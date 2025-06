Qué pasó con Ian Moche y Javier Milei

Una respuesta en X del presidente Javier Milei desató una tormenta mediática y legal. Ahora, la familia de Ian Moche, un niño activista autista de 12 años, presentó una demanda formal contra el mandatario, con el objetivo de que elimine el posteo.

¿Qué pasó entre Ian Moche y Javier Milei?

El mensaje original, publicado por un usuario, mostraba a Ian en fotos con figuras políticas como Sergio Massa y Cristina Kirchner. El presidente acusó al niño de ser “ultrakirchnerista” y de participar en una operación política contra el gobierno actual. La familia de Ian niega cualquier afiliación política y asegura que el niño solo busca promover los derechos de las personas con autismo.

Pautino siempre del lado del mal. No falla nunca al momento de operar en contra del gobierno. Siempre del lado de los kukas... no falla... https://t.co/yE27aK1t6X — Javier Milei (@JMilei) June 1, 2025

¿Por qué la familia de Ian Moche demandó a Milei?

La demanda se basa en la violación del principio del interés superior del niño, el derecho a la honra y la reputación, y el derecho a la protección como persona con discapacidad. Según la presentación judicial, el tuit de Milei generó una ola de hostigamiento contra Ian. Entre ellas incluía una publicación de la dirección de su casa y de su escuela en redes sociales.

La madre de Ian, Marlene Spesso, expresó su indignación en diálogo con LA NACION: “Estamos viviendo un hostigamiento que parece irreal. Es increíble que esto esté pasando”. La familia busca que el Presidente elimine el tuit y se abstenga de realizar publicaciones similares en el futuro.

¿Qué dice la demanda presentada contra el Presidente?

El documento de 34 páginas, patrocinado por el abogado Andrés Gil Domínguez, está redactado desde la perspectiva de Ian. En él, el joven relata su experiencia con el autismo, su trabajo como activista y el impacto que tuvo el tuit de Milei en su vida.

“Este conjunto de calificaciones y adjudicaciones son falsas y configuran una clara forma de violencia simbólica, discursiva y digital que vulneran mis derechos y lesionan mi dignidad como niño de 12 años con autismo”, señala la presentación judicial.

La demanda presentada es una medida autosatisfactiva. Se trata de una “solución urgente no cautelar” que busca una respuesta judicial rápida ante una situación que requiere intervención inmediata. En caso de que el juez falle a favor de Ian, Milei tendrá tres días para apelar o deberá cumplir con la orden de eliminar el tuit.

¿Quién es Ian Moche y por qué se reunió con figuras políticas?

Ian Lescano, conocido como Ian Moche en redes sociales, es un niño activista que utiliza su plataforma para concientizar sobre el Trastorno del Espectro Autista (TEA). A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 400.000 seguidores, comparte su vida cotidiana y promueve la inclusión de las personas con autismo.

Ian Moche se convirtió en un influencer del Trastorno del Especto Autista (TEA) con 12 años @ianmoche

A lo largo de su trayectoria como activista, Ian se reunió con políticos de diferentes partidos para impulsar proyectos legislativos en favor de los derechos de las personas con discapacidad. Según su madre, estas reuniones no implican un apoyo político a ninguna fuerza en particular. “Vamos a conocer a cualquier político que nos invita, o a veces es Ian el que les escribe a sus cuentas personales. Y cuando le contestan es una alegría enorme, no importa el signo político”, explicó Marlene Spesso a LA NACION.

¿Cuál fue el incidente con el funcionario de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis)?

La polémica se originó tras una reunión de Ian y su madre con Diego Spagnuolo, director de la Andis. Según la familia, el funcionario les dijo que si habían tenido un hijo con discapacidad era un problema familiar y no del Estado. Spagnuolo negó haber hecho esa declaración.

“Spagnuolo me dijo que si vos tuviste un hijo con discapacidad es problema de la familia, no del Estado”, expresó la madre de Ian

El incidente fue relatado por Ian y su madre en el programa de Paulino Rodrigues en LN+. Un tuitero libertario utilizó una imagen de esa entrevista para acusarlos de ser parte de una operación política contra el gobierno de Milei, mensaje que fue retuiteado por el presidente Milei.

