Una modelo de Miss Universo denunció que un taxista la agredió al llegar a Mar del Plata: “Me discriminó por porteña”

Una modelo e influencer denunció que ella y su madre fueron agredidas por un taxista que las llevó hasta su hotel al llegar a la ciudad de Mar del Plata. El hecho ocurrió el lunes por la noche, durante un trayecto de pocos kilómetros desde la Terminal de Ómnibus local. La joven de 23 años grabó el violento incidente, lo subió a sus redes y afirmó que demandó penalmente al hombre involucrado.

Abril Duhalde —coronada Miss Universo CABA 2026— relató en su cuenta de TikTok el mal momento que vivieron cuando el conductor la insultó, le tiró el equipaje que llevaba y la empujó. “Mi mamá y yo vivimos una situación de extrema violencia por parte del señor Julio Alberto Duhau, taxista de Mar del Plata”, escribió junto al video de lo sucedido.

“Apenas llegué a la terminal, varias personas me advirtieron que no pidiera Uber porque los taxistas de la zona suelen ponerse agresivos e impiden el ingreso de conductores de servicios de aplicaciones. Así, seguí las recomendaciones y subí a un taxi", detalló en la publicación en la que aseguró que la discriminaron “por porteña”.

El video que publicó la modelo en sus redes

“Sin embargo, durante el viaje, mientras conversábamos con mi mamá, el conductor comenzó a mostrarse hostil. Manejaba de forma brusca, realizando maniobras peligrosas, generándonos una gran incomodidad", marcó y agregó: “Al llegar a la puerta del hotel, le pedí a mi mamá que me compartiera datos móviles para poder realizarle una transferencia al hombre por el viaje. Fue en ese momento cuando comenzó el verdadero infierno“.

Según el relato de la joven —que es sobrina nieta del expresidente Eduardo Duhalde—, el taxista comenzó a burlarse de ella y le habría dicho que “tenía un iPhone Pro Max pero que tenía que pedir datos prestados”. “También comenzó a discriminarme por mi acento, tratándome de ‘cheta’ y ‘soberbia’”, añadió.

“Logré realizar la transferencia con las manos temblando por el nivel de agresividad con el que me hablaba. Cuando terminé, mi mamá se bajó a buscar las valijas y el conductor, de forma violenta, me exigió que le transfiriera $2000 más por bajar el equipaje“, sumó.

Y expresó: “Yo estaba paralizada por el miedo. Me quedé en blanco, temblaba y ni siquiera podía recordar nuevamente el alias para hacer la transferencia. Me daba miedo volver a preguntárselo. Él seguía insultándome, apurándome y diciéndome: mogólica, boba, monga, infeliz. Un montón de insultos que no tenían sentido, estaba sacado".

Duhalde es modelo y participó de varios programas de televisión Instagram: @abruduhalde

En el video que compartió se ve cómo las dos mujeres descienden del vehículo y, cuando la joven se dirige al baúl, el conductor le dice de forma brusca “dale, dale”, la empuja para que deje de filmar y sigue increpándola. Duhalde comienza a gritar mientras el hombre se aleja para volver a subir al vehículo. “¿A quién le voy a pegar? Dale, boba“, grita él, al mismo tiempo que agarra una campera que estaba sobre las valijas de las dos mujeres y se la tira en la cara.

“Él quería apurarme a bajar más rápido del vehículo, tomó mi cartera y la arrojó al piso. Lo que ocurrió después es lo que puede verse en el video. Se la agarró conmigo específicamente”, dijo la joven y consideró: “Esta persona no está en condiciones de transportar pasajeros. Deberían sacarle la licencia y hacer un tratamiento psicológico. Nadie debería sentirse intimidado, discriminado o amenazado por quien tiene la responsabilidad de llevarlo de un lugar a otro de manera segura".

Finalmente, Duhalde le agradeció a su madre por haber estado con ella y adelantó que ya realizó la denuncia penal correspondiente contra el acusado. “Para que esto no vuelva a pasarle a ninguna mujer más”, sentenció.

La joven, tal como muestra en sus redes sociales, participó como modelo en campañas gráficas, desfiles, videoclips y programas de televisión. Como Miss Universo CABA, en abril de este año compitió en el torneo que eligió a la Miss Universo Argentina 2026. Finalmente perdió contra la misionera Tamara Rogouski, quien viajará al certamen internacional que se realizará en Puerto Rico.