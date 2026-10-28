Qué se sabe sobre la muerte de Nanci Godoy, la docente correntina

El hallazgo del cuerpo de Nanci Estela Godoy, la docente de 52 años desaparecida hace 19 días en Corrientes, marca un punto de inflexión en una investigación que conmociona a la provincia. Tras semanas de rastrillajes, las autoridades judiciales confirmaron que los restos de la vicedirectora fueron encontrados semisumergidos en un bañado, ubicado en una zona de monte a unos 15 kilómetros de la Escuela N° 626, donde cumplía funciones. El operativo se concretó luego de que un familiar de una de las personas implicadas brindara información precisa sobre el lugar donde los homicidas descartaron el cuerpo.

La causa avanza con cinco personas detenidas. El juez de Garantías de Esquina, Gustavo Vallejos, dictó la prisión preventiva contra Ireneo Antonio Zarza y Felipe Dionisio Sandoval, señalados como los autores materiales del femicidio. En la misma línea, fueron procesados Rosa Leguizamón y Sergio Nahuel Rojas, una pareja de puesteros que trabajaba en el establecimiento rural: a él se le dictó la prisión preventiva por coautoría de femicidio, mientras que ella fue imputada por homicidio simple. Finalmente, Ernesto Ezequiel Bordón permanece detenido bajo la acusación de falso testimonio.

Ireneo Zarza, el capataz detenido por el homicidio de la docente Nanci Godoy en Corrientes

La investigación apunta a un entorno complejo. En la tapera que utilizaba el capataz Zarza, situada a poca distancia del establecimiento escolar donde Godoy trabajaba, los investigadores hallaron prendas quemadas y un bozal, elementos que son peritados. Nanci Godoy se desempeñaba como vicedirectora en una escuela rural enclavada en la estancia El Curupí, un predio de 12.000 hectáreas en una zona de difícil acceso entre Esquina y Sauce. La docente había asumido el cargo interino apenas dos meses antes de su muerte y, según denunció ante las autoridades, el colegio operaba en condiciones deplorables.

El expediente judicial incluye mensajes de audio enviados por Godoy a una colega, donde denunciaba irregularidades graves. “Era una escuela fantasma, con alumnos fantasmas”, describió Nanci en una de las grabaciones que forman parte de la causa. En los audios, la docente cuestionaba al director titular, a quien denunció por cobrar su sueldo sin asistir al establecimiento durante años. “El daño que le hizo el otro director a esos pobres gurises no tiene nombre. Si tenés un cargo y cobrás, tenés que ir a trabajar”, relató Godoy en los mensajes. Además, presentó una nota formal contra la supervisora escolar por falta de control.

Nanci Godoy, docente de una escuela rural de Esquina, Corrientes Redes sociales

La víctima documentó en video el estado de abandono del colegio, incluyendo baños inhabilitados y falta de insumos. Para llegar a su lugar de trabajo, Godoy debía atravesar un trayecto de tres horas a caballo tras dejar la zona accesible en camioneta. El Ministerio Público Fiscal, que aún mantiene en reserva la identidad del director y la supervisora denunciados por la víctima, investiga si el crimen estuvo motivado por las denuncias de la docente y no descarta la posibilidad de que haya sufrido un ataque sexual previo a su muerte.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA