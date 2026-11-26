El servicio del tren Mitre se encuentra interrumpido este jueves 26 de noviembre debido a un problema eléctrico generado por un incidente en Colegiales.

De acuerdo a la app de Trenes Argentinos, los tres ramales (a J. L. Suárez, Mitre y Tigre) se encuentran suspendidos por problemas técnicos desde las 7.30 de la mañana.

El tren Mitre se encuentra interrumpido por chispazos y humo por una falla eléctrica en una formación en una formación LN+

Qué pasó con el Tren Mitre y cómo funciona el servicio hoy, jueves 26 de noviembre

Una formación impactó con chapas sueltas en la vía poco después de las 5.30, lo que provocó un principio de incendio debajo del tren y una densa columna de humo en los vagones.

El suceso ocurrió entre las estaciones Colegiales y Carranza, afectando la operación de los tres ramales del Mitre: José León Suárez, Bartolomé Mitre y Tigre. A bordo de la formación viajaban aproximadamente 200 pasajeros, quienes notaron el impacto y observaron chispazos y humo, lo que impidió la apertura automática de las puertas.

Tras una espera de 20 minutos, los servicios de emergencia, incluyendo el SAME, Bomberos y Policía de la Ciudad, llegaron al lugar para asistir.

El tren Mitre se encuentra interrumpido por chispazos y humo por una falla eléctrica en una formación en una formación LN+

El operativo de evacuación y control del incidente finalizó poco antes de las 8 de la mañana. Por su parte, el titular del SAME, Alberto Crescenti, informó que se evacuaron 219 personas. De ellas, tres requirieron oxigenación en ambulancia debido a ataques de pánico y lipotimia, aunque no hubo traslados a centros de salud ni patologías de urgencia mayores.

La evacuación fue compleja ya que se debió esperar el corte de energía del tercer riel por motivos de seguridad, según explicó Crescenti.

El servicio del tren Mitre esta interrumpido por un problema electrico

Pasajeros relataron momentos de pánico y desesperación, con gritos y llanto, al ver el fuego y sentir el olor a humo, sin poder salir de los vagones inicialmente.

En tanto, desde la empresa Trenes Argentinos indicaron que la presencia de las chapas en las vías es “materia de investigación”. El personal ferroviario continúa trabajando para restablecer el servicio a la brevedad posible.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA