Quién era la joven cordobesa que fue hallada muerta en Punta del Este

Luego tres días sin rastros, la joven cordobesa que era intensamente buscada desde la tarde del último lunes fue hallada sin vida en Punta del Este. La adolescente, identificada como Pepa Almendra Vergara Dibenedetto, tenía 18 años y vivía desde hace un tiempo con sus allegados en Uruguay.

La joven nació en Córdoba y vivió en la localidad de San Javier, a poco más de 220 kilómetros de la capital provincial. Luego, se mudó a Uruguay junto a su mamá y abuela, donde residía en un departamento ubicado en Maldonado.

Era cordobesa y hace un tiempo vivía en Uruguay: fue hallada muerta en una playa de Punta del Este captura de redes

Una de sus tías la describió como una joven “buena y simple”, con un “espíritu único”. “Era de esa gente que vos nunca pensabas que fuera a hacerse algo malo a sí misma. Quería la vida, realmente la quería, pero no sabemos qué pasó. No tenemos explicación en este momento”, indició, en conversación con Montevideo Portal.

Según la descripción que realizó el ministerio del Interior uruguayo con motivos de encontrarla, la joven medía 1,70 metros, era de complexión delgada y contaba con tez blanca, ojos verdes y cabello castaño.

De acuerdo a la reconstrucción del caso, la joven se habría quedado el lunes por la noche en Maldonado y habría partido en un micro el martes con destino a Punta del Este.

Tenía 18 años captura de redes

Un chofer de ómnibus informó a la Policía que la había transportado y aportó detalles sobre sus desplazamientos. Posteriormente, grabaciones la ubicaron en las inmediaciones del hotel Enjoy Punta del Este.

A su vez, las cámaras de seguridad la registraron mientras caminaba sobre la rambla de Playa Mansa.

“La Policía nos decía que en las imágenes parecía que estaba delirando, pero a nosotros eso no nos cierra”, había manifestado la tía tras conocerse las primeros informes.

Sin embargo, las imágenes de las cámaras se interrumpieron a la altura de la parada 5, donde luego fue hallada sin vida por efectivos de la Prefectura de Maldonado.

Según el parte preliminar, el cuerpo presentaba “indicios de autoeliminación”. Por su parte, las pericias iniciales señalaron que el fallecimiento se habría producido poco antes del hallazgo.

Una de las imágenes de las cámaras de seguridad Redes

Por otro lado, y según medios uruguayos, la familia de la joven envió un comunicado en el que agradeció el apoyo recibido durante las últimas horas y solicitó ayuda económica.

“Con mucho dolor por el triste desenlace y enorme agradecimiento por todo el apoyo de la sociedad, amigos y allegados, les pedimos su colaboración para afrontar los gastos necesarios para despedir a nuestra amada Almendra. Su papá y familia son laburantes y no pueden afrontar solos esta situación”, expresó el texto difundido por la prensa local.