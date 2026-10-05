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Premios Nobel 2026: cuándo se entrega cada categoría en octubre 2026

Las distinciones se distribuyen al inicio del mes y se reconocen los trabajos destacados en seis disciplinas

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En octubre se entregan los Premios Nobel
En octubre se entregan los Premios Nobel

La entrega de los Premio Nobel 2026 concentra la atención mundial en los distintos escenarios de las ciencias y humanidades, dado que los galardones se reparten durante el décimo mes del año y es importante conocer cuándo entrega cada categoría en octubre 2026.

Este lunes comenzó la entrega de los Premios Nobel en Suecia
Este lunes comenzó la entrega de los Premios Nobel en SueciaPontus Lundahl - TT News Agency

En cada edición, se entregan seis distinciones otorgadas por los comités en Suecia y Noruega, a diferentes disciplinas, una por cada jornada en el inicio del mes.

Premios Nobel 2026: cuándo entrega cada categoría en octubre 2026

  • El premio de Fisiología o Medicina: lunes 5 de octubre.
  • El premio de Física:  martes 6 de octubre.
  • El premio de Química: miércoles 7 de octubre.
  • El premio de Literatura: jueves 8 de octubre.
  • El premio de la Paz: viernes 9 de octubre.
  • El premio de Economía: lunes 12 de octubre.

Habitualmente, el premio va acompañado de una medalla de oro, un diploma y un cheque de un millón de dólares, que se entregan en ceremonias en Estocolmo y Oslo el 10 de diciembre, aniversario de la muerte en 1896 del científico y creador del premio, Alfred Nobel.

Quiénes fueron premiados el año pasado

  • Premio Nobel de Física 2025: John Clarke, Michel H. Devoret y John M. Martinis; por el descubrimiento del efecto túnel cuántico macroscópico y la cuantización de la energía en un circuito eléctrico.
  • Premio Nobel de Química 2025: Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yaghi; por el desarrollo de estructuras metalorgánicas.
  • Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2025: Mary E. Brunkow , Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi; por sus descubrimientos sobre la tolerancia inmunológica periférica.
  • Premio Nobel de Literatura 2025: László Krasznahorkai; por su obra fascinante y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte.
  • Premio Nobel de la Paz 2025: María Corina Machado; por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia.
  • Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel 2025: Joel Mokyr; por haber identificado los requisitos previos para un crecimiento sostenido a través del progreso tecnológico, y Philippe Aghion y Peter Howitt; por la teoría del crecimiento sostenido a través de la destrucción creativa.
El Premio Nobel se entrega en octubre de cada año
El Premio Nobel se entrega en octubre de cada añoLee Jin-man - AP

Por qué se entregan los Premios Nobel

El sitio oficial indica que cuando el inventor, empresario y hombre de negocios Alfred Nobel falleció, su testamento estipulaba que su fortuna debía destinarse a premiar a “aquellos que, durante el año anterior, hubieran aportado el mayor beneficio a la humanidad”.

El premio Nobel reconocería los esfuerzos sobresalientes en los campos en los que más se involucró durante su vida: física, química, fisiología o medicina, literatura y paz.

Tras su muerte, se inició un largo proceso para materializar su visión y los primeros Premios Nobel se otorgaron en 1901. En 1969, se creó un nuevo premio: el Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en Memoria de Alfred Nobel. Su creación fue una excepción, para conmemorar el tricentenario del banco central sueco.

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