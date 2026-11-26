NUEVA YORK.- Cada otoño e invierno a lo largo de la costa oeste de Estados Unidos el océano se traga las playas. El Pacífico se eleva y supera la costa y el agua salada se desborda sobre rutas y caminos. Horas más tarde se retira y deja al descubierto amplias extensiones de playa fondos marinos rocas y vida marina que normalmente están cubiertos por el agua.

Esta dramática exhibición proviene de las mareas más altas y más bajas del año comúnmente llamadas mareas de rey por las personas que las experimentan. Por lo general suelen traer solo inundaciones menores y molestias. Pero los daños pueden volverse más graves cuando las mareas altas coinciden con lluvia vientos y olas.

Este invierno los meteorólogos advirtieron que con los niveles del mar a lo largo de la costa oeste más altos de lo normal debido al fuerte patrón climático de El Niño estas mareas podrían alcanzar sus niveles más altos registrados.

¿Qué es una marea de rey?

Marea de rey es un término informal y no científico para las mareas más altas del año. No tiene entrada en el glosario de términos meteorológicos del Servicio Meteorológico Nacional.

Se mencionó ya en el siglo XIX en diarios australianos; uno en 1868 describió las mareas refluyendo y fluyendo con gran violencia. A principios del siglo XXI una iniciativa ambiental en Australia impulsó el término a la vista del público moderno cuando el Proyecto de Mareas de Rey buscó documentar mareas dramáticamente altas como una forma de ayudar a las comunidades a conceptualizar cómo se vería el aumento del nivel del mar en un clima cambiante.

Bombean una mezcla de arena y agua de mar en la península Alamitos, en Long Beach, California, para reforzar las defensas contra las mareas altas JUSTIN SULLIVAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Otros países y comunidades con costas vulnerables adoptaron programas similares desde Nueva Zelanda y Tuvalu hasta el oeste de Estados Unidos.

Las agencias gubernamentales en Estados Unidos no comenzaron a usar el término hasta hace poco. “No era algo cuando dejé el Servicio Meteorológico Nacional a finales de 1997” dijo Jan Null un meteorólogo veterano y expronosticador del Servicio Meteorológico.

“En algún momento de los últimos 20 años el término se volvió más utilizado” dijo citando su creciente popularidad en las redes sociales.

¿En qué se diferencia una marea de rey de una marea normal?

Las mareas son vastas olas que se desplazan por el océano generadas por la atracción gravitacional entre la Luna y el Sol en la Tierra. La Luna y el Sol tiran de la Tierra y sus océanos mientras gira sobre su eje. Las leyes de la física toman el control dando lugar a las mareas altas y bajas cada día.

Lo que la gente llama mareas de rey ocurre cuando la atracción gravitacional entre el Sol la Luna y la Tierra está en su fuerza máxima.

“Un par de veces al año la Luna está más cerca de la Tierra lo que supone un poco más de atracción gravitacional y la Luna y la Tierra juntas están más cerca del Sol lo que se suma a esa atracción gravitacional” dijo Gary Griggs profesor de la Universidad de California en Santa Cruz.

Ocurren en costas de todo el mundo durante ciertas estaciones. En las costas del Atlántico y del Golfo de Estados Unidos eso es principalmente a finales del verano y otoño; en la costa oeste es durante el invierno.

Una persona camina junto a un alto terraplén de arena levantado en Seal Beach, California, para proteger las viviendas frente a la erosión y las mareas de rey JUSTIN SULLIVAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

¿Cuándo son las próximas mareas de rey?

Las mareas ya batieron récords este otoño en California cuando las de octubre enviaron agua sobre las costas a lo largo de todo el litoral.

Muchos esperan que algunos de esos récords se rompan nuevamente.

Las fechas y horas exactas para las mareas más altas varían según la ubicación (consulte las más cercanas a usted aquí). La Comisión Costera de California que dirige el Proyecto de Mareas de Rey del estado enumera estas fechas para el estado:

24-26 de noviembre

23-25 de diciembre

21-22 de enero

Los funcionarios en Oregón y Washington enumeran fechas similares pero es principalmente en California donde los funcionarios de emergencia y los meteorólogos anticipan el tipo de inundación que puede afectar la vida diaria.

“Nuestra costa está más escasamente poblada que la costa de California” dijo Noah Alviz meteorólogo de la oficina del Servicio Meteorológico en Portland Oregón.

¿Qué tan altas llegarán a estar?

Esto variará a lo largo de la costa pero la respuesta corta para algunos lugares es probablemente más alta que nunca advirtieron los expertos.

Las mareas de rey en la costa oeste pueden ser hasta 60 centímetros más altas que las mareas altas típicas.

Pero este año las mareas están golpeando cuando los niveles del agua a lo largo de la costa son aún más altos debido a El Niño. El patrón climático se define por agua cálida en el océano Pacífico y a medida que el agua se calienta se expande dando a los niveles del mar un pequeño impulso.

Además de eso los pulsos de agua conocidos como ondas Kelvin están llegando a las orillas de la costa oeste elevando aún más los niveles del mar.

Unas cuantas ondas de agua más de este tipo se moverán por el océano este invierno pero son difíciles de rastrear en tiempo real dijo Griggs.

Vista de la barrera de arena construida en Seal Beach, California, como parte de un proyecto de dragado para contener el avance del océano Pacífico JUSTIN SULLIVAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Un escenario de pesadilla para los residentes y funcionarios de emergencia sería una tormenta golpeando la costa al mismo tiempo que las mareas de rey. Eso superpondría las mareas fuertes lluvias y olas azotadoras sobre los niveles del mar ya de por sí altos.

“Hay agencias que están tratando de planificar para una situación en la que todas estas cosas sucedan a la vez” dijo Karen Kavanaugh oceanógrafa de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica.

No a todos les gusta el término. Las mareas récord de octubre no eran técnicamente mareas de rey señaló la oficina del Servicio Meteorológico en San Francisco aunque muchos las llamaron así de todos modos.

El alcalde de la ciudad también adoptó una definición más liberal.

Daniel Lurie el alcalde dijo en un video el mes pasado que San Francisco esperaba 30 mareas de rey entre noviembre y enero. Incluso la NOAA lo define simplemente como “un término no científico que la gente suele usar para describir mareas excepcionalmente altas”.

Vista aérea de visitantes sobre el terraplén de arena en Seal Beach, California, donde las autoridades refuerzan la costa ante las mareas extremas JUSTIN SULLIVAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A algunos expertos les preocupa que el término se esté utilizando en exceso y debido a eso corra el riesgo de perder su poder para generar conciencia sobre el potencial de inundaciones en la costa.

“Trae fatiga de advertencia” dijo Todd Hall meteorólogo del Servicio Meteorológico en Los Ángeles. “Si llamás grande a todo se introduce un factor diferente de ‘Oh por Dios esto va a ser lo peor de la historia’”.

Una topadora municipal levanta un muro de arena en Seal Beach, California, para prevenir inundaciones costeras provocadas por las mareas de rey. Crédito: Justin Sullivan JUSTIN SULLIVAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA