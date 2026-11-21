Elbio Ismael Geiser, un carnicero de 40 años oriundo de Villa Guillermina, fue asesinado a balazos durante la madrugada del viernes en esa localidad del norte de Santa Fe, tras una discusión por el volumen de la música.

El crimen ocurrió alrededor de las 4.30 de la mañana sobre la calle Rosario, entre Bernardino Rivadavia y San Martín.

El momento de los disparos

El episodio se produjo frente a la camioneta de la víctima, en plena vía pública, y quedó registrado en un video grabado por un vecino. Por el hecho fue detenido Leandro Hipólito Pezz, un farmacéutico de 62 años.

Geiser era conocido en la zona por dedicarse a la preparación, conservación y venta de carne. Tenía el comercio ubicado sobre la misma cuadra donde funcionaba la farmacia del acusado.

Según informó el medio local VillaOcampoSF, ambos locales eran linderos, aunque hasta el momento no trascendió si existían conflictos previos entre los involucrados.

Cómo se originó la discusión

De acuerdo con la reconstrucción realizada por medios locales, la secuencia comenzó durante una reunión con alto consumo de alcohol y parlantes a “todo volumen”.

Según el relato de un testigo difundido por Rosario 3, el primero en acercarse para pedir que bajaran el volumen fue el hijo del farmacéutico.

“Hacé bajar tu música, que no se puede dormir”, le habría reclamado al carnicero. La respuesta de Geiser derivó en una discusión que rápidamente escaló. “¿Qué problema tenés vos? Vos te levantás a las 11, a las 12. Encima vos vendés droga y nadie te dice nada”, le contestó, según el mismo testimonio.

Tras ese intercambio intervino Leandro Pezz, quién se subió a una camioneta y se retiró del lugar. Quienes presenciaban la escena creyeron inicialmente que se dirigía a realizar una denuncia policial. Sin embargo, regresó armado.

Entonces Pezz le disparó en el estómago a Geiser a aproximadamente tres metros de distancia. El carnicero huyó herido hacia su camioneta. Tras ingresar al vehículo, el agresor volvió a dispararle tres veces más y lo mató en el acto.

Minutos después, un hombre se presentó en la comisaría local para avisar que había una persona baleada cerca de la intersección de las calles San Martín y Rosario. Cuando los efectivos llegaron al lugar encontraron a Geiser tendido sobre el asfalto, rodeado de sangre.

La Policía secuestró en la escena vainas servidas correspondientes a un arma de fuego corta, que posteriormente fueron vinculadas al arma utilizada en el ataque.

Por el homicidio, los agentes detuvieron en un principio tanto a Pezz padre como a su hijo, aunque la Justicia dispuso que solo el farmacéutico permanezca preso. Durante un allanamiento en la casa vinculada al sospechoso, la Policía secuestró una escopeta, un rifle tipo carabina y varias pistolas.