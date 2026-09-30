Quién era la turista francesa que murió por una avalancha de nieve en El Chaltén

Una joven turista francesa falleció este martes al quedar atrapada en una avalancha de nieve mientras practicaba esquí de travesía en el cerro Crestón, a 35 kilómetros de El Chaltén, en la provincia de Santa Cruz. La mujer estaba junto a su esposo, también francés y de 30 años, quien sobrevivió y quedó fuera de peligro.

Juliette Agathe Elena Wuillmann fue identificada como la víctima; tenía 29 años y era instructora de esquí, según informó el medio local El Diario Nuevo Día Santa Cruz. La pareja formaba parte de un grupo que recorría una zona remota fuera de los límites del Parque Nacional Los Glaciares, cerca del Lago del Desierto.

Operativo de rescate en el Cerro Crestón, en inmediaciones del Lago del Desierto Sec Medios

El desprendimiento se produjo por un “corte de placa del manto níveo” mientras esquiaban en el cerro Crestón, al sur del cerro Vespignani, tal como informó LA NACION. La nieve arrastró a los dos turistas durante 400 metros montaña abajo. Otros esquiadores que estaban en el lugar llegaron primero, dieron la alerta y lograron desenterrar a la pareja.

La mujer fue hallada a un metro y medio de profundidad sin signos vitales. En ese momento, le hicieron maniobras de reanimación cardiopulmonar bajo las indicaciones que una médica brindaba por radio desde el Puesto Sanitario de El Chaltén. “Tras un tiempo de maniobras sin respuesta, se dispuso su interrupción”, detalló un comunicado oficial del gobierno provincial.

Area donde se produjo la avalancha, en el Cerro Crestón, al sur del cerro Vespignani.

Por su parte, el hombre fue rescatado consciente y sin lesiones graves evidentes, por lo que las patrullas lo llevaron al centro de salud local. El aviso inicial lo dio un guía a las 12.30, lo que movilizó a las 13.15 a un grupo de intervención integrado por la Comisión de Auxilio, Parques Nacionales, Gendarmería y personal de Salud, quienes caminaron por terreno de montaña al acceder por un camino de ripio.

El cerro Crestón es una montaña de carácter alpino recomendada para ser visitada entre octubre y abril, donde se combina la escalada en roca con el esquí de fondo.

En esa misma zona de la Patagonia, en septiembre de 2014, la guía estadounidense Liz Daley también murió tras ser arrastrada por una avalancha mientras descendía del cerro Vespignani.

Las recomendaciones de seguridad

La práctica de actividades como el esquí y el snowboard requiere técnica, equipamiento adecuado y preparación física previa para evitar accidentes. En caso de querer practicar este tipo de deportes sin ser un experto, se deben seguir ciertas recomendaciones: