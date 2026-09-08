Qué son las pruebas PISA y qué organización las hace

Cada vez que se publican los resultados de las pruebas PISA, los datos suelen abrir debates sobre la calidad educativa, el rendimiento de los estudiantes y las políticas aplicadas en cada país. Sin embargo, más allá de los rankings y las comparaciones internacionales, no siempre queda claro qué es exactamente PISA, quién organiza la evaluación y qué aspectos mide.

PISA corresponde a las siglas en inglés de Programme for International Student Assessment, o Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes. Se trata de una evaluación educativa internacional creada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y puesta en marcha en el año 2000. Desde entonces, se realiza de manera periódica para analizar los conocimientos y habilidades de los adolescentes de 15 años de distintos países.

La OCDE es un organismo internacional integrado actualmente por países de América, Europa y Asia-Pacífico. Su objetivo es promover políticas públicas orientadas al crecimiento económico, el desarrollo social y la mejora de las condiciones de vida. Entre los temas que analiza se encuentran la educación, el empleo, la economía, la innovación, la ciencia y el medio ambiente.

Según la propia OCDE, PISA no busca medir únicamente cuánto contenido escolar recuerdan los alumnos, sino su capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos a situaciones de la vida real. Por ese motivo, las pruebas evalúan competencias en tres áreas centrales: lectura, matemática y ciencias.

La evaluación se realiza sobre estudiantes de 15 años porque esa edad marca, en la mayoría de los sistemas educativos, el final de la escolaridad obligatoria básica y representa un momento clave para analizar qué aprendizajes lograron incorporar los adolescentes durante su trayectoria escolar.

Las pruebas se desarrollan de manera digital y tienen una duración aproximada de dos horas. Incluyen preguntas de opción múltiple y actividades que requieren elaborar respuestas propias. Además, cada edición incorpora cuestionarios complementarios para relevar información sobre el entorno social, económico y educativo de los estudiantes.

Otra característica distintiva es que, en cada ciclo, una de las tres áreas tradicionales recibe una atención especial y se convierte en el foco principal del análisis. En la edición 2025, por ejemplo, el eje central fue ciencias. También se sumó una evaluación vinculada al aprendizaje en entornos digitales.

Con el paso de los años, PISA se transformó en una de las principales herramientas de comparación internacional en educación. Los gobiernos utilizan sus resultados para identificar fortalezas y debilidades de sus sistemas educativos, mientras que especialistas y organismos internacionales los consideran una fuente de información relevante para diseñar políticas públicas.

En la edición 2025 participaron 91 países y economías y fueron evaluados alrededor de 760.000 estudiantes de 15 años. La magnitud de la muestra convierte a PISA en la evaluación educativa internacional más amplia del mundo para esa franja etaria.