El proyecto para modificar el huso horario de Argentina obtuvo la media sanción en Diputados. Para que cambie el horario, el pliego debe pasar por el Senado y ser aprobado allí también para convertirse en ley, además de la promulgación del presidente, también necesaria para pasar una norma. En otras palabras: todavía no hay cambios en el horario de la Argentina.

El objetivo principal de este proyecto de ley es alinear la hora oficial del país con la hora solar real, ya que actualmente existe un “desfasaje significativo” que genera varios inconvenientes para la población, según Julio Cobos, el impulsor del proyecto.

Mapa de husos horarios donde se observa la ubicación de Argentina dentro del huso -4 (Fuente: @juliocobos)

Qué significa que cambie el huso horario en la Argentina, tras la aprobación en Diputados

Actualmente, la Argentina se rige por el huso horario -3 (UTC-3). Sin embargo, geográficamente, la mayor parte del territorio nacional se encuentra dentro de la franja correspondiente al huso -4 (UTC-4), y solo la zona cordillerana ingresa en el huso -5 (UTC-5). Esta discrepancia es lo que el legislador mendocino define como un problema: “La Argentina tiene un desfasaje entre la hora oficial (-3) y el huso horario que realmente nos corresponde (-4), y esto provoca varios inconvenientes”, sostuvo.

El proyecto de ley propone que, durante el período invernal, el país se rija por el huso -4. Además, le otorga la potestad al Poder Ejecutivo de modificar la hora al huso -3, el actual, durante el período estival si lo considera necesario. Esta flexibilidad permitiría mantener una suerte de “horario de verano” si el Ejecutivo decide volver al -3 en los meses más cálidos. Cabe destacar que cada Estado tiene la capacidad de definir su propia hora oficial, sin que exista un tratado internacional que obligue a los países a adoptar un huso particular, aunque la mayoría elige su hora a partir del Tiempo Universal Coordinado (UTC) para mantener la armonía horaria en distintas regiones.

Lo que significa es que habría un distinto horario, en ciertos meses, atrasando o adelantando las agujas del reloj dependiendo del período del año.

El posteo de Julio Cobos en redes sociales

Los beneficios de este proyecto, según sus autores

Se esperan varios beneficios con esta modificación horaria:

Ahorro energético : este es el beneficio más crítico, especialmente en invierno, dado que busca aprovechar más la luz solar para reducir el consumo de electricidad y gas al adelantar el amanecer y el anochecer.

: este es el beneficio más crítico, especialmente en invierno, dado que busca aprovechar más la luz solar para reducir el consumo de electricidad y gas al adelantar el amanecer y el anochecer. Mejora en el desempeño escolar : se considera que el desajuste horario afecta el ritmo circadiano de las personas (que regula el sueño y la vigilia), por lo que un mejor alineamiento con la luz solar podría impactar positivamente en la atención y el rendimiento de los estudiantes.

: se considera que el desajuste horario afecta el ritmo circadiano de las personas (que regula el sueño y la vigilia), por lo que un mejor alineamiento con la luz solar podría impactar positivamente en la atención y el rendimiento de los estudiantes. Coordinación regional: la iniciativa también busca una coordinación con los países del Mercosur. El objetivo es que los socios comerciales establezcan sus horas oficiales dentro de sus respectivos husos y coordinen sus fechas de modificación, lo que facilitaría las relaciones comerciales, bursátiles, bancarias y de transporte.