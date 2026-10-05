Premios Nobel 2026: cuándo se entrega cada categoría en octubre 2026
Las distinciones se distribuyen al inicio del mes y se reconocen los trabajos destacados en seis disciplinas
- 3 minutos de lectura'
La entrega de los Premio Nobel 2026 concentra la atención mundial en los distintos escenarios de las ciencias y humanidades, dado que los galardones se reparten durante el décimo mes del año y es importante conocer cuándo entrega cada categoría en octubre 2026.
En cada edición, se entregan seis distinciones otorgadas por los comités en Suecia y Noruega, a diferentes disciplinas, una por cada jornada en el inicio del mes.
Premios Nobel 2026: cuándo entrega cada categoría en octubre 2026
- El premio de Fisiología o Medicina: lunes 5 de octubre.
- El premio de Física: martes 6 de octubre.
- El premio de Química: miércoles 7 de octubre.
- El premio de Literatura: jueves 8 de octubre.
- El premio de la Paz: viernes 9 de octubre.
- El premio de Economía: lunes 12 de octubre.
Habitualmente, el premio va acompañado de una medalla de oro, un diploma y un cheque de un millón de dólares, que se entregan en ceremonias en Estocolmo y Oslo el 10 de diciembre, aniversario de la muerte en 1896 del científico y creador del premio, Alfred Nobel.
Quiénes fueron premiados el año pasado
- Premio Nobel de Física 2025: John Clarke, Michel H. Devoret y John M. Martinis; por el descubrimiento del efecto túnel cuántico macroscópico y la cuantización de la energía en un circuito eléctrico.
- Premio Nobel de Química 2025: Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yaghi; por el desarrollo de estructuras metalorgánicas.
- Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2025: Mary E. Brunkow , Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi; por sus descubrimientos sobre la tolerancia inmunológica periférica.
- Premio Nobel de Literatura 2025: László Krasznahorkai; por su obra fascinante y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte.
- Premio Nobel de la Paz 2025: María Corina Machado; por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia.
- Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel 2025: Joel Mokyr; por haber identificado los requisitos previos para un crecimiento sostenido a través del progreso tecnológico, y Philippe Aghion y Peter Howitt; por la teoría del crecimiento sostenido a través de la destrucción creativa.
Por qué se entregan los Premios Nobel
El sitio oficial indica que cuando el inventor, empresario y hombre de negocios Alfred Nobel falleció, su testamento estipulaba que su fortuna debía destinarse a premiar a “aquellos que, durante el año anterior, hubieran aportado el mayor beneficio a la humanidad”.
El premio Nobel reconocería los esfuerzos sobresalientes en los campos en los que más se involucró durante su vida: física, química, fisiología o medicina, literatura y paz.
Tras su muerte, se inició un largo proceso para materializar su visión y los primeros Premios Nobel se otorgaron en 1901. En 1969, se creó un nuevo premio: el Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en Memoria de Alfred Nobel. Su creación fue una excepción, para conmemorar el tricentenario del banco central sueco.
- 1
- 2
Qué es la optogenética y qué descubrimientos merecieron el Premio Nobel de Medicina 2026
- 3
Día de San Francisco de Asís: esta es su historia y la oración que hay que rezar para pedir su ayuda
- 4
Se vienen 7 días sin sol, ráfagas de viento, lluvias y temperaturas de hasta 23°C en la semana: estas son las zonas afectadas