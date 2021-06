“Quería que me denunciaran en el Inadi, pero por agredir a la avenida Córdoba”, ironizó Iglesias

“Veo que vos tenés una posición más moderada sobre la avenida Córdoba, yo seguiré bregando para que deje de existir la avenida Córdoba”, comenzó risueño la charla con LA NACION, Diego Iglesias, luego de una jornada rodeada de polémica en torno a un fragmento de una charla que tuvo en la pantalla de C5N que se volvió viral.

Iglesia explicó la situación: “Todo comenzó el año pasado en la radio. Lo que pasa es que ahora alguien recortó lo que dije”.

Ante la consulta sobre quienes interpretaron sus dichos como una ironía en contra de Córdoba, donde el oficialismo no suele tener buenos resultados electorales, respondió: “No, no hablé con ironía. Claramente no, que escuchen el segmento de 48 segundos que alguien recorta y tuitea, incluso ahí queda en claro que estoy hablando de la avenida Córdoba”.

“Imaginate que en un momento hablo de una posición ideológica firme con respecto a la avenida, nadie en el mundo puede tener una ideología vinculado con la avenida”, reiteró el periodista y agregó: “Es un chiste. Es una exageración, justamente estoy jugando con ironía de algo que es absolutamente absurdo. ¿Cómo alguien va a odiar tanto una avenida y se va a poner en una posición tan firme, ese es el chiste?”.

Tras el revuelo, LA NACION le preguntó si había recibido algún llamado por parte de funcionarios o autoridades de la provincia: “No me llamó nadie de Córdoba; lo único que hubo fueron esas expresiones de diputados del Pro”.

“Quería que alguien me denunciara en el Inadi, pero por agredir a la avenida Córdoba”, respondió luego de recordar que varias personas habían pedido la intervención del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo.

Iglesias también contó: “Recibí varias sugerencias para no sufrir la avenida Córdoba; me dijeron que vaya en monopatín, en bicicleta o en transporte público, que ahí vas más rápido. Siempre agarro el auto, que es un infierno. Me divierte todo lo que pasó”.

Después de la charla con este medio, Iglesia subió un mensaje a su cuenta de Twitter en el que sumó: “Ratifico todos mis dichos sobre la avenida Córdoba. La odio. No descansaré hasta que deje de existir, se haga peatonal o la transformen en un estacionamiento, que en definitiva es lo que es. Hasta la victoria siempre”.

El revuelo que incluyó a dos diputados

La novela comenzó esta mañana en la pantalla de C5N cuando una moto con una cámara del canal recorría la tradicional avenida porteña. Iglesias estaba en el estudio y dijo: “Es Córdoba, la avenida del mal. La avenida del infierno. Una avenida que de no existir la Argentina seguro sería potencia. Pero lamentablemente, Córdoba, existe”.

Esta frase de Iglesias fue la que despertó la indignación de Soher El Sukaria, diputada nacional y vicepresidenta del bloque Pro en la Cámara baja, que subió a sus redes el fragmento con la siguiente frase: “Para C5N los cordobeses somos ‘la avenida del mal, la avenida del infierno’ y agregan que si no existiéramos ‘la Argentina sería potencia’. Así son: destilan odio y desprecio por el que piensa diferente. ¿Yo? ¡Más cordobesa que nunca!”

Quien se sumó a la polémica fue Waldo Wolf, diputado del Pro y presidente de la comisión de Libertad de Expresión de la Cámara baja, que escribió: “¿En C5N promueven la destrucción de Córdoba? Mirá vos”.

Tras las repercusiones de los opositores, algunos medios locales se hicieron eco de la misma interpretación de los parlamentarios y replicaron los dichos de Iglesias como referidos a la provincia de Córdoba.

