Impactante video: dos autos chocaron en plena carrera en el autódromo de Carhué y los pilotos sufrieron heridas graves

La actividad automovilística que se desarrolló este domingo en el Autódromo y Kartódromo Héroes de Malvinas de Carhué, en la provincia de Buenos Aires, quedó marcada por un grave accidente que encendió la preocupación entre el público. Como consecuencia del choque entre dos autos en plena competencia, los pilotos involucrados fueron trasladados al hospital local con heridas de consideración.

Los vehículos protagonistas fueron el N°14, conducido por Germán Palella, de 55 años, y el N°9, manejado por Gian Elortegui, de 29. Hasta el momento, las autoridades no lograron determinar cuál fue el desencadenante de la colisión ni la maniobra exacta que derivó en el impacto.

El incidente ocurrió durante una prueba correspondiente a una categoría promocional. La jornada reunía a diferentes divisiones del automovilismo y contaba con la presencia de unos 1300 espectadores, que habían concurrido al predio para seguir las distintas competencias programadas.

El impactante choque en la carrera de Carhue

La reconstrucción de lo sucedido presenta una dificultad central: la escasa visibilidad generada por el polvo. Debido a que el circuito de Carhué posee una superficie de tierra, el paso de los autos levantó una densa nube que cubrió amplios sectores de la pista. Las imágenes registradas durante la carrera muestran cómo esa condición redujo considerablemente el campo visual, complicando la tarea de establecer qué ocurrió en los segundos previos al choque.

Para esclarecer el episodio, los investigadores deberán analizar los registros de video, recoger testimonios de quienes estaban en el lugar y evaluar los resultados de los peritajes mecánicos. Tras la colisión, ambos conductores recibieron asistencia inmediata y fueron derivados al hospital local debido a la gravedad de las lesiones sufridas. La causa quedó a cargo de la UFI N° 3 del Departamento Judicial de Trenque Lauquen y fue caratulada como “Lesiones culposas”, bajo el expediente PP-17-00-004851-26/00.

Entre las primeras medidas dispuestas por la Justicia se ordenó el secuestro de los dos vehículos involucrados para someterlos a distintas pericias y determinar si existió alguna falla mecánica que pudiera haber incidido en el accidente o si el hecho respondió exclusivamente a las maniobras realizadas durante la competencia. También se dispuso la extracción de sangre y orina a ambos pilotos para efectuar los análisis correspondientes. Esos resultados serán incorporados al expediente y evaluados junto con el resto de las pruebas reunidas. Por ahora, la Policía Bonaerense no estableció responsabilidades en relación con el choque.