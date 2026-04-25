Incendio en el shopping Abasto por una freidora: nueve personas fueron asistidas

Nueve personas fueron asistidas este sábado producto de un incendio en el shopping Abasto, ubicado en avenida Corrientes 3244 del barrio porteño de Once, aunque no se registraron heridos de gravedad. El SAME y Bomberos de la Ciudad trabajaron en el lugar.

El fuego se originó pasadas las 13 en una freidora del sector del cine, antes de que el establecimiento se abriera al público, en una extensión de más de un metro de alto sobre el ingreso por Anchorena y Zelaya, por lo que los encargados llamaron inicialmente al SAME.

Incendio en el shopping Abasto

Los empleados del cine se autoevacuaron y, en paralelo, el protocolo del shopping se activó, indicaron fuentes del establecimiento.

Tras la intervención del área de seguridad, se anuló el alerta, aunque luego volvió a solicitarse la presencia del SAME por un hombre de 35 años que presentaba una quemadura en mano de grado A e inhalación de humo.

Alrededores del shopping Abasto Santiago Filipuzzi

También asistió el cuerpo de Bomberos de la Ciudad, que extinguió el fuego con el uso de extintores y llevó adelante una inspección general del establecimiento.

Tras el incidente, todos los accesos al shopping funcionaban con normalidad.

Los asistidos

Según indicaron a LA NACION fuentes del operativo, hubo nueve personas asistidas: cuatro recibieron oxigenación (dos hombres y dos mujeres); tres fueron sometidos a control clínico y dos varones fueron trasladados al sanatorio Santa Isabel.

De esos dos últimos, uno de 21 años presentó inhalación de humo que no pudo revertirse con oxigenación y otro de 40 mostró un cuadro de intoxicación y una quemadura de grado A.

Otro caso reciente

Un incendio se había desatado el sábado 19 de abril en el Edificio Libertad, sede de la Armada Argentina, ubicado en el barrio porteño de Retiro.

El incidente activó un operativo de emergencia que logró contener las llamas. A pesar de la intensa columna de humo, no se registraron personas heridas.

El siniestro tuvo lugar en los pisos 12 y 13 del edificio emplazado en la avenida Comodoro Py al 2055, por lo que intervinieron los Bomberos de la Ciudad, efectivos de la Policía Federal Argentina y personal del SAME.

Como consecuencia debió disponerse la evacuación de 75 personas, y cinco de ellas debieron ser atendidas por inhalación de monóxido de carbono.