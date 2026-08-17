Una mujer murió tras desbarrancar 80 metros en la Cuesta de Lipán, Jujuy

Una mujer de 58 años murió luego de que la camioneta en la que viajaba junto a otras cuatro personas cayera por un barranco de 80 metros en la Cuesta de Lipán, Jujuy.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 30 de la Ruta Nacional 52, un sinuoso y empinado camino de cumbres que al momento del hecho se veía afectado por ráfagas de viento de hasta 100 kilómetros por hora.

La Cuesta de Lipán registra múltiples accidentes del mismo tipo, debido a la forma del trazado de la ruta Lugares

La víctima del siniestro era bonaerense. Los otros ocupantes del vehículo Toyota SW4 4x4 resultaron heridos y fueron trasladados al Hospital Pablo Soria de San Salvador de Jujuy, según consignó el medio local El Tribuno.

Según las primeras reconstrucciones, la camioneta, por motivos que aún se investigan, perdió el control y desbarrancó. La policía investiga las circunstancias del accidente.

Otro accidente en la Cuesta de Lipán

Semanas atrás, un auto en el que viajaba una familia de cinco integrantes volcó en Jujuy tras desbarrancar en una curva de la Cuesta de Lipán. Por el impacto, un niño de 11 años murió y los otros cuatro pasajeros sufrieron heridas graves.

La familia, que vive en la localidad bonaerense de Ezeiza, circulaba en un Renault Fluence sobre la Ruta Nacional 52, desde las Salinas Grandes hacia Purmamarca.

El accidente ocurrió en la Cuesta de Lipán, donde suelen registrarse accidentes

Según la declaración del conductor —un hombre de 36 años que viajaba junto a su pareja y sus tres hijos menores—, el vehículo habría sufrido una falla técnica en el sistema de frenos durante la bajada, lo que le impidió tomar una curva a la altura del kilómetro 30.

Tras perder el control, el auto -que hacía un recorrido turístico por la zona- cayó por un precipicio de aproximadamente unos 50 metros y quedó completamente destruido en el fondo del barranco, reporto el medio local El Tribuno de Jujuy.

Los otros cuatro sobrevivientes sufrieron lesiones de consideración y fueron derivados de urgencia a un centro asistencial, dondepermanecen internados bajo observación. Peritos de Criminalística y efectivos de la policía de Jujuy trabajan en el lugar para realizar los relevamientos correspondientes y corroborar las causas del hecho.