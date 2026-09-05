Quién era Gabriel Ansiaume, el reconocido enólogo mendocino de 39 años que murió mientras escalaba el Mont Blanc

Gabriel Ansiaume era un mendocino de 39 años que tenía dos grandes pasiones: el alpinismo y el universo vitivinícola. Este viernes, mientras practicaba escalada libre en el Mont Blanc, uno de los picos montañosos más imponentes de Europa, ubicado en las entrañas de los Alpes franceses, cayó y murió debido al impacto.

Su primo y compañero de escalada, también argentino, permanece internado en el hospital de Sallanches, en la región de Alta Saboya. Fue intervenido quirúrgicamente y ahora continúa su recuperación.

Ansiaume y la publicación donde relata los pormenores del emprendimiento que estaba encabezando

Apodado cariñosamente por sus más cercanos como “Rata”, Ansiaume era una figura de renombre en el mundo vitivinícola de Mendoza. En su hoja de ruta profesional figuraba como entrada más reciente el desarrollo de la línea de vinos Contrabando, de Bodegas Tierras Altas, emprendimiento que había desarrollado junto a su colega y amigo, Federico Vargas Arizu.

Según consignó el medio local Los Andes, los amigos del enólogo lamentaron la pérdida de Ansiaume “por su irremplazable calidad humana”.

Sobre el más reciente emprendimiento del mendocino fallecido en Chamonix, había iniciado en 2020 y, a través de Instagram, había comentado sobre los comienzos del proyecto, cuando fue a buscar las uvas a una finca en plena pandemia del Covid-19.

El hombre de 39 años era amante de los vinos

En un video publicado en dicha red social, se lo escucha relatar los inicios de Contrabando. “Me fui a buscar las uvas a la finca de un viejo productor de Ugarteche. Estábamos en cuarentena y cuando llegué no había absolutamente nadie”, dice entre risas y continúa: “Entonces empecé con los aplausos porque el viejito [en alusión al propietario de la finca] no usa teléfono. Y me dijo que había dejado las cajas en el galpón, que me las lleve, que después hablábamos. No quería saber nada, ni se asomó”.

“¿Cuál es el innegociable en la filosofía de Contrabando?“, es la última pregunta que le realizan en el mismo posteo. A lo que Ansiaume responde: ”Lo que hemos mantenido siempre y pretendemos seguir manteniendo es seguir divirtiéndonos, seguir disfrutando la amistad: esta forma creativa en que trabajamos y creamos“.

Vargas Arizu y "Rata", sonrientes haciendo lo que amaban: producir vino

Vargas Arizu también se hizo eco de la muerte de su amigo y en una publicación en redes, redactó: “Mi hermano del alma, por siempre y para siempre, luz de vida eterna. El abrazo que nos vamos a dar cuando nos volvamos a encontrar”.

Ansiaume había viajado a Europa por trabajo y, durante su excursión por el Viejo Continente, decidió hacer una escalada libre en uno de los picos más conocidos de la región. Su primo no tardó en sumarse a la actividad, según consignó Los Andes.

Aunque no hay confirmaciones oficiales del caso, una de las principales hipótesis apunta a que la caída en donde Ansiaume encontró la muerte pudo haberse producido en un tramo de descenso libre, cuando ambos se desengancharon las clavijas. Allí, un mínimo enganche habría provocado que los dos escaladores perdieran el equilibrio y cayeran al vacío desde varios metros de altura.