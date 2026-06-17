Quién es Abril Duhalde, la joven que fue agredida por un taxista en Mar del Plata

Una joven denunció que ella y su madre fueron agredidas e insultadas por un taxista en Mar del Plata. Se trata de Abril Duhalde, de 23 años, quien publicó un video de la situación en sus redes sociales y relató cómo fue el violento suceso.

Influencer y modelo, la joven fue elegida como representante de la ciudad de Buenos Aires para participar en la final del torneo de Miss Universo Argentina 2026. Finalmente, en mayo de este año, perdió contra la misionera Tamara Rogouski, quien será la que viaje al certamen internacional que se realizará en Puerto Rico.

Tal como ella misma detalló en sus redes, cuenta con más de 18 años de experiencia en la industria de la moda, ya que comenzó a modelar a los 8 años, luego de que su madre la inscribiera en una agencia. A lo largo de toda su carrera, participó de desfiles, campañas publicitarias, producciones editoriales para revistas, videoclips y programas de televisión.

Asimismo, y tal como detalla en su perfil de LinkedIn, la joven criada en la ciudad costera también es licenciada en Diseño de Indumentaria y Textil por la Universidad de Palermo, productora de moda y asesora de imagen.

Duhalde representó a la ciudad de Buenos Aires en el certamen de Miss Universo Instagram: @abruduhalde

Su debut en los programas fue en la televisión nacional: se desempeñó como “azafata” en el programa The Balls, en la señal de eltrece, primero bajo la conducción de Guido Kaczka y luego con Benjamín Vicuña al frente.

Con más de 70.000 seguidores en su cuenta de Instagram, muestra su día a día como modelo, las producciones fotográficas que realiza, comparte contenido de belleza y, además, enseña sus rutinas de entrenamiento.

En 2016 creó su propia marca de indumentaria femenina, llamada Rebel Heart (Corazón Rebelde, en inglés), con la que inauguró su primer local en 2025.

Duhalde también es sobrina nieta de Eduardo Duhalde, el expresidente argentino que asumió luego la crisis de 2001 y gobernó desde el año 2002 hasta el 2003.

La joven trabaja como modelo desde hace más de 15 años Instagram: @abruduhalde

La denuncia

Duhalde denunció un hecho ocurrido el lunes por la noche, durante un trayecto de pocos kilómetros desde la Terminal de Ómnibus de Mar del Plata hasta un hotel. La joven grabó el violento incidente, lo subió a sus redes y afirmó que demandó penalmente al hombre involucrado.

También relató en su cuenta de TikTok el mal momento que vivieron cuando el conductor la insultó, le tiró el equipaje que llevaba y la empujó. “Mi mamá y yo vivimos una situación de extrema violencia por parte del señor Julio Alberto Duhau, taxista de Mar del Plata”, escribió junto al video de lo sucedido.

“Apenas llegué a la terminal, varias personas me advirtieron que no pidiera Uber porque los taxistas de la zona suelen ponerse agresivos e impiden el ingreso de conductores de servicios de aplicaciones. Así, seguí las recomendaciones y subí a un taxi", detalló Duhalde en la publicación en la que aseguró que la discriminaron “por porteña”.

Según el relato de la joven, el taxista comenzó a burlarse de ella y le habría dicho que “tenía un iPhone Pro Max pero que tenía que pedir datos prestados”. “También comenzó a discriminarme por mi acento, tratándome de ‘cheta’ y ‘soberbia’”, añadió.

El video que publicó la modelo en sus redes

“Sin embargo, durante el viaje, mientras conversábamos con mi mamá, el conductor comenzó a mostrarse hostil. Manejaba de forma brusca, realizando maniobras peligrosas, generándonos una gran incomodidad", marcó y agregó: “Al llegar a la puerta del hotel, le pedí a mi mamá que me compartiera datos móviles para poder realizarle una transferencia al hombre por el viaje. Fue en ese momento cuando comenzó el verdadero infierno“.

Y sumó: “Logré realizar la transferencia con las manos temblando por el nivel de agresividad con el que me hablaba. Cuando terminé, mi mamá se bajó a buscar las valijas y el conductor, de forma violenta, me exigió que le transfiriera $2000 más por bajar el equipaje“.

“Yo estaba paralizada por el miedo. Me quedé en blanco, temblaba y ni siquiera podía recordar nuevamente el alias para hacer la transferencia. Me daba miedo volver a preguntárselo. Él seguía insultándome, apurándome y diciéndome: mogólica, boba, monga, infeliz. Un montón de insultos que no tenían sentido, estaba sacado", expresó.

Finalmente, ambas lograron recuperar sus pertenencias y bajarse del vehículo. Además, pidió que se le saque la licencia y se le haga un tratamiento psicológico al involucrado.