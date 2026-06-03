Quién era Abril Melina Marino Pereira, la turista uruguaya que murió durante una travesía en Tierra del Fuego

La turista uruguaya Abril Melina Marino Pereira murió el pasado lunes 1 de junio en el glaciar Vinciguerra tras sufrir una presunta caída durante una excursión en Ushuaia. Los rescatistas hallaron su cuerpo y el de su guía de montaña, Emiliano Feidassin, el martes por la madrugada.

La joven, de 25 años, era oriunda del departamento de Maldonado, Uruguay, y había viajado a la provincia de Tierra del Fuego de vacaciones para pasar unos días de descanso y travesía. Marino Pereira trabajaba de moza en el restaurante Blend, un comercio gastronómico ubicado dentro del hotel Enjoy en la localidad uruguaya de Punta del Este.

Los equipos de rescate lograron encontrar ambos cuerpos Comisión de rescate de Ushuaia

“Para mí era una hermana. Era parte de mi familia. Mi madre la quería muchísimo. Era una persona que se proponía algo y cuando lo tenía encaminado, recién te lo contaba. Si tenía una meta, la lograba”, expresó Florencia Acosta, una amiga de Marino Pereira, sobre su personalidad.

María Eugenia Ferreira, amiga y compañera de trabajo de la turista, también destacó su calidad humana: “Era una persona realmente especial. Se había independizado, tenía su casa, sus perros, que amaba profundamente, y muchos proyectos por delante. Era muy soñadora”

Según contaron sus amigas al medio uruguayo Telemundo, la joven uruguaya había quedado fascinada con Ushuaia y tomó la decisión de volver para completar un desafío pendiente. “No había podido subir esa montaña por el clima y tuvo que elegir entre seguir viaje o volver para intentarlo de nuevo. Decidió volver”, aclaró Florencia.

El rescate de los cuerpos

El operativo de búsqueda empezó el lunes por la noche, después de que la madre del guía alertara a las autoridades locales asegurando que ninguno de los dos había regresado de la travesía. Las fuerzas de la Comisión de Auxilio encontraron a las víctimas cerca de la una de la mañana, en una zona de alta montaña, caracterizada por su difícil acceso y en el marco de condiciones climáticas adversas.

Las investigaciones determinaron que, por el momento, se supone que ambos se accidentaron en un tramo de alta dificultad Comisión de rescate de Ushuaia

Las autoridades policiales trasladaron los cuerpos hacia la ciudad austral el martes a las 14, después de que un helicóptero lograra descender en un área cercana para que los rescatistas pudiesen llevar a cabo el rescate.

De acuerdo con las primeras hipótesis que manejan los investigadores, las víctimas habrían fallecido tras una caída en un sector de alta dificultad.

El sendero que conduce al glaciar se inicia en el valle de Andorra y abarca una travesía de aproximadamente 14 kilómetros entre la ida y la vuelta, con una duración estimada de ocho horas de caminata.

El circuito atraviesa bosques, zonas anegadas conocidas como “turbales”, pendientes pronunciadas y sectores con roca húmeda, barro o hielo que elevan el riesgo real a una categoría media-alta.

El tramo final supera el límite de la vegetación abundante y llega hasta una laguna de deshielo donde la inestabilidad del terreno y las grietas aumentan el peligro para los caminantes no especializados.

“La montaña nos invita a salir de la rutina, a conectar con el presente y a descubrir recursos internos que muchas veces desconocemos. Nos enseña paciencia cuando el camino se vuelve exigente, resiliencia cuando aparecen las dificultades y humildad frente a la inmensidad de la naturaleza”, compartió el instructor horas antes del accidente, acompañado de un video.