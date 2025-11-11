Descarriló una formación del Tren Sarmiento, a pocos metros de la estación Liniers
Los pasajeros fueron evacuados; se desconoce por el momento los motivos del incidente; el servicio circula limitado entre Castelar y Moreno, sin llegar a la terminal de Once
Una formación del Tren Sarmiento descarriló este martes, a pocos metros de la estación Liniers, en la intersección de Rivadavia y Timoteo Gordillo. El tren se encontraba lleno de pasajeros, los cuales fueron evacuados y hay dos heridos. Son tres vagones de la formación los que terminaron desplazados hacia una vía paralela.
El servicio se encuentra interrumpido entre Castelar y Moreno, sin llegar a la terminal de Once.
El incidente ocurrió a las 15.50 cuando la formación se dirigía la terminal y se descalzó a la altura de Liniers. Por el momento las autoridades no informaron las causas del descarrilamiento y no hay heridos graves, confirmaron a LA NACION desde Trenes Argentinos.
El incidente ocurrió cerca de la hora pico, donde muchas personas que comienzan temprano su jornada ya estaban volviendo a sus hogares. Debido a esto, la gran cantidad de pasajeros camina por las vías para salir de las inmediaciones.
El fallo habría sido por el cambio de una de las vías, detallaron desde LN+. Los vagones descarrilaron mientras el tren se acercaba a baja velocidad a la estación. Dos vagones del comienzo de la formación quedaron desplazados hacia la izquierda.
Bomberos, Grupo Especial de Rescate y el Sistema de Atención de Emergencias Médicos (SAME) trabajan en el lugar. Calculan que la línea estará detenida por al menos de cuatro horas.
Los dos heridos presentaban politraumatismos y fueron asistidos.
Uno de los testigos que vio el choque desde su hogar relató lo ocurrido. “Yo estaba trabajando, vivo en un piso doce con vista a la cancha de Vélez y escuché a la barrera de Barragán. Sentí un estruendo muy fuerte y me asomé y vi que salía humo de la formación del tren hacia Once, que eso debe ser el primer descarrilamiento y veo que se empieza a querer frenar y hace todo un humo mucho más importante”, señaló en diálogo con TN.
Noticia en desarrollo