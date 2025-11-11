Qué pasó con el descarrilamiento del Tren Sarmiento: investigan una falla técnica

Tras el descarrilamiento del Tren Sarmiento, se dio a conocer que una de las posibles causas del accidente podría responder a una cuestión técnica. El siniestro ocurrido esta tarde, en la intersección de Rivadavia y Timoteo Gordillo, dejó al menos 20 heridos.

El incidente ocurrió a las 15.50, cuando la formación se dirigía la terminal y se descalzó a la altura de Liniers. Si bien las autoridades no confirmaron las causas del descarrilamiento, algunos especialistas comenzaron a señalar que el accidente se habría desatado por una cuestión de tipo técnica.

El fallo habría sido por una falla técnica en el cambio de una de las vías, según informó el periodista Ernesto Arriaga en LN+. Los vagones descarrilaron mientras el tren se acercaba a baja velocidad a la estación. Tres vagones del comienzo de la formación quedaron desplazados hacia la izquierda.

Según trascendió, si bien las vías fueron renovadas en los últimos años, todavía el sistema de señalamiento no fue del todo reemplazado; convive un sistema híbrido con tecnología nueva y otra que ya lleva bastante tiempo en funciones.

Se descarriló el tren Sarmiento al cambiar de vía; no se registran heridos de gravedad

Heridos

Según confirmó el Same, once heridos fueron atendidos en el lugar y nueve personas debieron ser trasladadas con politraumatismos y heridas de mediana complejidad a los hospitales Santojanni, Vélez Sarsfield, General de Agudos Dr. Teodoro Álvarez y General de Agudos C. Grierson.

Del total de heridos, dos son menores de edad que fueron asistidos en el lugar con heridas leves. “Lo importante es que no hay víctimas fatales, eso hay que transmitirle a los familiares”, señaló el titular del SAME, Alberto Crescenti, en diálogo con los medios, entre los que se encontraba LN+.

En tanto, desde Trenes Argentinos, aclararon a LA NACION que ninguno de los damnificados presentaba heridas de gravedad.

Descarriló el tren Sarmiento a la altura de Liniers

El accidente

El incidente ocurrió cerca de la hora pico, donde muchas personas que comienzan temprano su jornada de trabajo ya estaban volviendo a sus hogares. Debido a esto, había una gran cantidad de pasajeros.

Varios pasajeros relataron que el tren comenzó a llenarse de humo en los vagones donde ocurrió el descalzamiento. Ramiro, una de las víctimas, contó lo ocurrido desde la escena en diálogo con LN+: “Salimos del colegio con amigos y nos tomamos el tren. Nos sentamos y empezamos a escuchar un ‘crack’ pasando la vía de Vélez. Con mi amigo nos asustamos y empezamos a ir para atrás. De repente se empezaron a escuchar como fuegos artificiales y salió humo”.

El momento del descarrilamiento

Al momento del impacto, los pasajeros fueron los que abrieron la puerta del vagón. “Por suerte, con la fuerza de algunos muchachos, abrieron la puerta del tren, porque si no, nos íbamos a quedar ahogados ahí. Era la puerta la que nos podía salvar”, remarcó Ramiro.

Otro testigo que presenció el choque desde su departamento se refirió también a lo ocurrido. “Sentí un estruendo muy fuerte y me asomé y vi que salía humo de la formación del tren hacia Once, que eso debe ser el primer descarrilamiento y veo que se empieza a querer frenar y hace todo un humo mucho más importante”, relató a TN.