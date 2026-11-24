Una señal del teléfono celular de Raúl Alfredo Moyano orienta parte de la búsqueda en el cerro Ñuñorco, en Tucumán, a más de un mes de su desaparición. El docente jubilado de 59 años permanece sin ser localizado desde el 12 de octubre, mientras los equipos aguardan una mejora del tiempo para avanzar sobre una zona selvática que todavía no pudo ser explorada por completo.

El sector señalado por el registro telefónico presenta pendientes prácticamente verticales y requiere descensos con cuerdas. Las dificultades del terreno se suman a las condiciones meteorológicas, que pueden reducir considerablemente la visibilidad. Mientras esperan una ventana de buen tiempo, los rescatistas mantienen los recorridos en otros puntos de la montaña.

Qué se sabe de la señal del celular de Moyano

Según informó La Gaceta, un reporte de la empresa de telefonía permitió identificar un sector donde impactó la señal del celular de Moyano. Ese dato continúa como referencia para orientar los rastrillajes, aunque hasta el momento no se obtuvieron resultados sobre su paradero.

El comisario Mariano Domínguez, director general de Fuerzas Especiales de la Policía de Tucumán, explicó que el operativo no se interrumpió y que los equipos siguen trabajando en distintos sectores del cerro.

La zona vinculada con el registro telefónico se encuentra en la selva del sudeste del Ñuñorco. Se trata de una extensión de difícil acceso, cuyo terreno obliga a realizar maniobras especiales para ingresar en algunos puntos.

La información del teléfono constituye una referencia para delimitar el área de búsqueda

Por qué el clima dificulta los rastrillajes

Para explorar determinados sectores, los rescatistas deben efectuar descensos mediante técnicas de rapel por pendientes de entre 70 y 90 metros, prácticamente verticales. Esas características exigen condiciones que permitan desarrollar las tareas con visibilidad suficiente.

Cuando la montaña está cubierta, la visibilidad puede reducirse a apenas dos o cinco metros, lo que dificulta los desplazamientos y aumenta los riesgos para los participantes del operativo.

Por ese motivo, la Policía espera una mejora meteorológica para avanzar sobre el área señalada por la telefonía. Entretanto, las tareas continúan en la zona baja y en senderos que ya habían sido inspeccionados.

Durante la semana pasada también se realizó un operativo conjunto con Gendarmería en Las Pavas y Las Calaveras, en una franja intermedia de la montaña. Allí se instalaron dos bases de patrullaje y se recorrieron senderos de filo y quebradas. Además, participaron helicópteros de Tucumán y Santiago del Estero.

Moyano junto a Liliana, su pareja La Gaceta

El último mensaje que recibió su pareja

Antes de perder el contacto, Moyano se comunicó por WhatsApp con su pareja, Liliana Tunkiewiez, mientras permanecía en el Ñuñorco y comenzaba a caer la tarde. Ella le preguntaba si todavía seguía allí, pendiente de la hora y de su regreso.

“Bajo” fue el último mensaje que recibió, según relató a La Gaceta. Desde entonces, su familia aguarda novedades.

Liliana, con quien mantiene una relación desde hace ocho años, lo describe como una persona activa y decidida. Su hija Suyay, de 27 años, coincide: “Muy activo, muy organizado. Siempre tenía qué hacer, muchos proyectos”.

Quién es Raúl Moyano y qué experiencia tenía en trekking

Moyano nació en Río Seco, en el departamento tucumano de Monteros, pero desarrolló gran parte de su vida adulta en Río Negro. Se recibió de maestro y se trasladó al sur con poco más de 20 años, en busca de mejores oportunidades.

Su carrera lo llevó a desempeñarse como docente, coordinador, director y supervisor. Trabajó en Cipolletti y Cinco Saltos y también en establecimientos rurales de El Manso, Pilcaniyeu y Río Villegas. En mayo se jubiló, aunque había conseguido tareas administrativas en una delegación de la Mutual del Magisterio en Bariloche y analizaba nuevos proyectos laborales.

Hace una década había pedido un traslado para instalarse en Bariloche, atraído por la cercanía con la naturaleza. Su hijo Matías, de 32 años, contó que el trekking era una actividad rutinaria para él, además del gimnasio y la bicicleta.