Premios Nobel 2026: cuándo se entrega cada categoría en octubre 2026

La entrega de los Premio Nobel 2026 concentra la atención mundial en los distintos escenarios de las ciencias y humanidades, dado que los galardones se reparten durante el décimo mes del año y es importante conocer cuándo entrega cada categoría en octubre 2026.

Este lunes comenzó la entrega de los Premios Nobel en Suecia Pontus Lundahl - TT News Agency

En cada edición, se entregan seis distinciones otorgadas por los comités en Suecia y Noruega, a diferentes disciplinas, una por cada jornada en el inicio del mes.

Premios Nobel 2026: cuándo entrega cada categoría en octubre 2026

El premio de Fisiología o Medicina: lunes 5 de octubre.

lunes 5 de octubre. El premio de Física: martes 6 de octubre.

martes 6 de octubre. El premio de Química : miércoles 7 de octubre.

: miércoles 7 de octubre. El premio de Literatura: jueves 8 de octubre.

jueves 8 de octubre. El premio de la Paz: viernes 9 de octubre.

viernes 9 de octubre. El premio de Economía: lunes 12 de octubre.

Habitualmente, el premio va acompañado de una medalla de oro, un diploma y un cheque de un millón de dólares, que se entregan en ceremonias en Estocolmo y Oslo el 10 de diciembre, aniversario de la muerte en 1896 del científico y creador del premio, Alfred Nobel.

Quiénes fueron premiados el año pasado

Premio Nobel de Física 2025 : John Clarke, Michel H. Devoret y John M. Martinis; por el descubrimiento del efecto túnel cuántico macroscópico y la cuantización de la energía en un circuito eléctrico.

: John Clarke, Michel H. Devoret y John M. Martinis; por el descubrimiento del efecto túnel cuántico macroscópico y la cuantización de la energía en un circuito eléctrico. Premio Nobel de Química 2025 : Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yaghi; por el desarrollo de estructuras metalorgánicas.

: Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yaghi; por el desarrollo de estructuras metalorgánicas. Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2025 : Mary E. Brunkow , Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi; por sus descubrimientos sobre la tolerancia inmunológica periférica.

: Mary E. Brunkow , Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi; por sus descubrimientos sobre la tolerancia inmunológica periférica. Premio Nobel de Literatura 2025 : László Krasznahorkai; por su obra fascinante y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte.

: László Krasznahorkai; por su obra fascinante y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte. Premio Nobel de la Paz 2025 : María Corina Machado; por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia.

: María Corina Machado; por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia. Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel 2025: Joel Mokyr; por haber identificado los requisitos previos para un crecimiento sostenido a través del progreso tecnológico, y Philippe Aghion y Peter Howitt; por la teoría del crecimiento sostenido a través de la destrucción creativa.

El Premio Nobel se entrega en octubre de cada año Lee Jin-man - AP

Por qué se entregan los Premios Nobel

El sitio oficial indica que cuando el inventor, empresario y hombre de negocios Alfred Nobel falleció, su testamento estipulaba que su fortuna debía destinarse a premiar a “aquellos que, durante el año anterior, hubieran aportado el mayor beneficio a la humanidad”.

El premio Nobel reconocería los esfuerzos sobresalientes en los campos en los que más se involucró durante su vida: física, química, fisiología o medicina, literatura y paz.

Tras su muerte, se inició un largo proceso para materializar su visión y los primeros Premios Nobel se otorgaron en 1901. En 1969, se creó un nuevo premio: el Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en Memoria de Alfred Nobel. Su creación fue una excepción, para conmemorar el tricentenario del banco central sueco.