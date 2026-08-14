Quién era el surfista marplatense que murió ahogado en la isla de Rapa Nui

Un argentino de 40 años murió ahogado este martes mientras surfeaba en la isla chilena de Rapa Nui. El hombre sufrió un accidente en una zona de rompientes con una gran cantidad de rocas y fue llevado por dos compañeros a un hospital cercano, donde falleció.

Gonzalo Balado, oriundo de Mar del Plata y apodado “El Che” o “Gonchi”, vivía en la Isla de Pascua junto a su pareja, Yamileth Pasmiño. Ambos tenían un pequeño restaurante que gestionaban juntos y él dedicaba sus momentos libres a practicar surf de grandes olas —una categoría dentro de ese deporte—.

Gonzalo Balado surfeaba en una zona rocosa en la Isla de Pascua cuando ocurrió la tragedia

El accidente ocurrió alrededor de las 16.30 de este martes, cuando la víctima surfeaba junto a otros dos compañeros. Según reconstrucciones preliminares a las que accedió el medio chileno Bio Bio, tuvo un inconveniente al hacer una maniobra en una zona de alta peligrosidad por la presencia de rocas.

De acuerdo con informes de la Armada de Chile, al momento del accidente no existían avisos por marejadas ni condiciones meteorológicas adversas y los deportistas ya estaban por irse de la playa.

El surfista argentino tenía un restaurante en Isla de Pascua, que manejaba con su pareja Instagram

Tras el accidente, los deportistas que lo acompañaban lo sacaron del agua y lo trasladaron por sus propios medios al Hospital Hanga Roa, ubicado cerca de la zona del Aeropuerto Internacional Mataveri, según pudo saber el portal marplatense 0223.

Ahí le practicaron maniobras de reanimación durante 40 minutos, pero no lograron salvarlo, ya que había sufrido un importante cuadro de asfixia por inmersión. La Delegación Presidencial Provincial de Rapa Nui confirmó que los otros dos surfistas se encuentran estables y fuera de peligro.

Oriundo de Mar del Plata, Balado se había instalado en Rapa Nui junto a su pareja un par de años atrás Instagram

“Era un enamorado del surf acá, junto a otros rapanui que corren olas grandes. Tenía un pequeño boliche, un restaurante con su pareja, y se dedicaba obviamente a eso de día y en las tardes y sus fines de semana libres a surfear las grandes olas de Pascua”, declaró Mai Teao, delegado presidencial provincial de Isla de Pascua.

Los posteos de la pareja de Gonzalo Balado en Instagram, historias con las que despidió a su novio Instagram

A través de las redes sociales, Pasmiño despidió a su pareja con un mensaje: “Que privilegio ser amada por vos, te fuiste a surfear la ola eterna y ahora acompañarás por siempre mis viajes, pero desde otro plano. Gracias por el mar de amor que dejaste en todos nosotros”.

En otra publicación, dijo que iba a recordarlo con “parrilla, fuego, Fernet, videos de surf, sus hermanos y familia”. Las autoridades y la Policía Marítima coordinan con los familiares de la víctima los pasos a seguir para evaluar la repatriación de los restos hacia la Argentina.