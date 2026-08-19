Qué se sabe de la familia que iba en una camioneta que cayó 80 metros por un barranco en Jujuy

La camioneta donde viajaba una familia de turistas bonaerenses cayó por un barranco de 80 metros este domingo en la Cuesta de Lipán, en la provincia de Jujuy. Una mujer de 58 años murió tras el accidente y cuatro personas resultaron heridas.

Integrantes del SAME y de los Bomberos Voluntarios de la localidad de Maimará rescataron a los miembros de la familia, que quedaron atrapados dentro de la Toyota SW4 4x4 en la que viajaban. Más tarde, fueron trasladados al hospital de la zona Pablo Soria.

La camioneta circulaba en la Ruta Nacional 52 sentido sur-norte a la altura del kilómetro 30, cuando el conductor perdió el control por causas que todavía están bajo investigación. La Seccional 57° recibió el aviso por parte de otros conductores que circulaban por la zona y vieron la camioneta destruida.

La Cuesta de Lipán, donde ocurrió el accidente Lugares

Agentes de Criminalística, por orden del ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), realizaron los peritajes correspondientes en la zona, según informó el medio provincial El Tribuno de Jujuy.

Un accidente similar y las medidas del gobierno local

La caída ocurrió en el mismo punto donde 20 días antes sucedió otro hecho similar. En la noche del pasado 27 de julio, un auto manejado por un hombre de 36 años cayó 50 metros por el barranco en el mismo kilómetro 30.

En ese episodio murió un niño de 11 años, después de que el auto sufriera una falla total en los frenos mientras transitaba la bajada hacia Purmamarca.

El accidente ocurrió en la Cuesta de Lipán, donde suelen registrarse este tipo de casos

Ante la repetición de estos hechos, la Policía de Jujuy lanzó una advertencia para extremar los cuidados en el tramo de los kilómetros 12 y 30. La arteria conecta Purmamarca con las Salinas Grandes, Susques y el Paso de Jama, con un constante tránsito de camiones internacionales.

El recorrido supera los 4.100 metros sobre el nivel del mar, combina curvas cerradas con pendientes pronunciadas y registra cambios bruscos del clima con neblina, viento y heladas.

Desde la Unidad Regional 3 remarcaron que la mayoría de las personas accidentadas son visitantes poco familiarizados con caminos de alta montaña. Las autoridades recomendaron usar el freno motor con cambios bajos en los coches con caja manual durante las bajadas pronunciadas, para evitar el calentamiento de los frenos.

También pidieron reducir la velocidad, evitar distracciones con el celular, llamar al 911 antes de subir para verificar el estado del camino y detenerse únicamente en sectores autorizados para sacar fotos. “Hay lugares designados, sectores donde se puede detener”, comentaron las autoridades al respecto.