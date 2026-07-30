Qué se sabe de la muerte de una cordobesa de 18 años en Punta del Este: los últimos detalles de la investigación

Una joven cordobesa de 18 años, que era intensamente buscada desde el lunes, fue encontrada muerta en la parada 5 de Playa Mansa, Punta del Este. Su familia había denunciado ante la Policía local que desconocía el paradero luego de que la adolescente saliera de su departamento ubicado en Maldonado y nunca más regresara.

Familiares de la víctima, identificada como Pepa Almendra Vergara Dibenedetto y quien vivía en Uruguay con allegados, dejaron de tener contacto con ella y alertaron a la Policía local. Según las autoridades policiales uruguayas, la adolescente había sido vista por última vez cuando se dirigía a una biblioteca en el centro de Maldonado.

A partir de ese momento, familiares y fuerzas de seguridad desplegaron un operativo que incluyó el análisis de cámaras de videovigilancia privadas y del Ministerio del Interior, además de recorridas por distintos puntos de la costa.

La joven fue identificada como Pepa Almendra Vergara Dibenedetto captura de redes

El recorrido que reconstruyeron los investigadores

Las imágenes obtenidas durante el operativo permitieron reconstruir parte del trayecto que realizó Vergara Dibenedetto. Un chofer de ómnibus se presentó ante la Policía, confirmó que la había transportado y aportó información sobre sus desplazamientos, según indicó el medio cordobés El Doce TV.

Posteriormente, las grabaciones ubicaron a la joven en las inmediaciones del hotel Enjoy Punta del Este. Otras cámaras instaladas en edificios sobre la rambla de Playa Mansa la registraron mientras caminaba por el sector.

El rastro visual se interrumpió a la altura de la parada 5. A partir de ese dato, los investigadores concentraron allí las tareas de búsqueda hasta que efectivos de la Prefectura de Maldonado encontraron el cuerpo entre unos arbustos.

De acuerdo con el parte policial primario citado por el diario uruguayo El País, el cuerpo presentaba “indicios de autoeliminación”. Las primeras pericias forenses señalaron que el fallecimiento se habría producido relativamente poco tiempo antes del hallazgo.

De todas maneras, el caso permanece bajo investigación y las autoridades todavía no descartan ninguna hipótesis.

Era cordobesa y hace un tiempo vivía en Uruguay captura de redes

El cuestionamiento de la familia

En declaraciones a Montevideo Portal, una tía de la adolescente puso en duda la interpretación realizada por las fuerzas de seguridad sobre las últimas imágenes en las que fue vista con vida.

“La Policía nos decía que en las imágenes parecía que estaba delirando, pero a nosotros eso no nos cierra”, sostuvo la mujer.

Vergara Dibenedetto era oriunda de Córdoba y había vivido en San Javier, en el valle de Traslasierra, junto con su madre y su abuela. Desde hacía varios años estaba radicada en Uruguay, donde estudiaba y compartía tiempo con sus amigos.

Su tía la describió como una joven reservada y aseguró que su muerte tomó por sorpresa a toda la familia. “Era de esas personas que uno nunca piensa que fuera a hacerse algo malo a sí misma. Quería la vida, realmente la quería, pero no sabemos qué pasó”, cerró.