Quién ganó el Premio Nobel de Literatura 2026
La ganadora de esta edición es Anne Carson, la escritora canadiense; fue elegida por “por su audaz e inventiva obra que, en juguetón diálogo con la tradición clásica, ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea“, según la Real Academia Sueca
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Este jueves 8 de octubre se anunció a la ganadora del Premio Nobel de Literatura 2026. Se trata de la escritora canadiense Anne Carson, quien fue elegida por la Real Academia Sueca “por su audaz e inventiva obra que, en juguetón diálogo con la tradición clásica, ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea“.
Esta celebración anual que hoy tiene lugar en Estocolmo, Suecia, distingue a figuras de la Medicina, Física, Química, Literatura, Paz y Ciencias Económicas.
En la edición del año pasado, el ganador del Premio Nobel a la Literatura había sido el escritor húngaro László Krasznahorkai, seleccionado por su “obra cautivadora y visionaria”.
Quién es Anne Carson
Nació el 21 de junio de 1950 en Ontario, Canadá. Es poeta, ensayista y traductora con una perspectiva posmoderna. Sus ensayos mezclan la poesía y la crítica literaria.
Hija de Robert y Margaret Carson, de profesión banquero y ama de casa, respectivamente, Anne se desarrolló académicamente en la Universidad de Toronto.
Ganadores del Premio Nobel 2026
|Categoría
|Ganador/Ganadores
Fisiología o Medicina
Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel
Física
Francis Halzen
Química
Henri B. Kagan y Kenso Soai
Restan conocer quiénes son los ganadores en la categoría Literatura, Paz (9 de octubre) y Economía (12 de octubre).
Cómo ver la entrega del Premio Nobel 2026
Todos los anuncios se transmitirán en directo a través de los canales digitales oficiales del Premio Nobel, indica el sitio oficial, e invita a acceder al canal de YouTube en el que se darán a conocer los ganadores, día por día.
Además, en el sitio del Premio Nobel se publicará la información detallada sobre los premios y se explica la modalidad de selección.
“Cada año, miles de miembros de academias, profesores universitarios, científicos, antiguos ganadores del Premio Nobel, miembros de asambleas parlamentarias y otros, reciben la invitación para presentar candidatos a los Premios Nobel del año siguiente. Estos nominadores se seleccionan de tal manera que representen al mayor número posible de países y universidades a lo largo del tiempo”, señala el sitio oficial.
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