta amarilla por vientos fuertes y frío extremo para este lunes 18 de mayo: las provincias afectadas
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre ráfagas que pueden superar los 110 kilómetros por hora; en la Ciudad, la máxima será de 17°C
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarillas por vientos fuertes y frío extremo para este lunes 18 de mayo. Según precisó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, se trata de fenómenos meteorológicos con “capacidad de daño” y que pueden generar riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.
La alerta amarilla por vientos rige en el sur de Santa Cruz y en Tierra del Fuego. El SMN indicó que el área será afectada por vientos del sector oeste y sudoeste con velocidades entre 40 y 60 kilómetros por hora, y ráfagas que pueden superar los 110.
Frente a esto, el SMN recomienda evitar salir; retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos; cerrar y alejarse de puertas y ventanas; no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes; y tener precaución al conducir.
Por otra parte, publicó una alerta amarilla por temperaturas extremas por frío para Salta, Formosa, Misiones, Corrientes, Chaco, Santa Fe, Santiago del Estero y Córdoba. En estos sectores, la mínima podría bajar hasta los 6°C.
El Servicio Meteorológico informó que estas temperaturas pueden ser “peligrosas”, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas y pueden generar un efecto leve a moderado en la salud.
Ante este escenario, el organismo compartió una serie de recomendaciones para mantener a la población resguardad:
- Evitar la exposición por tiempo prolongado al frío en exteriores. En caso de tener que salir, abrigarse con muchas capas de ropa liviana.
- Generar más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades).
- Mantener la casa calefaccionada de forma segura.
- Evitar los cambios bruscos de temperatura.
- Tomar mucho líquido y evitar el consumo de bebidas alcohólicas.
- En caso de estar afectado por el frío, no automedicarse y consultar con un médico o dirigirse al centro de salud más cercano.
- No fumar en ambientes cerrados.
- Prestar especial atención a niños, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.
El tiempo en el AMBA
Para el comienzo de la semana, el SMN señaló que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires rondará los 17°C, con mínimas de 4°C. Se prevé que este lunes esté despejado durante toda la jornada y que por la tarde haya vientos de hasta 22 kilómetros por hora.
El martes, en cambio, se espera una suba de la temperatura y que continúe el cielo despejado, aunque hacia la noche estará algo nublado.
En la provincia de Buenos Aires se espera un pronóstico similar, con máximas de 16°C y mínimas de 2°C. Según el SMN, el cielo permanecerá nublado durante todo el día y las mismas condiciones se mantendrían el martes. Para el resto de la semana no se prevén precipitaciones.
En tanto, el SMN indicó que la temperatura máxima será de 15°C y la mínima de -1°C en Córdoba; 16°C y 7°C en Tucumán; 16°C y 1°C en Santa Fe; 16°C y 1°C en Entre Ríos; 12°C y 4°C en Jujuy; 13°C y 3°C en Salta; 17°C y 6°C en Misiones; y 16°C y 4°C en La Rioja.
Además, se prevén máximas de 17°C y mínimas de -1°C en Santiago del Estero; 15°C y 4°C en San Luis; 16°C y 2°C en San Juan; 14°C y 3°C en Mendoza; 17°C y 2°C en Río Negro; 17°C y 3°C en Chubut; y 11°C y 6°C en Santa Cruz.
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