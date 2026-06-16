Qué saber sobre las prohibiciones de redes sociales planeadas en todo el mundo

Gran Bretaña introducirá medidas para prohibir las redes sociales a los menores de 16 años y restringir el acceso a otros tipos de interacciones en línea, dijo el primer ministro Keir Starmer en un anuncio el lunes.

Varios otros países iniciaron planes para prohibiciones similares a medida que padres, educadores y expertos intentan proteger a los niños de los posibles daños asociados con su uso.

En diciembre, Australia se convirtió en el primer país en prohibir que cualquier persona menor de 16 años use muchas aplicaciones de redes sociales. Fue una experiencia piloto seguida de cerca por muchos países, incluida Gran Bretaña, que dijo que adoptaría su propia versión del modelo australiano. Seis meses después, la mayoría de los indicios muestra que los adolescentes jóvenes en Australia que ya usaban redes sociales siguen haciéndolo, aunque los expertos esperan que los beneficios se vean en la próxima generación.

Las prohibiciones previstas, en Gran Bretaña y otros países, siguen a los crecientes llamados de padres y educadores para que los gobiernos y las empresas tecnológicas hagan más para proteger a los niños en línea. En diciembre, por ejemplo, una encuesta de YouGov encontró que el 74% de los británicos apoyaba tal prohibición. El lunes, Gran Bretaña dijo que nueve de cada 10 padres que respondieron a una encuesta del gobierno estaban a favor.

Gran Bretaña

Gran Bretaña planea introducir una prohibición de las redes sociales para los menores de 16 años. El gobierno dijo en un comunicado el lunes que esto incluiría a Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook y X.

Pero Gran Bretaña planea ir más allá que Australia, con bloqueos en la transmisión en vivo y en la comunicación con extraños para los menores de 16 años. Esto se aplicaría a sitios de juegos y otros servicios en línea además de las redes sociales.

El gobierno también planteó planes para evaluar “toques de queda nocturnos y pausas en el desplazamiento infinito” para los menores de 18, que se detallarán más en julio. Señaló que los chatbots de inteligencia artificial que simulan una conexión romántica o juegos de rol sexuales con los usuarios tendrán que imponer un límite de edad mínimo de 18 años, pero no estableció un cronograma.

En conjunto, dijo Gran Bretaña, las restricciones previstas “irán más allá que cualquier otro país”. El gobierno dijo que introducirá legislación para finales de este año, con una prohibición vigente para principios de 2027.

Starmer reconoció que la nueva legislación no evitará que todos los niños usen redes sociales, pero dijo que el gobierno aun así tenía que actuar.

“Ellos eluden otras leyes también, pero no decimos: ‘Oh, mirá, un adolescente logró conseguir una bebida de alguna manera, así que no nos molestemos en prohibir la venta de alcohol a los niños’”, dijo. “No hacemos eso, eso sería totalmente ridículo, y por lo tanto no acepto ese argumento”.

La presión pública creció en los últimos años a medida que padres y educadores se preocupan por los efectos nocivos de las redes sociales en los jóvenes. Un grupo de padres británicos de niños que se quitaron la vida después de consumir contenido negativo en las redes sociales hizo campaña durante años para que el gobierno actúe.

En 2023, Gran Bretaña creó una ley amplia, la Ley de Seguridad en Línea, destinada a regular el contenido dañino.

Un año después, cuando el gobierno laborista de Gran Bretaña fue elegido, los funcionarios dijeron que no tenían planes de restringir las redes sociales para los niños ni de prohibir los teléfonos en las escuelas.

Luego, el mes pasado, el regulador de medios e internet del país, conocido como Ofcom, dijo que las empresas de redes sociales todavía no estaban aplicando las reglas de edad mínima.

Y este mes, Starmer dijo que si las empresas tecnológicas que operan en Gran Bretaña no introducían controles para evitar que los niños enviaran y recibieran imágenes sexualmente explícitas, la ley sería modificada.

Australia

La prohibición en Australia, que entró en vigor en diciembre, exige que los usuarios tengan al menos 16 años para acceder a cuentas en Snapchat, TikTok, Facebook y otras plataformas y servicios.

En enero, un regulador australiano anunció que las empresas habían “eliminado el acceso” a unos 4,7 millones de cuentas pertenecientes a niños menores de 16 años.

Pero seis meses después, muchos adolescentes jóvenes siguen en las plataformas: en marzo, el regulador australiano informó que siete de cada 10 padres cuyos hijos ya tenían una cuenta dijeron que los adolescentes todavía tenían acceso a uno de los servicios restringidos por edad. Otras encuestas arrojaron resultados similares.

Los adolescentes dicen que hay formas fáciles de eludirlo. Algunos se dibujan bigotes para superar un escaneo de estimación de edad, mientras que otros crean nuevas cuentas usando una fecha de nacimiento falsa. Algunos tienen acceso a la cuenta de un padre o hermano mayor, o siguen usando sus propias cuentas sin problemas.

Algunos padres dicen que el efecto real de la regla puede darse en los niños más pequeños, que aún no estaban en las redes sociales y pueden mantenerse fuera debido a la prohibición.

Malasia

Este mes, Malasia comenzó a aplicar reglas que prohíben a los niños menores de 16 años tener cuentas en redes sociales. El gobierno había anunciado esos planes en noviembre.

Las autoridades dijeron que la verificación de edad para los usuarios existentes se implementará durante los próximos seis meses. Las empresas podrían enfrentar multas, pero no los padres.

La Unión Europea

España: El primer ministro Pedro Sánchez anunció planes en febrero para una prohibición similar que exigiría que las plataformas implementen sistemas efectivos de verificación de edad. Necesitará la aprobación parlamentaria para convertirse en ley.

Francia: Una prohibición de las redes sociales para los menores de 15 años podría estar vigente para el inicio del año escolar en septiembre. El plan es popular en todo el espectro político y el presidente Emmanuel Macron fue un firme impulsor.

Austria: En marzo, el país anunció planes para prohibir las redes sociales a los menores de 14 años.

Grecia: El primer ministro Kyriakos Mitsotakis dijo en abril que la legislación para prohibir las redes sociales a los menores de 15 años entrará en vigor el 1 de enero de 2027. La propuesta tiene poca oposición y se espera que se apruebe este verano.

Mitsotakis dijo que Grecia no quiere alejar a los niños de la tecnología, que puede ser una fuente de inspiración, conocimiento y creatividad. Pero advirtió: “El diseño adictivo de ciertas aplicaciones, el modelo de negocio que se basa en tu atención, en cuánto tiempo pasás frente a las pantallas del teléfono, y que afecta tu propia inocencia y libertad, tiene que ser detenido”.

Dinamarca: El país anunció un plan en noviembre para prohibir que cualquier persona menor de 15 años use ciertas plataformas de redes sociales. Se permitirá a los padres dar permiso a los niños de 13 años en adelante para usar redes sociales.

El Ministerio de Asuntos Digitales de Dinamarca dijo que el objetivo es que los niños se mantengan fuera de las redes sociales hasta los 15 años. El ministerio dijo que quiere dar a los niños más tiempo para “paz, juego y desarrollo” antes de que empiecen a usar redes sociales.

Indonesia

En marzo, Indonesia comenzó a aplicar una nueva regulación que prohíbe a los niños menores de 16 años usar lo que llamó “plataformas de alto riesgo”, que incluyen TikTok, YouTube, Facebook, Instagram y Roblox, dijo la policía nacional en un comunicado.

China

China tiene algunas de las restricciones más estrictas del mundo sobre el uso de internet: bloquea muchas plataformas occidentales y las autoridades impusieron límites sobre cuánto tiempo pueden pasar los niños en su amplia gama de sitios de redes sociales nacionales.

En 2021, Pekín restringió la cantidad de tiempo que los niños pueden pasar jugando videojuegos a tres horas por semana, y solo pueden hacerlo de 20 a 21 los viernes, sábados y domingos.

Brasil

Una ley que busca proteger a los niños del contenido en línea adictivo, violento y pornográfico entró en vigor en marzo.

La medida no es una prohibición. En cambio, los menores de 16 años deberán vincular sus cuentas a un tutor legal, quien podrá supervisar su uso de las redes sociales. La ley también prohíbe a las plataformas tener lo que Brasil llamó “prácticas de diseño manipuladoras”.

Estados Unidos

La Ley de Protección de la Privacidad en Línea de los Niños impide que las empresas recopilen los datos personales de usuarios menores de 13 años.

Una prohibición general de redes sociales para niños sería difícil de implementar, en parte porque los estados tienen sus propias leyes. Algunos estados avanzaron para restringir el uso, pero esos esfuerzos fueron cuestionados en los tribunales por motivos de libertad de expresión.