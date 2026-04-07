¿Quiénes y por qué robaban propofol? Una ruta, dos departamentos de acopio y una causa que sigue creciendo

1 Cuál fue la ruta clandestina del propofol

La investigación judicial logró reconstruir un primer recorrido concreto de los anestésicos que salieron del Hospital Italiano de Buenos Aires y que dieron origen a una de las causas más sensibles de las últimas semanas. Según confirmaron fuentes de la Justicia a LA NACION, hoy está probado un trayecto que une al hospital con dos domicilios particulares de la ciudad de Buenos Aires donde se realizaron allanamientos y se encontraron parte de los medicamentos sustraídos.

El punto de origen identificado es el Hospital Italiano, ubicado sobre la calle Teniente General Juan Domingo Perón al 4190. Desde allí, siempre según la investigación, el propofol y otras drogas de uso intrahospitalario habrían salido del circuito médico regular para ser trasladadas a al menos dos viviendas particulares. Ambas se encuentran en la ciudad de Buenos Aires y fueron allanadas en el marco del expediente que investiga la sustracción de los fármacos.

Parte de los elementos secuestrados en el allanamiento sobre la calle Pueyrredón ...

Los domicilios allanados están ubicados en Cabrera al 4700 y en la avenida Pueyrredón al 2400. En esos procedimientos, ordenados por la Justicia, se secuestraron medicamentos anestésicos y otros insumos médicos que son clave para lograr la trazabilidad de las drogas y determinar responsabilidades. Para los investigadores, esos hallazgos confirman que los fármacos robados no quedaron dentro del ámbito hospitalario.

Algunos de los medicamentos secuestrados en un departamento de la calle Cabrera al 4700 ...

En este trazado también aparece un punto que la Justicia incorporó como referencia, aunque no como parte probada de la ruta de distribución: el departamento de la calle Juncal al 4622, en Palermo, donde fue hallado muerto el anestesista Alejandro Zalazar. En ese lugar se encontraron anestésicos de uso intrahospitalario cuya procedencia fue vinculada al Hospital Italiano, pero los investigadores aclaran que, por ahora, no está acreditado que ese domicilio haya sido un destino habitual del circuito de traslado.

Así, hasta el momento, la ruta del propofol confirmada judicialmente se limita a un origen institucional y a dos destinos concretos donde se recuperaron los medicamentos. El recorrido completo, la cantidad exacta de fármacos sustraídos y si existieron otros puntos intermedios o finales continúan bajo investigación y forman parte de las medidas que la Justicia todavía tiene en curso.