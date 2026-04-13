Qué pasó con la joven neuróloga que murió tras ser atropellada por un colectivo en Villa Devoto

Bárbara Rocío Granado Schonholz, una joven neuróloga de 31 años, falleció el viernes 10 de abril cuando, al bajar del colectivo en que viajaba por el barrio porteño de Villa Devoto, la unidad de la línea 134 la atropelló tras quedar enganchada con la puerta.

La joven se bajaba de un colectivo de la línea 134, cuando cayó sobre el asfalto y fue atropellada

El hecho

Granado Schonholz murió el pasado viernes en un accidente vial en el barrio porteño de Villa Devoto. El hecho se produjo cuando su mochila quedó enganchada en la puerta central de un colectivo de la línea 134, lo que la hizo caer al asfalto y ser atropellada por la misma unidad en la que viajaba.

El episodio ocurrió en la intersección de las calles Chivilcoy y Nazarre. Al intentar desenganchar su mochila, la joven cayó contra el pavimento justo cuando el conductor reanudaba la marcha.

Investigación del caso

Personal médico del SAME arribó al sitio y confirmó su muerte, que ocurrió de manera inmediata. Efectivos de la Comisaría Vecinal 11 B de la Policía de la Ciudad trabajaron en el lugar para preservar las pruebas.

Desde el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°29 ordenaron la detención del conductor, un hombre de 41 años, y la Secretaría N°152 dispuso la intervención de la Unidad Criminalística Móvil. También participó la División de Ingeniería Vial Forense, cuyos peritos realizaron un test de alcoholemia al chofer.

La causa se caratuló como “averiguación de homicidio”. Personal policial recolectó los testimonios de los pasajeros que viajaban en el interno.

El doloroso mensaje de sus padres

“Hace dos días, en un accidente de tránsito, partió mi amada hija. ¡¡No hay palabras para describir tanto dolor!! ¡¡¡Vuela alto, mi niña, y gracias por estar conmigo 31 años!!!”, escribió su madre.

El mensaje que le dedicó su madre en redes sociales @alicia.schonholz

El padre de la joven, Carlos Granado, en tanto, escribió: “Ayer, en un accidente de tránsito en Devoto, un colectivo me la arrebató”.

Su padre también realizó una publicación en redes sociales @carlos.granado.9638

La despedida de sus compañeros de trabajo

Sus compañeros del Hospital Ramos Mejía también le dedicaron un cálido posteo. “Tuvimos la suerte de conocerte en nuestro hospital y compartir 4 años de residencia llenos de trabajo, aprendizaje y también muchas risas”, dijeron y destacaron: “Estuvimos en las buenas y en las malas, supimos escucharnos y acompañarnos, y en ese camino nos fuimos conociendo. Vas a quedar siempre en nuestro recuerdo”.