Qué se le pide a San Cayetano y cómo rezarle

El Día de San Cayetano se conmemora el 7 de agosto de cada año, en recuerdo a uno de los santos más populares del catolicismo. Durante esta jornada, miles de fieles participan de celebraciones y peregrinaciones en su honor. Algunos acuden a su iglesia o rezan oraciones para solicitar su asistencia en momentos difíciles. Otros, solicitan su intercesión en tiempos de desempleo, escasez o vulnerabilidad.

Conocido como el patrono del pan y del trabajo, su figura está asociada a la ayuda de quienes atraviesan dificultades económicas, buscan empleo o necesitan ayuda para sostener a sus familias. La devoción hacia este santo posee una fuerte presencia en la Argentina, donde cada año multitudes se acercan a sus santuarios para agradecer favores recibidos y realizar nuevas peticiones.

Qué se le pide a San Cayetano

San Cayetano es venerado por ser un intercesor en cuestiones relacionadas con el trabajo, el sustento diario y las necesidades materiales. Muchas personas recurren a él para pedir empleo, estabilidad laboral, mejores oportunidades económicas o ayuda en momentos de incertidumbre.

Su patronazgo refiere a su propia historia de vida. Durante su trayectoria, se dedicó a asistir a los pobres, los enfermos y quienes atravesaban situaciones de vulnerabilidad. Contribuyó con la fundación de hospitales, hospicios y obras de beneficencia en las que continuó participando en búsqueda de acompañar a aquellos que lo necesitaban. Es por ello que se convirtió en un símbolo de solidaridad y compromiso.

El 7 de agosto se celebra San Cayetano

San Cayetano creó la a Orden de Clérigos Regulares Teatinos, una asociación dedicada a profundizar la misión religiosa, dejando de lado la superficialidad. Este organismo buscaba renovar el clero y promover el compromiso verdadero con la fe. Asimismo, fundó el Oratorio del Amor Divino, el Ospedale degli Incurabili, un hospital para enfermos incurables en Venecia y un banco de préstamo sin interés en Nápoles denominado Monte di Pietà, orientado a ayudar a los pobres

Además del trabajo, los fieles suelen pedirle salud, protección para la familia, prosperidad, fortaleza para enfrentar dificultades y acompañamiento espiritual. Muchas personas le agradecen por empleos obtenidos, mejoras económicas o situaciones favorables que atribuyen a su intercesión.

El pan y trabajo

La tradición de solicitar “pan y trabajo” se ha convertido en una de las expresiones más representativas de esta devoción. El pan simboliza el alimento y las necesidades básicas para la vida cotidiana. El trabajo por su parte, representa la posibilidad de obtener esos recursos mediante el esfuerzo propio. Es por ello que quienes acuden a San Cayetano suelen hacerlo con la esperanza de alcanzar estabilidad y bienestar para ellos y sus seres queridos.

En la Argentina, la devoción a San Cayetano es una de las más populares. Durante esta jornada, se realizan diferentes manifestaciones religiosas y peregrinaciones. El santuario más conocido se encuentra en el barrio de Liniers, en la Ciudad de Buenos Aires, al que cada 7 de agosto acuden miles de fieles portando su imagen en estampita, la cual suele también acompañarse con la espiga de trigo, en representación del sustento material. Esta costumbre inició hacia la década del 30, durante una gran crisis de empleo. Los creyentes incluían esta parte final de la planta para simbolizar el pan.

Qué oración se reza para pedir su ayuda

La Agencia Católica de Informaciones difunde una oración específica para pedir a San Cayetano por cualquier necesidad. El texto es el siguiente:

¡Oh glorioso San Cayetano! Aclamado por todas las Naciones; Padre de Providencia, porque con portentosos milagros socorres a cuantos te invocan con fe en sus necesidades. Te suplico me obtengas del Señor oportuno Socorro en las angustias presentes y sea ello prueba de la bienaventuranza eterna. Amén.

Santísima Trinidad, ¡oh Divina Providencia! Concédeme tu clemencia, por tu infinita bondad, arrodillado a tus plantas, a Ti portento de toda caridad, te pido por los míos casa, vestido y sustento.

Concédenos la salud, llévanos por buen camino, que sea siempre la virtud que guie nuestro destino. Tú eres toda mi esperanza, eres el consuelo mío, en Ti creo, en Ti confío. Que tu Divina Providencia se extienda a cada momento para que nunca nos falte casa, vestido, sustento y los Santos Sacramentos en el último momento.