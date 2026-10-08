Quién ganó el Premio Nobel de Literatura 2026

Este jueves 8 de octubre se anunció a la ganadora del Premio Nobel de Literatura 2026. Se trata de la escritora canadiense Anne Carson, quien fue elegida por la Real Academia Sueca “por su audaz e inventiva obra que, en juguetón diálogo con la tradición clásica, ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea“.

Esta celebración anual que hoy tiene lugar en Estocolmo, Suecia, distingue a figuras de la Medicina, Física, Química, Literatura, Paz y Ciencias Económicas.

En la edición del año pasado, el ganador del Premio Nobel a la Literatura había sido el escritor húngaro László Krasznahorkai, seleccionado por su “obra cautivadora y visionaria”.

Quién es Anne Carson

Nació el 21 de junio de 1950 en Ontario, Canadá. Es poeta, ensayista y traductora con una perspectiva posmoderna. Sus ensayos mezclan la poesía y la crítica literaria.

Hija de Robert y Margaret Carson, de profesión banquero y ama de casa, respectivamente, Anne se desarrolló académicamente en la Universidad de Toronto.

Ganadores del Premio Nobel 2026

Categoría Ganador/Ganadores Fisiología o Medicina Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel Física Francis Halzen Química Henri B. Kagan y Kenso Soai

Restan conocer quiénes son los ganadores en la categoría Literatura, Paz (9 de octubre) y Economía (12 de octubre).

Cómo ver la entrega del Premio Nobel 2026

Todos los anuncios se transmitirán en directo a través de los canales digitales oficiales del Premio Nobel, indica el sitio oficial, e invita a acceder al canal de YouTube en el que se darán a conocer los ganadores, día por día.

Además, en el sitio del Premio Nobel se publicará la información detallada sobre los premios y se explica la modalidad de selección.

“Cada año, miles de miembros de academias, profesores universitarios, científicos, antiguos ganadores del Premio Nobel, miembros de asambleas parlamentarias y otros, reciben la invitación para presentar candidatos a los Premios Nobel del año siguiente. Estos nominadores se seleccionan de tal manera que representen al mayor número posible de países y universidades a lo largo del tiempo”, señala el sitio oficial.