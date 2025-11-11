Descarriló una formación del Tren Sarmiento, a pocos metros de la estación Liniers

Una formación del Tren Sarmiento descarriló este martes, a pocos metros de la estación Liniers, en la intersección de Rivadavia y Timoteo Gordillo. El tren se encontraba lleno de pasajeros, los cuales fueron evacuados y hay dos heridos. Son tres vagones de la formación los que terminaron desplazados hacia una vía paralela.

El servicio se encuentra interrumpido entre Castelar y Moreno, sin llegar a la terminal de Once.

El incidente ocurrió a las 15.50 cuando la formación se dirigía la terminal y se descalzó a la altura de Liniers. Por el momento las autoridades no informaron las causas del descarrilamiento y no hay heridos graves, confirmaron a LA NACION desde Trenes Argentinos.

El incidente ocurrió cerca de la hora pico, donde muchas personas que comienzan temprano su jornada ya estaban volviendo a sus hogares. Debido a esto, la gran cantidad de pasajeros camina por las vías para salir de las inmediaciones.

El fallo habría sido por el cambio de una de las vías, detallaron desde LN+. Los vagones descarrilaron mientras el tren se acercaba a baja velocidad a la estación. Dos vagones del comienzo de la formación quedaron desplazados hacia la izquierda.

Bomberos, Grupo Especial de Rescate y el Sistema de Atención de Emergencias Médicos (SAME) trabajan en el lugar. Calculan que la línea estará detenida por al menos de cuatro horas.

Los dos heridos presentaban politraumatismos y fueron asistidos.

Descarriló una formación del Tren Sarmiento

Uno de los testigos que vio el choque desde su hogar relató lo ocurrido. “Yo estaba trabajando, vivo en un piso doce con vista a la cancha de Vélez y escuché a la barrera de Barragán. Sentí un estruendo muy fuerte y me asomé y vi que salía humo de la formación del tren hacia Once, que eso debe ser el primer descarrilamiento y veo que se empieza a querer frenar y hace todo un humo mucho más importante”, señaló en diálogo con TN.

Noticia en desarrollo