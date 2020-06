La mujer atacada ayer en su domicilio es licenciada en Comunicación Social y trabaja hace años en Canal 26 Crédito: Instagram

En la tarde de ayer, Melisa Zurita vivió un momento de terror cuando la ex de su esposo ingresó a su domicilio e intentó atacarla con un cuchillo, en un barrio privado de Ituzaingó . La mujer, que se encontraba con su hija de cuatro años, pudo escapar del ataque y la agresora fue detenida.

Zurita es licenciada en Comunicación Social graduada de la UBA y trabaja desde hace varios años en el Canal 26 , donde actualmente conduce varios ciclos informativos y realiza notas en exteriores. Anteriormente, se había desempeñado como productora y editora en otros medios.

Además de su rol en el Canal 26, la periodista de 40 años, conduce el programa turístico Viajes y paseos y participa en el programa de América TV, Chicas Guapas .

La periodista dirige noticieros en la señal de cable y además conduce el ciclo de turismo Viajes y paseos Crédito: Instagram

Con respecto de su vida familiar, la periodista se encuentra en pareja con Gustavo Holstein , CEO de la firma de anteojos Orbital, con quien tuvo a su hija Emma , de cuatro años, presente en el momento del ataque en su casa del barrio privado "Casco Leloir".

Hace un par de semanas, Zurita había estado ya del otro lado de las noticias cuando brindó su testimonio como expaciente del doctor Ruben Mühlberger , el llamado "médico de los famosos", en diversos medios de comunicación, luego de la detención y clausura de la clínica del mencionado médico.

El ataque

Esta mañana también llegó a las noticias por el ataque que sufrió en su casa cuando la expareja de Holstein intentó acuchillarla. Según contó ella misma a este medio, trato de hablar con la mujer que ingresó a su domicilio con guantes y un cuchillo.

Hace poco tiempo Zurita estuvo en diversos medios para contar su experiencia como paciente de Rubén Mühlberger, "el médico de los famosos" Crédito: Instagram

"Sabía que venía a todo, la vi con guantes negros de látex y un cuchillo en la mano, me dijo: 'Te voy a matar a vos y a tu hija, ya no hay nada que hablar'", narró Zurita, que dijo que luego pudo tomar a la pequeña y escapar.

"Es tremendo. Yo estaba con mi bebé, la tuve que alzar a upa y, cuando ella se dio vuelta, abrí una ventana y me escapé. Salí corriendo, empecé a gritar auxilio pero los vecinos no me escuchaban", contó.

La atacante finalmente fue detenida cuando intentaba huir del lugar en la camioneta de su propia víctima.