Quiénes eran los siete ocupantes que murieron en la caída del helicóptero en San Juan

Los siete ocupantes que viajaban en el helicóptero que cayó en San Juan murieron este miércoles en el accidente. Cuatro de ellos resultaron ser altos mandos provinciales. La noticia fue confirmada por el gobernador de la provincia, Marcelo Orrego.

Los pasajeros participaban de un curso de capacitación en combate de incendios cuando la aeronave cayó en el Parque Provincial Ischigualasto. El Servicio de Búsqueda y Salvamento de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) había recibido a las 10.30 la activación del Emergency Locator Transmitter (ELT) correspondiente al helicóptero matrícula LV-KGR. La última señal ubicó a la aeronave en el límite con La Rioja.

Orrego confirmó el nombre de los cuatro altos mandos que viajaban en el helicóptero: Carlos Heredia, director de Protección Civil; el comisario general Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan; el comisario general Rubén Castro, jefe de Bomberos; y el comisario inspector Jorge Carbajal, segundo jefe de Bomberos.

Posteo de Marcelo Orrego sobre el accidente en San Juan

“Servidores públicos que dedicaron su vida al cuidado de los sanjuaninos y con quienes he tenido el honor de trabajar codo a codo en diferentes situaciones”, señaló. Además, identificó a Matías Valenzuela, piloto de la aeronave, y de los brigadistas de Agencia Federal de Emergencias (AFE), Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta.

“Quiero expresar mis más sinceras condolencias a las familias de todas las víctimas en este momento de inmenso dolor. Acompañamos a cada uno de sus seres queridos. El Gobierno de San Juan se pone a disposición de las familias afectadas y trabaja junto a los organismos correspondientes para brindar toda la asistencia necesaria”, concluyó.

Quiénes eran los cuatro altos mandos provinciales

Heredia, Videla, Castro y Carbajal tenían responsabilidades estratégicas en relación a emergencias, incendios y operativos de protección civil, señaló el medio local El Tiempo de San Juan.

Heredia había brindado una entrevista el pasado martes en Radio Universidad, donde había contado detalles de la capacitación. “Se está llevando adelante una capacitación que tiene que ver con brigadistas e incendios forestales, algo que, lamentablemente, en San Juan nos tiene acostumbrados más en estas semanas donde el viento Zonda es protagonista”, expresó a la radio local.

Carlos Heredia, director de Protección Civil en San Juan

Según dijo, se trataba de “un trabajo, una preparación de utilización de medios aéreos con nuestros bomberos, ya sea Bomberos de la Policía, Bomberos Voluntarios, municipios y Protección Civil”.

Heredia había asumido la dirección de Protección Civil en 2023, luego de retirarse tras 30 años de servicio como exjefe de Bomberos de la Policía de San Juan.

En tanto, Videla había quedado a cargo de la subjefatura de la Policía de San Juan hace cuatro meses. El funcionario tenía 29 años de trayectoria en la fuerza. Era licenciado en Seguridad Ciudadana por la Universidad Católica de Cuyo desde 2015 y técnico superior en Seguridad por la Escuela de Cadetes “Dr. Antonino Aberastain” desde 1997, reportó D3 Noticias.

Germán Videla, víctima del accidente en San Juan

Castro era comisario general de la Policía de San Juan y se desempeñaba como jefe del Departamento de Bomberos D-9. Previamente había ocupado el cargo de máxima autoridad del Destacamento N°2 de Bomberos en Jáchal, departamento del que es oriundo. Luego fue ascendido a jefe de Bomberos de la provincia.

Carbajal trabajaba junto a Castro y era el segundo jefe del Cuerpo de Bomberos de la Policía de San Juan. Diferentes medios locales lo identificaron como uno de los referentes operativos de los Bomberos. Participó activamente en la coordinación de operativos de emergencia.

El resto de los tripulantes

Tres de los tripulantes no pertenecían a altos mandos provinciales ni eran oriundos de San Juan. Andrés Bosch era oriundo de Córdoba y se desempeñaba como coordinador del Servicio Nacional de Lucha contra el Fuego desde febrero de 2024.

Era especialista e instructor en incendios forestales, con foco en la logística, seguridad operativa y coordinación del despliegue de medios aéreos, detallaron desde El Tiempo de San Juan.

Matías Valenzuela, quien manejaba el helicóptero, era de la provincia de Buenos Aires y trabajaba para la empresa JasFly S.A., propietaria de la aeronave. El tercer tripulante no sanjuanino era Rodrigo Aimeta, un técnico regional del Sistema Nacional del Manejo del Fuego de la AFE, también oriundo de Córdoba.