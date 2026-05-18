Hay alerta amarilla por vientos fuertes y frío extremo para este lunes 18 de mayo: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarillas por vientos fuertes y frío extremo para este lunes 18 de mayo. Según precisó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, se trata de fenómenos meteorológicos con “capacidad de daño” y que pueden generar riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

La alerta amarilla por vientos rige en el sur de Santa Cruz y en Tierra del Fuego. El SMN indicó que el área será afectada por vientos del sector oeste y sudoeste con velocidades entre 40 y 60 kilómetros por hora, y ráfagas que pueden superar los 110.

Frente a esto, el SMN recomienda evitar salir; retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos; cerrar y alejarse de puertas y ventanas; no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes; y tener precaución al conducir.

Las alertas emitidas por el SMN para este lunes 18 de mayo SMN

Por otra parte, publicó una alerta amarilla por temperaturas extremas por frío para Salta, Formosa, Misiones, Corrientes, Chaco, Santa Fe, Santiago del Estero y Córdoba. En estos sectores, la mínima podría bajar hasta los 6°C.

El Servicio Meteorológico informó que estas temperaturas pueden ser “peligrosas”, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas y pueden generar un efecto leve a moderado en la salud.

Ante este escenario, el organismo compartió una serie de recomendaciones para mantener a la población resguardad:

Evitar la exposición por tiempo prolongado al frío en exteriores. En caso de tener que salir, abrigarse con muchas capas de ropa liviana.

Generar más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades).

Mantener la casa calefaccionada de forma segura.

Evitar los cambios bruscos de temperatura.

Tomar mucho líquido y evitar el consumo de bebidas alcohólicas.

En caso de estar afectado por el frío, no automedicarse y consultar con un médico o dirigirse al centro de salud más cercano.

No fumar en ambientes cerrados.

Prestar especial atención a niños, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.

El tiempo en el AMBA

Para el comienzo de la semana, el SMN señaló que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires rondará los 17°C, con mínimas de 4°C. Se prevé que este lunes esté despejado durante toda la jornada y que por la tarde haya vientos de hasta 22 kilómetros por hora.

El martes, en cambio, se espera una suba de la temperatura y que continúe el cielo despejado, aunque hacia la noche estará algo nublado.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En la provincia de Buenos Aires se espera un pronóstico similar, con máximas de 16°C y mínimas de 2°C. Según el SMN, el cielo permanecerá nublado durante todo el día y las mismas condiciones se mantendrían el martes. Para el resto de la semana no se prevén precipitaciones.

En tanto, el SMN indicó que la temperatura máxima será de 15°C y la mínima de -1°C en Córdoba; 16°C y 7°C en Tucumán; 16°C y 1°C en Santa Fe; 16°C y 1°C en Entre Ríos; 12°C y 4°C en Jujuy; 13°C y 3°C en Salta; 17°C y 6°C en Misiones; y 16°C y 4°C en La Rioja.

Además, se prevén máximas de 17°C y mínimas de -1°C en Santiago del Estero; 15°C y 4°C en San Luis; 16°C y 2°C en San Juan; 14°C y 3°C en Mendoza; 17°C y 2°C en Río Negro; 17°C y 3°C en Chubut; y 11°C y 6°C en Santa Cruz.