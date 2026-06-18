Murió una mujer en Córdoba tras poner a cargar su celular en el auto y provocar un choque

Una mujer de 47 años cargaba su teléfono en el auto cuando el dispositivo se incendió, explotó e hizo que el conductor chocara contra una alcantarilla. La víctima, que viajaba como acompañante, sufrió quemaduras graves y fue trasladada al Instituto del Quemado, donde falleció horas más tarde.

El hecho ocurrió el domingo por la noche en el kilómetro 7 de la ruta provincial E-53, en la zona de las Sierras Chicas, entre Villa Allende y Mendiolaza, provincia de Córdoba. La víctima viajaba en un auto Renault Sandero que se despistó y se incrustó contra una alcantarilla.

El celular se encontraba cargando cuando explotó e inició un incendio dentro del habitáculo del auto. Por el efecto visual de la combustión y el sonido que provocó el estallido dentro de la cabina, el conductor perdió el control del vehículo.

La mujer era docente en la Universidad Nacional de Córdoba GoogleMaps

Una ambulancia de los servicios de emergencia locales asistió a los damnificados en el lugar del accidente. Los especialistas decidieron derivar a la mujer al Instituto del Quemado por las heridas graves que presentaba en gran parte del cuerpo y a una severa complicación respiratoria por la inhalación de humo y calor.

Según informó el medio local La Voz, la mujer era docente e investigadora de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Por su parte, el conductor, un hombre de 43 años, sufrió lesiones menores y recibió atención médica en el Hospital Municipal de Unquillo, donde los profesionales comprobaron que se encuentra fuera de peligro.

Los agentes de la policía provincial y las autoridades judiciales buscan determinar la causa del incendio: si el cargador utilizado era de baja calidad o si el teléfono tenía algún desperfecto previo en la batería.

La carga de celulares en autos y sus desventajas

Para evitar este tipo de accidentes, se recomienda usar el cargador original o verificar su compatibilidad. Sobre todo cuando se cambia el celular, conviene usar un cargador que sea nuevo para evitar que dañe al teléfono con el sobrecalentamiento o con problemas eléctricos.

Además, gran parte de los puertos integrados en los autos entregan una corriente de solo 0.5 amperios, una potencia insuficiente para las exigencias de los teléfonos modernos, lo que estira el tiempo necesario para completar la carga.

Siempre se recomienda usar los cargadores originales del teléfono

Esta práctica también genera un impacto directo en el sistema eléctrico y en el consumo general del vehículo. El traspaso de energía hacia el celular demanda un esfuerzo adicional para la batería del auto, lo que también incrementa, aunque levemente, el consumo de combustible.

Del mismo modo, dejar el cable adaptador conectado al tomacorriente sin el teléfono celular genera una descarga constante en la batería del vehículo, aunque este proceso se realice de forma más lenta.